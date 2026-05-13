Este miércoles 13 de mayo el dólar dejó tres escenarios completamente distintos en América Latina:

En México prácticamente no se movió, mientras en Colombia volvió a presionar el bolsillo con otro aumento y en República Dominicana retomó la tendencia alcista.

La diferencia entre mercados refleja cómo una misma moneda puede generar tranquilidad en algunos países y preocupación en otros el mismo día.

Por qué importa: millones de personas revisan diariamente el precio del dólar porque afecta desde las remesas y viajes hasta compras online, ahorro y pagos en moneda extranjera.

Aunque la variación parezca pequeña, el impacto puede sentirse rápidamente en el bolsillo.

El dólar apenas se movió en México hoy

En México, el dólar mostró pocos movimientos durante este miércoles.

El Banco de México reportó un tipo de cambio de 17.252 pesos mexicanos por dólar , ligeramente menor frente a jornadas recientes.

, ligeramente menor frente a jornadas recientes. En el mercado cambiario, el precio de compra se ubicó en 16.8832 pesos y la venta en 17.4653 pesos . Esto refleja una jornada relativamente tranquila para la moneda mexicana, sin cambios bruscos ni volatilidad importante.

y la venta en . Esto refleja una jornada relativamente tranquila para la moneda mexicana, sin cambios bruscos ni volatilidad importante. En bancos y casas de cambio de Ciudad de México, la tendencia también fue de estabilidad. Banco Azteca mantuvo prácticamente los mismos valores de ayer: compra en 16.00 pesos y venta en 17.64 pesos.

Qué significa: cuando el dólar permanece estable frente al peso mexicano, suele generar más confianza entre consumidores y empresas, especialmente para quienes hacen pagos internacionales o reciben dinero desde Estados Unidos.

Colombia sigue viendo presión sobre el peso

La situación fue distinta en Colombia.