Millones de trabajadores en Estados Unidos se preguntan si realmente tendrán suficiente dinero para vivir tranquilos durante la jubilación.

Expertos advierten que muchas personas subestiman cuánto necesitarán ahorrar para cubrir gastos básicos, atención médica e inflación durante décadas de retiro.

Muchos hispanos sienten que ahorrar para el retiro es cada vez más difícil debido al precio de la vivienda, alimentos, servicios y atención médica.

Por qué importa: La jubilación puede durar más de 20 años y quedarse sin dinero es uno de los mayores temores financieros para millones de personas.

Expertos recomiendan comenzar a planificar varios años antes del retiro.

El Departamento de Trabajo de EE.UU. recuerda que la seguridad financiera “no ocurre por sí sola” y requiere planificación constante.

¿Cuánto dinero necesito para jubilarme en EE.UU.?

Esta es una de las preguntas más importantes antes de jubilarse y muchas personas no hacen el cálculo completo.

Al pensar en el retiro, muchos solo consideran gastos básicos como:

Renta o hipoteca

Comida

Electricidad y servicios

Sin embargo, durante la jubilación suelen aparecer otros costos importantes: