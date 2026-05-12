El aumento en los precios de la gasolina y el diésel está golpeando con fuerza el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos.

Lo que comenzó como una reacción internacional tras el conflicto con Irán ya se traduce en gastos adicionales para consumidores, agricultores y transportistas en todo el país.

Un estudio de la Universidad de Brown calcula que desde el inicio de la guerra, el impacto económico acumulado supera los 37,000 millones de dólares para los estadounidenses.

La cifra equivale actualmente a más de $288 adicionales por hogar solo en costos energéticos.

Por qué importa: el alza en combustibles llega en un momento donde muchas familias todavía enfrentan presión inflacionaria en alimentos, vivienda y servicios básicos.

Aumento de la gasolina impacta en el presupuesto de familias

Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina pasó de $2.98 por galón a finales de febrero a $4.52 esta semana.

El incremento representa un salto de más del 50% desde el inicio del conflicto relacionado con Irán, situación que alteró los mercados energéticos internacionales y elevó la preocupación sobre el suministro global de petróleo.