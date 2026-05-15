¿Tengo suficiente dinero para jubilarme? 4 preguntas que debes hacerte antes del retiro
Millones de trabajadores en Estados Unidos se preguntan si realmente tendrán suficiente dinero para vivir tranquilos durante la jubilación. Expertos advierten que muchas personas subestiman cuánto necesitarán ahorrar para cubrir gastos básicos, atención médica e inflación durante décadas de retiro. Muchos hispanos sienten que ahorrar para el retiro es cada vez más difícil debido al […]
Publicado el15/05/2026 a las 06:23
Millones de trabajadores en Estados Unidos se preguntan si realmente tendrán suficiente dinero para vivir tranquilos durante la jubilación.
- Expertos advierten que muchas personas subestiman cuánto necesitarán ahorrar para cubrir gastos básicos, atención médica e inflación durante décadas de retiro.
- Muchos hispanos sienten que ahorrar para el retiro es cada vez más difícil debido al precio de la vivienda, alimentos, servicios y atención médica.
Por qué importa: La jubilación puede durar más de 20 años y quedarse sin dinero es uno de los mayores temores financieros para millones de personas.
- Expertos recomiendan comenzar a planificar varios años antes del retiro.
- El Departamento de Trabajo de EE.UU. recuerda que la seguridad financiera “no ocurre por sí sola” y requiere planificación constante.
¿Cuánto dinero necesito para jubilarme en EE.UU.?
Esta es una de las preguntas más importantes antes de jubilarse y muchas personas no hacen el cálculo completo.
Al pensar en el retiro, muchos solo consideran gastos básicos como:
- Renta o hipoteca
- Comida
- Electricidad y servicios
Sin embargo, durante la jubilación suelen aparecer otros costos importantes:
- Medicamentos
- Seguros médicos
- Ayuda familiar
- Mantenimiento del hogar
- Impuestos
- Viajes y actividades personales
Los gastos médicos suelen convertirse en una de las mayores presiones económicas para los jubilados.
En 2026, la prima estándar de Medicare Parte B aumentó a 202.90 dólares mensuales, sin incluir deducibles, medicamentos o emergencias médicas.
Muchos especialistas recomiendan intentar vivir algunos meses con el presupuesto estimado de jubilación antes de retirarse oficialmente para entender si realmente será suficiente.
¿Cuándo deberías solicitar el Seguro Social?
Muchos jubilados dependen del Seguro Social como fuente principal de ingresos durante el retiro.
Aunque las prestaciones pueden solicitarse desde los 62 años, expertos aseguran que esperar puede aumentar significativamente el cheque mensual.
- La edad plena de jubilación se ubica entre los 66 y 67 años, dependiendo del año de nacimiento.
- Retrasar el retiro hasta los 70 años puede aumentar el beneficio alrededor de un 8% por cada año adicional.
Además, las parejas casadas suelen analizar estrategias conjuntas para maximizar el ingreso familiar durante la jubilación.
El Departamento de Trabajo recuerda que el Seguro Social normalmente reemplaza cerca del 40% del ingreso previo al retiro, por lo que muchas personas necesitan ingresos adicionales o ahorros complementarios.
¿Cómo retirarás tu dinero durante la jubilación?
Uno de los mayores cambios financieros ocurre cuando desaparece el salario mensual y el jubilado debe comenzar a vivir de sus ahorros.
Muchos expertos recomiendan construir un plan que combine:
- Seguro Social
- Cuentas IRA
- Planes 401(k)
- Ahorros personales
- Inversiones conservadoras
El Departamento de Trabajo recomienda evitar retirar dinero anticipadamente de cuentas de retiro porque eso puede reducir considerablemente los ahorros acumulados y generar penalidades.
También sugieren mantener inversiones diversificadas para reducir riesgos y proteger mejor el dinero frente a la inflación.
TE PODRÍA INTERESAR: Dólar en México rompe la racha de bajas y vuelve a subir hoy 15/05
¿Qué pasará si vives más de lo esperado?
Muchas personas calculan su jubilación pensando en 10 o 15 años, pero actualmente muchos adultos mayores viven más de dos décadas después de retirarse.
- El Departamento de Trabajo señala que el estadounidense promedio pasa cerca de 20 años jubilado.
- Eso significa más gastos médicos, inflación y mayores riesgos financieros con el paso del tiempo.
Por esa razón, algunos especialistas recomiendan mantener:
- Fondos de emergencia
- Ingresos complementarios
- Trabajos parciales
- Inversiones conservadoras
También aconsejan considerar posibles gastos relacionados con asistencia médica, cuidado a largo plazo o emergencias inesperadas.
La inflación sigue siendo uno de los mayores desafíos porque reduce poco a poco el poder adquisitivo de quienes viven con ingresos fijos.
Los expertos recomiendan revisar periódicamente el presupuesto de jubilación y ajustarlo según cambios en salud, vivienda y costo de vida.
Lo que viene: millones de trabajadores continúan buscando formas de ahorrar más mientras intentan equilibrar los gastos actuales con la necesidad de prepararse para una jubilación cada vez más larga y costosa.