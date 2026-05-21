Cuba responde con dureza a EEUU por acusación contra Raúl Castro
Publicado el20/05/2026 a las 15:35
- Cuba rechaza acusación estadounidense
- Díaz-Canel defiende a Castro
- EEUU aumenta presión política
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este miércoles la acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro.
El Gobierno cubano calificó la decisión como una “acción política” sin base jurídica.
Según Díaz-Canel, las acusaciones sólo buscan fortalecer argumentos para justificar una agresión militar contra la isla.
“La acusación es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el argumentario para justificar el desatino de una agresión militar”, afirmó el mandatario cubano.
Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara a Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en 1996.
El exlíder cubano enfrenta cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves.
La acusación fue presentada en Miami y ocurre en medio de una creciente presión de la Administración de Donald Trump contra La Habana.
Díaz-Canel defiende la figura de Raúl Castro
La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026
Segun la agencia EFE, Miguel Díaz-Canel aseguró que la acusación refleja frustración por parte de Estados Unidos.
Afirmó además que el proceso intenta desacreditar el liderazgo histórico de la revolución cubana.
“La pretendida acusación evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana”, sostuvo.
El mandatario cubano defendió la trayectoria política y militar de Raúl Castro.
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“La altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el general de ejército Raúl Castro”, agregó.
Díaz-Canel también calificó la decisión estadounidense como un “ridículo intento” de afectar la imagen del exmandatario.
Raúl Castro, de 94 años, dejó la presidencia de Cuba en 2019.
En 2021 también abandonó la dirección del Partido Comunista, aunque sigue siendo una figura influyente dentro del sistema político cubano.
Cuba sostiene que actuó en “legítima defensa”
El presidente cubano defendió la versión oficial de La Habana sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido hace 30 años.
Díaz-Canel aseguró que Estados Unidos “miente y manipula” los hechos relacionados con el incidente.
Según el Gobierno cubano, el ejército actuó en legítima defensa bajo el mando de Raúl Castro, quien en ese momento era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La Habana sostiene que las avionetas violaron repetidamente el espacio aéreo cubano.
El presidente afirmó que la acción militar ocurrió dentro de aguas jurisdiccionales de Cuba.
Esta versión contradice otras informaciones que señalan que el derribo ocurrió en aguas internacionales.
Díaz-Canel también aseguró que las autoridades estadounidenses fueron advertidas en múltiples ocasiones sobre las operaciones de Hermanos al Rescate.
Añadió que Washington ignoró las advertencias y permitió las violaciones del espacio aéreo cubano.
“No se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional”, afirmó el mandatario.
Crece la tensión entre Washington y La Habana
La acusación contra Raúl Castro se produce en medio de una nueva etapa de tensión diplomática entre ambos países.
La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre Cuba en los últimos meses.
Entre las medidas recientes aparece un bloqueo petrolero que lleva cinco meses en vigor.
Washington también ha ampliado las sanciones económicas contra la isla.
El caso judicial contra Raúl Castro ahora se convierte en otro punto de confrontación política entre Estados Unidos y el Gobierno cubano.