¿Texas en riesgo para los republicanos? Talarico pone contra las cuerdas a Paxton
Publicado el03/09/2026 a las 07:03
James Talarico aparece empatado o por delante de Ken Paxton en varias encuestas. El reto republicano es determinar si se trata de una carrera excepcionalmente cerrada o de una señal política más profunda.
James Talarico y Ken Paxton están en un empate estadístico por el Senado de Estados Unidos en Texas, según una nueva encuesta de Overton Insights y Texas Public Policy Foundation.
Por qué es importante: Texas lleva décadas favoreciendo a los republicanos en elecciones estatales, pero varias encuestas coinciden ahora en mostrar una competencia mucho más estrecha.
Talarico y Paxton llegan empatados al tramo decisivo
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La encuesta de Overton Insights coloca al demócrata Talarico con 44% y al republicano Paxton con 43.4% antes de distribuir a quienes se inclinan por algún candidato.
Al incorporar esas preferencias, ambos quedan exactamente con 50%. El sondeo entrevistó a 1,167 votantes probables y tiene un margen de error de ±2.9 puntos.
- El dato: 12.6% todavía estaba indeciso antes de distribuir las preferencias de quienes se inclinaban hacia alguno de los candidatos.
No es una fotografía aislada. Otras encuestas recientes también han encontrado ventajas estrechas para Talarico o resultados dentro de márgenes competitivos.
Texas Public Opinion Research, por ejemplo, encontró en julio a Talarico con 45% frente al 40% de Paxton.
Independientes e hispanos pueden inclinar la balanza
Una de las claves está fuera de las bases tradicionales de ambos partidos: los votantes independientes podrían convertirse en un grupo decisivo.
El sondeo de Texas Public Opinion Research de julio otorgó a Talarico 43% entre independientes, frente a 23% para Paxton. Otro 29% permanecía indeciso.
- Entre hispanos: esa misma encuesta encontró una ventaja de Talarico de 66% a 20% sobre Paxton entre votantes latinos.
Ese grupo resulta especialmente relevante en un estado donde el voto hispano puede tener un peso considerable, aunque su comportamiento electoral no es uniforme.
Otra encuesta anterior de Texas Public Opinion Research también encontró ventajas para Talarico entre independientes y latinos, reforzando la importancia de esos bloques.
La caída de Trump añade presión sobre los republicanos
El sondeo de Overton muestra además otra señal incómoda para el Partido Republicano: 44.1% aprueba el desempeño de Donald Trump, mientras 55.9% lo desaprueba.
- El límite: esos números no prueban que el desgaste de Trump esté causando directamente las dificultades de Paxton.
Sin embargo, ofrecen contexto para una elección en la que un candidato republicano respaldado por Trump enfrenta una competencia mucho mayor de la esperada.
La fortaleza de Talarico también puede responder a factores propios de los candidatos, incluida su capacidad para captar independientes y mantener unidos a los demócratas.
Una carrera cerrada todavía no convierte a Texas en azul
La competitividad tampoco significa que Texas haya cambiado definitivamente de bando. Los republicanos conservan una extensa trayectoria de victorias estatales.
Incluso la encuesta de Overton muestra que 57% de los consultados sigue considerando Texas un estado rojo, frente a 38.3% que lo describe como competitivo o “morado”.
- Qué sigue: los indecisos, independientes e hispanos pueden definir cuánto dura esta igualdad y si Paxton logra reconstruir una ventaja republicana.
Por ahora, la señal más importante no es que Texas se haya vuelto demócrata. Es que una carrera por el Senado que normalmente favorecería al GOP permanece abierta.
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FUENTE: Overton insides / Texas / The Center Square