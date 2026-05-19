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¿Por qué las primarias de Georgia podrían desencadenar un nuevo mes de caos político?
Elecciones en Georgia Cómo los resultados de las primarias podrían definir un rumbo impredecible para las elecciones en Georgia.
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¿Por qué las primarias de Georgia podrían desencadenar un nuevo mes de caos político?

Publicado el19/05/2026 a las 11:05

  • Ciclo electoral sumamente impredecible.

  • Elecciones en Georgia: GOP gasta cifras millonarias.

  • Riesgo de elecciones de segunda vuelta.

Elecciones en Georgia. El panorama de las elecciones en Georgia entra en una de sus fases más complejas y determinantes. De acuerdo con el análisis en vivo presentado por el equipo de periodistas de The Atlanta Journal-Constitution (AJC), los resultados que se obtengan al cierre de las urnas no solo definirán a los candidatos de ambos partidos, sino que podrían marcar el inicio de un periodo de profunda incertidumbre y reacomodo político dentro del estado.

A través del espacio Politically Georgia del AJC, especialistas y analistas como Steve Kornacki de NBC News señalaron que Georgia se ha consolidado como uno de los laboratorios políticos más importantes y volátiles de Estados Unidos.

La principal razón por la que estas primarias podrían desencadenar semanas de inestabilidad o dinámicas impredecibles radica en la feroz competencia interna de las candidaturas clave.

Por el lado del Partido Republicano (GOP), la contienda para la gubernatura ha alcanzado niveles de gasto asombrosos y multimillonarios que reflejan una profunda división interna sobre el rumbo que debe tomar la organización.

Elecciones en Georgia: Tensión con los demócratas

Elecciones en Georgia (Foto shutterstock)
Elecciones en Georgia (Foto shutterstock)

Por su parte, en el terreno de los demócratas, la atención se centra en la exalcaldesa Keisha Lance Bottoms y su intensa campaña para asegurar los votos necesarios que le permitan evitar una segunda vuelta electoral (runoff), un escenario que prolongaría las campañas y el flujo de recursos de manera exhaustiva durante un mes más.

A esto se suman los esfuerzos de figuras como Brian Kemp para impulsar candidaturas al Senado y las elecciones judiciales, las cuales servirán como un termómetro directo para medir la participación ciudadana y las tendencias de votación.

Con las casillas programadas para cerrar a las 7:00 p.m., el AJC reporta que los datos de participación por condado serán la clave para entender si Georgia se encamina hacia una resolución directa o hacia un largo periodo de disputas políticas de cara a los comicios generales.

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