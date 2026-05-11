Más de 4 millones de estadounidenses dejaron de recibir beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos, desde que comenzaron los cambios impulsados por la administración Trump.

Por qué importa: El endurecimiento de requisitos ocurre en un momento en que millones de familias enfrentan inflación alimentaria, altos precios en supermercados y mayores dificultades para cubrir gastos básicos.

Nuevos requisitos reducen beneficiarios del programa SNAP

Según datos citados por Fox Live, aproximadamente 4,3 millones de personas dejaron de recibir beneficios SNAP entre enero de 2025 y enero de 2026.

La administración Trump atribuye la caída a una economía “más fuerte” y a medidas contra el fraude. Sin embargo, organizaciones que estudian inseguridad alimentaria sostienen que el verdadero motivo es que ahora resulta más difícil acceder al programa.

Los cambios surgieron tras la aprobación de la ley “One Big Beautiful Bill Act”, un proyecto de 940 páginas que introdujo modificaciones importantes en elegibilidad y financiamiento del programa.