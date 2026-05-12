Aumento de la gasolina impacta a familias y gastan más de $288 ¿Seguirá subiendo?
El aumento en los precios de la gasolina y el diésel está golpeando con fuerza el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos. Lo que comenzó como una reacción internacional tras el conflicto con Irán ya se traduce en gastos adicionales para consumidores, agricultores y transportistas en todo el país. Un estudio de la […]
Publicado el12/05/2026 a las 08:10
El aumento en los precios de la gasolina y el diésel está golpeando con fuerza el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos.
- Lo que comenzó como una reacción internacional tras el conflicto con Irán ya se traduce en gastos adicionales para consumidores, agricultores y transportistas en todo el país.
Un estudio de la Universidad de Brown calcula que desde el inicio de la guerra, el impacto económico acumulado supera los 37,000 millones de dólares para los estadounidenses.
- La cifra equivale actualmente a más de $288 adicionales por hogar solo en costos energéticos.
Por qué importa: el alza en combustibles llega en un momento donde muchas familias todavía enfrentan presión inflacionaria en alimentos, vivienda y servicios básicos.
Aumento de la gasolina impacta en el presupuesto de familias
Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina pasó de $2.98 por galón a finales de febrero a $4.52 esta semana.
El incremento representa un salto de más del 50% desde el inicio del conflicto relacionado con Irán, situación que alteró los mercados energéticos internacionales y elevó la preocupación sobre el suministro global de petróleo.
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La Universidad de Brown desarrolló un sistema digital para calcular en tiempo real cuánto dinero adicional están pagando los consumidores estadounidenses debido al conflicto.
- Según ese indicador, en abril el sobrecosto energético promedio rondaba los $150 por hogar, pero el aumento sostenido de las últimas semanas prácticamente duplicó esa cifra.
- El impacto no se limita únicamente a quienes cargan gasolina diariamente. El incremento también afecta productos y servicios que dependen del transporte terrestre.
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Mientras la gasolina recibe más atención pública, el diésel también enfrenta una fuerte presión de precios.
- De acuerdo con la AAA, el combustible utilizado principalmente por camiones, maquinaria agrícola y transporte pesado se encuentra apenas 18 centavos por debajo de su máximo histórico registrado en 2022.
- La Universidad de Brown estima que el aumento en el diésel ya representa otros 16,900 millones de dólares adicionales para consumidores y empresas estadounidenses.
El problema preocupa especialmente al sector agrícola y logístico porque mayores costos de transporte suelen trasladarse posteriormente al precio de alimentos y productos en supermercados.
Eso significa que el impacto puede extenderse mucho más allá de las estaciones de servicio.
Trump promete suspender temporalmente el impuesto federal ¿Será suficiente?
Frente al creciente malestar por el costo del combustible, el presidente Donald Trump anunció que analiza suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina.
Durante una entrevista telefónica con CBS, Trump aseguró que la medida se mantendría hasta que los precios de los hidrocarburos comiencen a bajar nuevamente, según informó la agencia EFE.
- “Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo”, declaró el mandatario, aunque todavía no detalló fechas ni duración exacta del plan.
- La propuesta busca ofrecer un alivio inmediato a consumidores que han tenido que modificar hábitos de gasto debido al aumento constante en combustibles.
Sin embargo, algunos especialistas advierten que una reducción temporal de impuestos podría no ser suficiente si las tensiones internacionales continúan afectando el mercado petrolero.
Además, analistas energéticos señalan que los precios podrían seguir siendo volátiles mientras persista la incertidumbre sobre un acuerdo definitivo en Medio Oriente.
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Las familias sienten nuevamente la presión inflacionaria
El aumento de la gasolina aparece en un momento delicado para millones de estadounidenses que todavía enfrentan altos costos en alimentos, seguros y vivienda.
Muchas familias han comenzado a reducir viajes, limitar gastos recreativos o ajustar presupuestos domésticos para compensar el impacto del combustible.
- Los datos de abril serán especialmente observados porque corresponden al segundo mes completo desde el inicio del conflicto con Irán.
Lo que viene: los mercados energéticos seguirán reaccionando a cualquier avance o retroceso diplomático en Medio Oriente mientras consumidores y empresas esperan señales de alivio en los precios de la gasolina y el diésel.