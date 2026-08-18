Familias hispanas ganan promedio $70,000 al año: ¿Cuánto necesitas para vivir cómodamente en EE.UU.?

Tener dos ingresos, pagar las cuentas y mantener un presupuesto ajustado ya no garantiza que una familia trabajadora pueda sentirse «económicamente cómoda» en Estados Unidos.

El peso de la vivienda, la comida, el transporte y otros gastos cotidianos está ampliando la distancia entre simplemente llegar a fin de mes y tener suficiente margen para ahorrar, enfrentar un imprevisto o darse algún gusto.

La discusión se vuelve más polémica cuando se intenta poner un precio a esa tranquilidad. ¿Existe realmente un “ingreso ideal” para vivir cómodamente en Estados Unidos o esa cifra se ha vuelto inalcanzable para buena parte de las familias?

Por qué importa: Para los hogares hispanos, comparar lo que entra cada mes con lo que cuesta mantener una familia permite dimensionar una realidad que va más allá del salario: vivir, pagar las necesidades básicas y vivir cómodamente son cosas diferentes.

Y la distancia entre ellas puede ser enorme dependiendo de dónde se viva.

Vivir cómodamente puede necesitar mucho más de $70,000

El ingreso mediano de los hogares hispanos fue de $70,950 en 2024, según el U.S. Census Bureau. Aunque esa cifra representó un avance frente al año anterior, está muy por debajo de lo que algunos análisis estiman necesario para vivir con mayor holgura en las principales ciudades del país.

SmartAsset analizó 100 de las ciudades más grandes de Estados Unidos y calculó cuánto necesitaría una familia de cuatro integrantes para vivir “cómodamente”.

El estudio utiliza la regla presupuestaria 50/30/20: 50% del ingreso después de impuestos para necesidades, 30% para gastos discrecionales y 20% para ahorro o pago de deudas. También toma como base datos del MIT Living Wage Calculator.

Eso significa que sus cifras no representan el mínimo para sobrevivir, sino un nivel de ingreso que permitiría cubrir gastos esenciales y mantener cierto margen financiero.