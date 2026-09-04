Trump pide al Supremo desbloquear nuevas reglas para el voto por correo

La Administración busca activar requisitos del USPS sobre datos y códigos de barras cuando algunos estados ya comienzan a enviar papeletas para noviembre.

El gobierno pidió nuevamente a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial que bloquea nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para el voto por correo, según The Center Square.

Por qué es importante: Las primeras papeletas empiezan a enviarse este viernes, por lo que cualquier decisión podría cambiar requisitos para estados en pleno proceso electoral.

Las nuevas reglas exigen datos y códigos de barras

La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, bloqueó al USPS para que no exigiera códigos de barras únicos en los sobres electorales.

La orden también frenó el requisito de entregar listas con información de los votantes que solicitaron recibir sus papeletas por correo.

Lo que cambia: Los estados tendrían que cargar nombre, dirección y código de barras de los destinatarios en un portal en línea del USPS.

Los estados tendrían que cargar nombre, dirección y código de barras de los destinatarios en un portal en línea del USPS. La disputa: La jueza consideró preliminarmente que el Servicio Postal podría estar excediendo su autoridad al imponer estos requisitos.

El procurador general John Sauer defendió ante el Supremo que se trata de prácticas similares a otras regulaciones utilizadas por el USPS.

Según Sauer, las autoridades electorales ya poseen esos datos porque los necesitan para enviar las papeletas a cada votante.

La Administración también sostiene que los códigos permitirían aplicar procedimientos uniformes y obligatorios para gestionar el correo electoral.