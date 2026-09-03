¿Guerra contra las drogas sin juicio? EEUU enfrenta presión por 227 muertos en el mar
Human Rights Watch exige investigar 69 ataques militares contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, mientras Washington sostiene que combate organizaciones vinculadas al “narcoterrorismo”. Estados Unidos enfrenta nuevos cuestionamientos por 69 ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico que dejaron 227 muertos desde septiembre de 2025, según Human Rights Watch (HRW). Por qué es importante: La polémica enfrenta […]
Publicado el03/09/2026 a las 07:31
Human Rights Watch exige investigar 69 ataques militares contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, mientras Washington sostiene que combate organizaciones vinculadas al “narcoterrorismo”.
Estados Unidos enfrenta nuevos cuestionamientos por 69 ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico que dejaron 227 muertos desde septiembre de 2025, según Human Rights Watch (HRW).
Por qué es importante: La polémica enfrenta dos prioridades: combatir el tráfico de drogas y determinar qué límites legales existen para usar fuerza militar letal contra sospechosos.
HRW cuestiona 69 ataques y pide investigar las muertes
Today marks one year since the United States began an unlawful campaign of lethal military strikes targeting vessels in the Caribbean Sea and Pacific Ocean, claiming 227 lives.
The US should immediately end its unlawful campaign of extrajudicial killings and guarantee access to… pic.twitter.com/IitrIQR9aZ
— Human Rights Watch (@hrw) September 2, 2026
HRW calificó las operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y pidió este miércoles una rendición de cuentas urgente, según información de EFE y de la organización.
La ONG sostiene que matar a personas en el mar sin juicio previo viola el derecho internacional, independientemente de su presunta participación en actividades criminales.
- En números: HRW contabiliza 227 muertos en 69 ataques realizados durante un año en el Caribe y el Pacífico.
“El gobierno de Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas”, afirmó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW.
La caracterización corresponde a HRW. La Administración Trump sostiene, por el contrario, que sus operaciones forman parte de una campaña contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
EEUU sostiene que libra un conflicto armado contra organizaciones narcotraficantes
Total systemic friction:
The @DeptofWar, #SOUTHCOM, and the Americas Counter Cartel Coalition remain unwavering in their mission to defeat narco-terrorists in the Western Hemisphere and defend our homeland.#JTFWHEM #A3C https://t.co/KZdsIwcob7
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 3, 2026
El argumento jurídico de Washington parte de que Estados Unidos estaría involucrado en un “conflicto armado” con determinadas organizaciones latinoamericanas vinculadas al narcotráfico.
El Comando Sur sostiene que sus objetivos son vehículos sospechosos de estar relacionados con organizaciones designadas como terroristas.
- La disputa: Si existe un conflicto armado, Washington argumenta que puede aplicar reglas militares diferentes a las utilizadas normalmente contra presuntos delincuentes.
Sin embargo, HRW rechaza esa interpretación y sostiene que estas operaciones deben regirse por las normas internacionales de derechos humanos.
Según la organización, la fuerza letal intencional solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas.
El memorando que justificaría los ataques sigue siendo secreto
The message is clear: the Americas Counter Cartel Coalition will continue to apply total systemic friction on narco-terrorists. https://t.co/Jno81ZUhYQ
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 3, 2026
Un punto central de la controversia es que Washington no ha publicado el memorando legal de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.
Ese documento contendría la argumentación jurídica utilizada por la Administración para respaldar los ataques y considerar que existe un conflicto armado.
- El límite: El Gobierno tampoco ha divulgado públicamente la lista completa de organizaciones cuyos presuntos vehículos podrían convertirse en objetivos.
HRW asegura que tampoco existe información pública suficiente para concluir que las personas fallecidas representaban una amenaza inminente para otras vidas.
Además, familiares de dos presuntas víctimas presentaron en enero una demanda federal contra el Gobierno estadounidense buscando compensación por sus muertes.
Congreso y Justicia enfrentan llamados para revisar las operaciones
On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP
— U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026
HRW pidió al Congreso considerar un comité especial que investigue quién autorizó y ejecutó los ataques y bajo qué fundamentos jurídicos.
También reclamó al Departamento de Justicia investigar las muertes y determinar si corresponde iniciar acciones penales.
- Qué sigue: HRW también pide que países que colaboran con Washington revisen el intercambio de inteligencia que pudiera facilitar estos ataques.
La controversia permanece abierta: Washington presenta las operaciones como parte de su ofensiva contra redes narcotraficantes, mientras HRW cuestiona que esa estrategia permita matar sospechosos sin juicio.
El debate ahora va más allá de las drogas: ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos para combatir al narcotráfico antes de cruzar los límites legales sobre el uso de fuerza letal?
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FUENTE: EFE / Human Rights Watch