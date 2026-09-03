¿Texas en riesgo para los republicanos? Talarico pone contra las cuerdas a Paxton

James Talarico aparece empatado o por delante de Ken Paxton en varias encuestas. El reto republicano es determinar si se trata de una carrera excepcionalmente cerrada o de una señal política más profunda.

James Talarico y Ken Paxton están en un empate estadístico por el Senado de Estados Unidos en Texas, según una nueva encuesta de Overton Insights y Texas Public Policy Foundation.

Por qué es importante: Texas lleva décadas favoreciendo a los republicanos en elecciones estatales, pero varias encuestas coinciden ahora en mostrar una competencia mucho más estrecha.

Talarico y Paxton llegan empatados al tramo decisivo

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La encuesta de Overton Insights coloca al demócrata Talarico con 44% y al republicano Paxton con 43.4% antes de distribuir a quienes se inclinan por algún candidato.

Al incorporar esas preferencias, ambos quedan exactamente con 50%. El sondeo entrevistó a 1,167 votantes probables y tiene un margen de error de ±2.9 puntos.

El dato: 12.6% todavía estaba indeciso antes de distribuir las preferencias de quienes se inclinaban hacia alguno de los candidatos.

No es una fotografía aislada. Otras encuestas recientes también han encontrado ventajas estrechas para Talarico o resultados dentro de márgenes competitivos.

Texas Public Opinion Research, por ejemplo, encontró en julio a Talarico con 45% frente al 40% de Paxton.