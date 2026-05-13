El dólar apenas se movió hoy en México, sigue disparado en Colombia
Este miércoles 13 de mayo el dólar dejó tres escenarios completamente distintos en América Latina: En México prácticamente no se movió, mientras en Colombia volvió a presionar el bolsillo con otro aumento y en República Dominicana retomó la tendencia alcista. La diferencia entre mercados refleja cómo una misma moneda puede generar tranquilidad en algunos países […]
Publicado el13/05/2026 a las 02:28
Este miércoles 13 de mayo el dólar dejó tres escenarios completamente distintos en América Latina:
- En México prácticamente no se movió, mientras en Colombia volvió a presionar el bolsillo con otro aumento y en República Dominicana retomó la tendencia alcista.
- La diferencia entre mercados refleja cómo una misma moneda puede generar tranquilidad en algunos países y preocupación en otros el mismo día.
Por qué importa: millones de personas revisan diariamente el precio del dólar porque afecta desde las remesas y viajes hasta compras online, ahorro y pagos en moneda extranjera.
- Aunque la variación parezca pequeña, el impacto puede sentirse rápidamente en el bolsillo.
El dólar apenas se movió en México hoy
En México, el dólar mostró pocos movimientos durante este miércoles.
- El Banco de México reportó un tipo de cambio de 17.252 pesos mexicanos por dólar, ligeramente menor frente a jornadas recientes.
- En el mercado cambiario, el precio de compra se ubicó en 16.8832 pesos y la venta en 17.4653 pesos. Esto refleja una jornada relativamente tranquila para la moneda mexicana, sin cambios bruscos ni volatilidad importante.
- En bancos y casas de cambio de Ciudad de México, la tendencia también fue de estabilidad. Banco Azteca mantuvo prácticamente los mismos valores de ayer: compra en 16.00 pesos y venta en 17.64 pesos.
Qué significa: cuando el dólar permanece estable frente al peso mexicano, suele generar más confianza entre consumidores y empresas, especialmente para quienes hacen pagos internacionales o reciben dinero desde Estados Unidos.
Colombia sigue viendo presión sobre el peso
La situación fue distinta en Colombia.
- El dólar volvió a subir este miércoles y alcanzó los 3.775,104 pesos colombianos, según datos del Banco de la República.
- En Bogotá, el mercado cambiario mostró precios de compra alrededor de 3.650 pesos y venta cercana a 3.770 pesos.
La tendencia alcista del dólar en Colombia viene llamando la atención porque el incremento impacta directamente el costo de productos importados, tecnología, viajes y pagos internacionales.
También influye en quienes reciben remesas desde Estados Unidos, ya que un dólar más alto permite convertir más pesos colombianos por cada envío.
Sin embargo, para consumidores y negocios que dependen de productos importados, el aumento puede traducirse en mayores costos durante las próximas semanas.
República Dominicana también registra un aumento después de semanas de estabilidad
En República Dominicana, el dólar también presentó un incremento este miércoles.
- El Banco Central dominicano informó que la moneda estadounidense se compra a 59.0793 pesos dominicanos y se vende a 59.6758.
Aunque el movimiento no fue extremo, sí confirma una tendencia de aumento reciente en el mercado cambiario local.
Para muchas familias dominicanas, el comportamiento del dólar tiene un efecto directo debido al peso de las remesas enviadas desde Estados Unidos y al impacto sobre precios de bienes importados.
El alza también es observada de cerca por pequeños negocios, comercios y personas que manejan pagos en dólares.
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Tres países, tres reacciones distintas al dólar este viernes
El panorama de este miércoles deja claro que no todos los países enfrentan el mismo comportamiento cambiario.
México mantiene un escenario más estable, mientras Colombia y República Dominicana continúan viendo aumentos en el precio del dólar.
Lo que viene: los mercados seguirán atentos a factores internacionales, movimientos económicos en Estados Unidos y decisiones de bancos centrales que puedan influir en el valor de las monedas latinoamericanas durante los próximos días.