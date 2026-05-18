Trump se desploma en encuestas por guerra con Irán y crisis económica

Trump cae en encuestas

Rechazan guerra con Irán

Inflación golpea popularidad La popularidad del presidente Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su regreso a la Casa Blanca. Una nueva encuesta publicada por The New York Times y Siena College muestra un creciente descontento entre los votantes estadounidenses, impulsado principalmente por la guerra con Irán y el aumento del costo de vida. Por qué es importante: los resultados reflejan un escenario político complicado para Trump y para los republicanos rumbo a las elecciones de medio término, especialmente entre votantes independientes y sectores afectados por la inflación. La guerra con Irán provoca un fuerte rechazo entre los votantes La encuesta, realizada entre el 11 y el 15 de mayo a 1,507 votantes registrados, reveló que apenas el 37% aprueba la gestión presidencial de Trump, el nivel más bajo de su segundo mandato. Uno de los puntos más negativos para la administración es la percepción sobre el conflicto militar con Irán.

Según el sondeo, el 64% de los encuestados considera que la decisión de Trump de ir a la guerra fue incorrecta, mientras que solo el 30% cree que fue la decisión adecuada. Aunque la mayoría de los republicanos respaldó la ofensiva militar, los independientes mostraron una postura mucho más crítica. El 73% de los votantes independientes aseguró que la guerra fue “la decisión equivocada”. “A medida que ambos partidos se movilizan para unas costosas y amargas elecciones de medio término, la encuesta sugiere que los candidatos republicanos están entrando en sus campañas con fuertes desventajas políticas”, señalaron los encuestadores del Times. El aumento de la gasolina y la inflación golpean la imagen de Trump Además del desgaste político por la guerra, los votantes expresaron preocupación por el impacto económico que enfrenta el país.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz han provocado interrupciones en el suministro mundial de petróleo y gas, elevando los precios de combustible en Estados Unidos. De acuerdo con AAA, el precio promedio del galón de gasolina regular alcanzó los 4.515 dólares al 18 de mayo. Hace un año, el promedio era de 3.179 dólares. Ese incremento ha afectado directamente la percepción sobre Trump. La encuesta encontró que el presidente obtuvo su peor nivel de aprobación en el manejo del costo de vida: el 69% desaprueba cómo enfrenta la situación económica, frente a apenas un 28% que aprueba su gestión en ese tema. Además, el 44% de los votantes aseguró que las políticas impulsadas por Trump los han perjudicado personalmente, una cifra superior al 36% registrado en otoño pasado.

La desaprobación alcanza máximos históricos en el segundo mandato El deterioro político también se refleja en otros promedios nacionales. Según el promedio de encuestas recopilado por The New York Times, Trump registra actualmente un 38% de aprobación y un 60% de desaprobación, el peor balance de su segundo mandato. Otros agregadores muestran cifras similares. RealClearPolitics ubica la aprobación presidencial en 40.1%, mientras que el 56.9% desaprueba su gestión. Silver Bulletin reporta 38.5% de aprobación frente a 58.6% de desaprobación. El panorama comienza a generar preocupación dentro del Partido Republicano, especialmente porque las elecciones legislativas se acercan en medio de una economía bajo presión y un conflicto internacional cada vez más costoso.