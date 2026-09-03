Jueza frena a Trump en nueva batalla por la ciudadanía de niños nacidos en EE.UU.

Una jueza federal bloqueó la nueva estrategia de Trump contra el llamado “turismo de maternidad”, al considerar que probablemente choca con la Decimocuarta Enmienda.

Una jueza federal paralizó el intento más reciente del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, según informó EFE.

Por qué es importante: El fallo mantiene protegida, por ahora, la ciudadanía de niños nacidos en EE.UU. mientras continúa una disputa constitucional con impacto migratorio.

Trump cambió su estrategia tras el fallo del Supremo

La jueza Deborah Boardman bloqueó una orden ejecutiva firmada por Trump en agosto, después de la decisión de la Corte Suprema de finales de junio.

La nueva estrategia buscaba identificar situaciones que, según la administración, quedarían fuera de la ciudadanía automática reconocida a quienes nacen en Estados Unidos.

El cambio: La Casa Blanca enfocó parte de su nueva ofensiva en combatir el llamado “turismo de maternidad”.

La Casa Blanca enfocó parte de su nueva ofensiva en combatir el llamado Qué significa: Se refiere a mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos.

La orden del 6 de agosto también contemplaba casos relacionados con empleados de gobiernos extranjeros, personas vinculadas con organizaciones terroristas y ciertos territorios estadounidenses.

Además, incluía situaciones donde los padres realizaran una transacción comercial para facilitar un nacimiento en Estados Unidos o mediante una madre sustituta.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan impedir abusos y proteger “el significado y valor” de la ciudadanía estadounidense.