¿Por qué las primarias de Georgia podrían desencadenar un nuevo mes de caos político?
Publicado el19/05/2026 a las 11:05
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Ciclo electoral sumamente impredecible.
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Elecciones en Georgia: GOP gasta cifras millonarias.
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Riesgo de elecciones de segunda vuelta.
Elecciones en Georgia. El panorama de las elecciones en Georgia entra en una de sus fases más complejas y determinantes. De acuerdo con el análisis en vivo presentado por el equipo de periodistas de The Atlanta Journal-Constitution (AJC), los resultados que se obtengan al cierre de las urnas no solo definirán a los candidatos de ambos partidos, sino que podrían marcar el inicio de un periodo de profunda incertidumbre y reacomodo político dentro del estado.
A través del espacio Politically Georgia del AJC, especialistas y analistas como Steve Kornacki de NBC News señalaron que Georgia se ha consolidado como uno de los laboratorios políticos más importantes y volátiles de Estados Unidos.
La principal razón por la que estas primarias podrían desencadenar semanas de inestabilidad o dinámicas impredecibles radica en la feroz competencia interna de las candidaturas clave.
Por el lado del Partido Republicano (GOP), la contienda para la gubernatura ha alcanzado niveles de gasto asombrosos y multimillonarios que reflejan una profunda división interna sobre el rumbo que debe tomar la organización.
Elecciones en Georgia: Tensión con los demócratas
Por su parte, en el terreno de los demócratas, la atención se centra en la exalcaldesa Keisha Lance Bottoms y su intensa campaña para asegurar los votos necesarios que le permitan evitar una segunda vuelta electoral (runoff), un escenario que prolongaría las campañas y el flujo de recursos de manera exhaustiva durante un mes más.
A esto se suman los esfuerzos de figuras como Brian Kemp para impulsar candidaturas al Senado y las elecciones judiciales, las cuales servirán como un termómetro directo para medir la participación ciudadana y las tendencias de votación.
Con las casillas programadas para cerrar a las 7:00 p.m., el AJC reporta que los datos de participación por condado serán la clave para entender si Georgia se encamina hacia una resolución directa o hacia un largo periodo de disputas políticas de cara a los comicios generales.
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