¿Guerra contra las drogas sin juicio? EEUU enfrenta presión por 227 muertos en el mar

Human Rights Watch exige investigar 69 ataques militares contra supuestas embarcaciones del narcotráfico, mientras Washington sostiene que combate organizaciones vinculadas al “narcoterrorismo”.

Estados Unidos enfrenta nuevos cuestionamientos por 69 ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico que dejaron 227 muertos desde septiembre de 2025, según Human Rights Watch (HRW).

Por qué es importante: La polémica enfrenta dos prioridades: combatir el tráfico de drogas y determinar qué límites legales existen para usar fuerza militar letal contra sospechosos.

HRW cuestiona 69 ataques y pide investigar las muertes

Today marks one year since the United States began an unlawful campaign of lethal military strikes targeting vessels in the Caribbean Sea and Pacific Ocean, claiming 227 lives. The US should immediately end its unlawful campaign of extrajudicial killings and guarantee access to… pic.twitter.com/IitrIQR9aZ — Human Rights Watch (@hrw) September 2, 2026

HRW calificó las operaciones como “ejecuciones extrajudiciales” y pidió este miércoles una rendición de cuentas urgente, según información de EFE y de la organización.

La ONG sostiene que matar a personas en el mar sin juicio previo viola el derecho internacional, independientemente de su presunta participación en actividades criminales.

En números: HRW contabiliza 227 muertos en 69 ataques realizados durante un año en el Caribe y el Pacífico.

“El gobierno de Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas”, afirmó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW.

La caracterización corresponde a HRW. La Administración Trump sostiene, por el contrario, que sus operaciones forman parte de una campaña contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.