Familias hispanas ganan promedio $70,000 al año: ¿Cuánto necesitas para vivir cómodamente en EE.UU.?
Publicado el18/08/2026 a las 06:49
Tener dos ingresos, pagar las cuentas y mantener un presupuesto ajustado ya no garantiza que una familia trabajadora pueda sentirse «económicamente cómoda» en Estados Unidos.
- El peso de la vivienda, la comida, el transporte y otros gastos cotidianos está ampliando la distancia entre simplemente llegar a fin de mes y tener suficiente margen para ahorrar, enfrentar un imprevisto o darse algún gusto.
- La discusión se vuelve más polémica cuando se intenta poner un precio a esa tranquilidad. ¿Existe realmente un “ingreso ideal” para vivir cómodamente en Estados Unidos o esa cifra se ha vuelto inalcanzable para buena parte de las familias?
Por qué importa: Para los hogares hispanos, comparar lo que entra cada mes con lo que cuesta mantener una familia permite dimensionar una realidad que va más allá del salario: vivir, pagar las necesidades básicas y vivir cómodamente son cosas diferentes.
- Y la distancia entre ellas puede ser enorme dependiendo de dónde se viva.
Vivir cómodamente puede necesitar mucho más de $70,000
El ingreso mediano de los hogares hispanos fue de $70,950 en 2024, según el U.S. Census Bureau. Aunque esa cifra representó un avance frente al año anterior, está muy por debajo de lo que algunos análisis estiman necesario para vivir con mayor holgura en las principales ciudades del país.
- SmartAsset analizó 100 de las ciudades más grandes de Estados Unidos y calculó cuánto necesitaría una familia de cuatro integrantes para vivir “cómodamente”.
El estudio utiliza la regla presupuestaria 50/30/20: 50% del ingreso después de impuestos para necesidades, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro o pago de deudas. También toma como base datos del MIT Living Wage Calculator.
Eso significa que sus cifras no representan el mínimo para sobrevivir, sino un nivel de ingreso que permitiría cubrir gastos esenciales y mantener cierto margen financiero.
El lugar donde vives puede cambiarlo todo
Las diferencias entre ciudades son enormes: En San Antonio, Texas, una familia de cuatro necesitaría unos $192,608 al año bajo la metodología de SmartAsset. En Nueva York, el cálculo sube a $337,875.
- En California, las cifras son todavía mayores. En San José, una familia necesitaría aproximadamente $402,771, mientras que en San Francisco el cálculo alcanza $407,597 al año.
Anaheim y Santa Ana también aparecen entre las ciudades más costosas, con un ingreso estimado superior a los $327,000 anuales para una familia de cuatro.
La comparación muestra por qué hablar de un único salario “ideal” para todo Estados Unidos puede resultar engañoso.
Muchas familias latinas ya sienten la presión en sus presupuestos
Más allá de los cálculos teóricos, distintos datos muestran que el presupuesto familiar ya está bajo presión.
- Una encuesta de Pew Research Center encontró que 63% de los hispanos calificaba sus finanzas como regulares o malas.
Además, 35% dijo haber tenido dificultades para pagar comida, 30% atención médica y otro 30% la renta o la hipoteca. En total, 48% reportó problemas para cubrir al menos una de esas tres necesidades.
Ese contraste ayuda a explicar por qué una familia puede tener empleo, ingresos constantes y aun así sentir que no avanza económicamente.
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Vivir no es lo mismo que «vivir cómodamente»
La cifra necesaria cambia según el tamaño de la familia, la ciudad, el costo de la vivienda, el transporte, las deudas y la posibilidad de ahorrar.
Por eso, una familia que gana alrededor de $70,000 no necesariamente necesita triplicar su ingreso para pagar sus gastos básicos.
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Pero los estudios sí muestran algo importante: tener suficiente para cubrir las cuentas y tener suficiente para vivir con tranquilidad son dos realidades muy distintas.
Y ahí está la pregunta que probablemente genere más debate: ¿cuánto necesita realmente una familia para sentir que vive cómodamente en Estados Unidos?