Elon Musk abre la chequera para las elecciones de 2026

El multimillonario ya comenzó a mover dinero a través de America PAC y las primeras inversiones revelan cuáles son las carreras clave para los republicanos.

Elon Musk comenzó a mover sus fichas rumbo a las elecciones de medio mandato de 2026 y los primeros números anticipan una ofensiva millonaria para respaldar a candidatos republicanos.

America PAC, el comité de acción política vinculado al empresario, reportó gastos por $800,475 durante agosto, marcando su primer gran desembolso del actual ciclo electoral.

De acuerdo con registros electorales citados por CBS News, Texas recibió la mayor cantidad de recursos, con aproximadamente $247,595 destinados a la contienda por el Senado entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.

Texas encabeza las prioridades de Elon Musk

La carrera de Texas no fue la única que recibió dinero.

America PAC destinó $170,224.29 a Maine, mientras que Ohio recibió $105,675 y Nuevo Hampshire otros $91,458.50.

Iowa aparece después con $54,600, seguido de Michigan con $25,605 y Alaska con $17,235.

La distribución del dinero muestra que el grupo está concentrando buena parte de sus esfuerzos en carreras al Senado que podrían resultar determinantes para el control del Congreso.

Musk podría gastar más de $100 millones