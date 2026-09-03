Jueza frena a Trump en nueva batalla por la ciudadanía de niños nacidos en EE.UU.
Publicado el03/09/2026 a las 06:45
Una jueza federal bloqueó la nueva estrategia de Trump contra el llamado “turismo de maternidad”, al considerar que probablemente choca con la Decimocuarta Enmienda.
Una jueza federal paralizó el intento más reciente del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, según informó EFE.
Por qué es importante: El fallo mantiene protegida, por ahora, la ciudadanía de niños nacidos en EE.UU. mientras continúa una disputa constitucional con impacto migratorio.
Trump cambió su estrategia tras el fallo del Supremo
La jueza Deborah Boardman bloqueó una orden ejecutiva firmada por Trump en agosto, después de la decisión de la Corte Suprema de finales de junio.
La nueva estrategia buscaba identificar situaciones que, según la administración, quedarían fuera de la ciudadanía automática reconocida a quienes nacen en Estados Unidos.
- El cambio: La Casa Blanca enfocó parte de su nueva ofensiva en combatir el llamado “turismo de maternidad”.
- Qué significa: Se refiere a mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos.
La orden del 6 de agosto también contemplaba casos relacionados con empleados de gobiernos extranjeros, personas vinculadas con organizaciones terroristas y ciertos territorios estadounidenses.
Además, incluía situaciones donde los padres realizaran una transacción comercial para facilitar un nacimiento en Estados Unidos o mediante una madre sustituta.
La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan impedir abusos y proteger “el significado y valor” de la ciudadanía estadounidense.
La jueza considera que la orden probablemente viola la Constitución
Boardman determinó en una decisión de 35 páginas que la nueva orden es “casi con toda certeza inconstitucional”, según EFE.
La jueza sostuvo que la Corte Suprema ya estableció que esos niños son ciudadanos al nacer y afirmó que el presidente debe cumplir esa decisión.
- La protección: La Decimocuarta Enmienda establece la ciudadanía para las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción.
- El alcance: El bloqueo impide aplicar la orden a niños afectados por las restricciones planteadas por la administración.
Organizaciones como CASA y Asylum Seeker Advocacy Project llevaron la nueva medida ante los tribunales en Maryland.
Los demandantes sostienen que el presidente no puede crear mediante órdenes ejecutivas nuevas restricciones sobre una ciudadanía protegida constitucionalmente.
El choque podría afectar documentos y pasaportes
La orden de Trump instruía a agencias federales a no emitir documentos que reconocieran la ciudadanía estadounidense en determinadas circunstancias.
Eso involucraba directamente a departamentos como Estado y Seguridad Nacional, además del Departamento de Justicia y la Administración del Seguro Social.
- Para las familias: La disputa puede determinar quién obtiene reconocimiento federal de ciudadanía desde el nacimiento.
- En documentos: La aplicación de la orden podría repercutir en trámites vinculados con ciudadanía, incluidos documentos federales y pasaportes.
El bloqueo judicial, sin embargo, no significa que la batalla esté terminada. La administración todavía puede continuar defendiendo su interpretación en los tribunales.
La pregunta de fondo seguirá siendo objeto de una fuerte disputa legal y política: ¿debería Estados Unidos mantener la ciudadanía por nacimiento sin nuevas excepciones?
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FUENTE: EFE / The White House