Más de 4 millones de personas perdieron cupones de alimentos SNAP ¿Cuáles son los nuevos requisitos?
Más de 4 millones de estadounidenses dejaron de recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, desde que comenzaron los cambios impulsados por la administración Trump. Por qué importa: El endurecimiento de requisitos ocurre en un momento en que millones de familias enfrentan inflación alimentaria, altos precios en […]
Publicado el11/05/2026 a las 05:24
Más de 4 millones de estadounidenses dejaron de recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, desde que comenzaron los cambios impulsados por la administración Trump.
Por qué importa: El endurecimiento de requisitos ocurre en un momento en que millones de familias enfrentan inflación alimentaria, altos precios en supermercados y mayores dificultades para cubrir gastos básicos.
Nuevos requisitos reducen beneficiarios del programa SNAP
Según datos citados por Fox Live, aproximadamente 4,3 millones de personas dejaron de recibir beneficios SNAP entre enero de 2025 y enero de 2026.
La administración Trump atribuye la caída a una economía “más fuerte” y a medidas contra el fraude. Sin embargo, organizaciones que estudian inseguridad alimentaria sostienen que el verdadero motivo es que ahora resulta más difícil acceder al programa.
Los cambios surgieron tras la aprobación de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, un proyecto de 940 páginas que introdujo modificaciones importantes en elegibilidad y financiamiento del programa.
Expertos estiman que la legislación reducirá cerca del 20% del gasto federal destinado a SNAP durante la próxima década.
Entre los cambios más relevantes aparecen:
- Requisitos laborales más estrictos.
- Nuevas verificaciones de elegibilidad.
- Mayores controles administrativos.
- Restricciones para ciertos inmigrantes con estatus legal.
Organizaciones como Center on Budget and Policy Priorities aseguran que estas medidas pueden provocar más pobreza y hambre en hogares vulnerables.
Estados enfrentarán nuevos costos y más presión administrativa
Uno de los aspectos que más preocupa a expertos y autoridades estatales es el nuevo esquema de financiamiento incluido en la ley.
- A partir de 2027, la mayoría de estados deberá cubrir entre el 5% y el 15% del costo total de los beneficios SNAP.
- El porcentaje dependerá directamente de las tasas de errores en pagos o administración registradas actualmente en cada estado.
Analistas advierten que esta presión financiera podría provocar que algunos estados endurezcan aún más los procesos de aprobación para reducir gastos rápidamente.
El Center on Budget and Policy Priorities señaló que los estados podrían terminar retrasando o negando beneficios incluso a personas elegibles para evitar sanciones o mayores costos presupuestarios.
Illinois enfrenta polémica por pérdida de beneficios SNAP
Illinois se convirtió recientemente en uno de los ejemplos más visibles del debate político alrededor del programa.
Según The Center Square, alrededor de 150.000 residentes del estado perdieron beneficios SNAP.
- Durante una audiencia del Comité de Ingresos del Senado estatal, legisladores demócratas y republicanos discutieron las causas de la reducción.
- La senadora demócrata Lakesia Collins atribuyó las pérdidas a los recortes federales aprobados por republicanos.
Sin embargo, el senador republicano Don DeWitte sostuvo que muchas personas dejaron de cumplir requisitos y responsabilizó además a errores administrativos del estado.
- DeWitte afirmó que Illinois podría enfrentar costos cercanos a 700 millones de dólares debido a altas tasas de errores en pagos.
El debate refleja cómo las nuevas reglas SNAP están generando tensiones tanto a nivel federal como estatal mientras millones de familias dependen del programa para alimentarse.
El precio de la comida sigue golpeando a las familias hispanas en EE.UU.
El endurecimiento de SNAP coincide además con un fuerte aumento en precios de alimentos.
Datos analizados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que:
- Los alimentos aumentaron 25,5% entre 2020 y 2024.
- El café subió cerca de 20% en un año.
- Carne y lácteos permanecen en niveles históricamente altos.
Ante este escenario, muchas familias buscan alternativas para reducir gastos en supermercados.
Un análisis de Consumer Reports encontró que algunas cadenas ofrecen precios considerablemente más bajos que Walmart.
Los mayores ahorros detectados fueron:
- Costco: 21,4% menos.
- BJ’s Wholesale Club: 21% menos.
- Lidl: 8,5% menos.
- Aldi: 8,3% menos.
El reporte también señala que la mayoría de estadounidenses compra alimentos en al menos dos supermercados diferentes cada semana para intentar reducir costos.
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Lo que viene
Mientras continúan las discusiones sobre el futuro del programa SNAP, expertos advierten que millones de familias podrían seguir perdiendo acceso a beneficios durante los próximos años.
Los estados también enfrentarán presión adicional para controlar errores administrativos y reducir costos bajo las nuevas reglas federales.
En paralelo, la inflación alimentaria sigue afectando directamente el presupuesto de hogares de bajos ingresos que dependen de la asistencia federal para cubrir necesidades básicas.