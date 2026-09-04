Trump pide al Supremo desbloquear nuevas reglas para el voto por correo
Publicado el04/09/2026 a las 07:13
La Administración busca activar requisitos del USPS sobre datos y códigos de barras cuando algunos estados ya comienzan a enviar papeletas para noviembre.
El gobierno pidió nuevamente a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial que bloquea nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para el voto por correo, según The Center Square.
Por qué es importante: Las primeras papeletas empiezan a enviarse este viernes, por lo que cualquier decisión podría cambiar requisitos para estados en pleno proceso electoral.
Las nuevas reglas exigen datos y códigos de barras
La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, bloqueó al USPS para que no exigiera códigos de barras únicos en los sobres electorales.
La orden también frenó el requisito de entregar listas con información de los votantes que solicitaron recibir sus papeletas por correo.
- Lo que cambia: Los estados tendrían que cargar nombre, dirección y código de barras de los destinatarios en un portal en línea del USPS.
- La disputa: La jueza consideró preliminarmente que el Servicio Postal podría estar excediendo su autoridad al imponer estos requisitos.
El procurador general John Sauer defendió ante el Supremo que se trata de prácticas similares a otras regulaciones utilizadas por el USPS.
Según Sauer, las autoridades electorales ya poseen esos datos porque los necesitan para enviar las papeletas a cada votante.
La Administración también sostiene que los códigos permitirían aplicar procedimientos uniformes y obligatorios para gestionar el correo electoral.
Carolina del Norte aumenta la urgencia ante el Supremo
El calendario electoral es uno de los principales argumentos de la Administración para solicitar una intervención rápida de la Corte Suprema.
Carolina del Norte comenzará este viernes a enviar papeletas desde las juntas electorales de sus 100 condados, según The Center Square.
- El calendario: Wisconsin será el próximo estado mencionado en la solicitud y comenzará a enviar papeletas para voto ausente el 17 de septiembre.
- El argumento: Sauer advirtió que, una vez que los sobres entren al sistema postal, ya no podrán ser recuperados para incorporar cambios.
La Administración afirma que varios estados ya realizaron ajustes para cumplir con los códigos de barras antes del bloqueo judicial.
También argumenta que la orden de Talwani pudo hacer parecer opcionales unas reglas que el Gobierno pretendía aplicar de manera obligatoria.
Según Sauer, esa situación podría generar problemas para estados que no hayan tomado las medidas necesarias antes de enviar las papeletas.
El Supremo enfrenta otra disputa sobre el voto por correo
La Corte Suprema ya intervino anteriormente en la batalla entre la Administración Trump y estados que cuestionaron cambios federales relacionados con el correo electoral.
Esta nueva solicitud, sin embargo, se concentra en requisitos específicos del USPS sobre la información y el seguimiento de las papeletas.
- Las posiciones: Trump defiende controles uniformes para el correo electoral, mientras los demandantes cuestionan que el USPS pueda imponerlos de esta manera.
- El límite: El bloqueo judicial no determina todavía el resultado definitivo del caso; frena las reglas mientras continúa la disputa.
La Administración pidió a los jueces del Supremo responder a su solicitud antes del 8 de septiembre, dada la proximidad del envío de papeletas.
La decisión podría determinar si los nuevos requisitos entran en vigor durante el proceso electoral de noviembre o permanecen bloqueados mientras avanza el litigio.
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FUENTE: The Center Square