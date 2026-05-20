El candidato republicano “anti-Trump” pierde su silla en Kentucky tras dura batalla

Massie pierde apoyo republicano

Trump domina primarias clave

Kentucky define candidatos noviembre Los votantes republicanos de Kentucky finalmente tomaron una decisión que podría tener impacto nacional dentro del Partido Republicano. En las primarias celebradas este martes, el congresista Thomas Massie perdió su escaño frente a Ed Gallrein, el candidato respaldado directamente por el presidente Donald Trump. La elección no solo definió quiénes aparecerán en la boleta de noviembre para la Cámara de Representantes y el Senado, sino que también dejó claro el peso político que todavía conserva Trump entre las bases republicanas. La derrota de Massie fue uno de los resultados más comentados de toda la jornada electoral. Thomas Massie pierde su escaño tras enfrentarse políticamente con Trump El resultado más importante de la noche ocurrió en el Distrito 4 de Kentucky.

Ed Gallrein ganó la primaria republicana con el 54.8% de los votos, mientras Thomas Massie quedó derrotado después de varios meses de ataques políticos impulsados por Trump y el movimiento MAGA. Massie llevaba años siendo una de las figuras republicanas más independientes dentro del Congreso. Aunque coincidía con Trump en varios temas conservadores, también criticó públicamente decisiones relacionadas con gasto federal, política exterior y transparencia gubernamental. Trump convirtió esa disputa en una prioridad política y pidió abiertamente sacar a Massie del Congreso. “Obtendremos el 100 % de los votos, excepto por este tipo llamado Thomas Massie”, dijo Trump durante el Desayuno Nacional de Oración, donde además llamó al congresista “imbécil”. Ahora Gallrein enfrentará en noviembre a la candidata demócrata Melissa Strange.

Así quedaron las primarias para la Cámara de Representantes en Kentucky Además de la derrota de Massie, Kentucky definió otros cinco distritos rumbo a las elecciones generales. En el Distrito 1, el republicano James Comer ganó fácilmente con el 88% de los votos. El demócrata John “Drew” Williams avanzó sin oposición. En el Distrito 2, Brett Guthrie consiguió el 85.4% de los votos republicanos y Megan Wingfield ganó la primaria demócrata. El Distrito 3 seguirá teniendo una fuerte presencia demócrata. Morgan McGarvey avanzó sin oposición mientras Maria Rodriguez obtuvo la nominación republicana.

En el Distrito 5, Hal Rogers volvió a imponerse cómodamente entre los republicanos y enfrentará al demócrata Ned Pillersdorf. Mientras tanto, en el Distrito 6, Ralph Alvarado ganó la primaria republicana y Zach Dembo consiguió la candidatura demócrata. Kentucky también definió la contienda para reemplazar a Mitch McConnell Otra elección importante fue la carrera para el Senado de Estados Unidos. Kentucky elegirá en noviembre a un nuevo senador que reemplazará a Mitch McConnell, quien se retirará del cargo. El republicano Andy Barr ganó cómodamente la primaria con el 60.4% de los votos y ahora se enfrentará al demócrata Charles Booker, quien obtuvo el 46.9% en su contienda interna.

La elección será seguida muy de cerca porque definirá quién ocupará uno de los puestos más influyentes que durante años controló McConnell en Washington. La pelea entre Trump y Massie ya venía dividiendo a los republicanos de Kentucky La tensión entre Trump y Thomas Massie no comenzó durante la jornada electoral. Desde hace meses ambos protagonizaban una guerra política que dividió a muchos votantes conservadores del estado. En varias comunidades republicanas, muchos simpatizantes admitían sentirse incómodos porque apoyaban tanto a Trump como a Massie. “Estoy más preocupada que nunca por él, porque está recibiendo mucha oposición de Trump”, dijo Joni Pugh. “No estoy criticando a Trump en absoluto, porque soy una gran admirador suya, pero aun así voy a votar por Thomas”.