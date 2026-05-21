Cuba responde con dureza a EEUU por acusación contra Raúl Castro

Cuba rechaza acusación estadounidense

Díaz-Canel defiende a Castro

EEUU aumenta presión política

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este miércoles la acusación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro.

El Gobierno cubano calificó la decisión como una “acción política” sin base jurídica.

Según Díaz-Canel, las acusaciones sólo buscan fortalecer argumentos para justificar una agresión militar contra la isla.

“La acusación es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el argumentario para justificar el desatino de una agresión militar”, afirmó el mandatario cubano.

Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara a Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en 1996.