Elon Musk abre la chequera para las elecciones de 2026
Publicado el03/09/2026 a las 14:04
El multimillonario ya comenzó a mover dinero a través de America PAC y las primeras inversiones revelan cuáles son las carreras clave para los republicanos.
Elon Musk comenzó a mover sus fichas rumbo a las elecciones de medio mandato de 2026 y los primeros números anticipan una ofensiva millonaria para respaldar a candidatos republicanos.
America PAC, el comité de acción política vinculado al empresario, reportó gastos por $800,475 durante agosto, marcando su primer gran desembolso del actual ciclo electoral.
De acuerdo con registros electorales citados por CBS News, Texas recibió la mayor cantidad de recursos, con aproximadamente $247,595 destinados a la contienda por el Senado entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.
Texas encabeza las prioridades de Elon Musk
La carrera de Texas no fue la única que recibió dinero.
America PAC destinó $170,224.29 a Maine, mientras que Ohio recibió $105,675 y Nuevo Hampshire otros $91,458.50.
Iowa aparece después con $54,600, seguido de Michigan con $25,605 y Alaska con $17,235.
La distribución del dinero muestra que el grupo está concentrando buena parte de sus esfuerzos en carreras al Senado que podrían resultar determinantes para el control del Congreso.
Musk podría gastar más de $100 millones
Los poco más de $800,000 desembolsados durante agosto podrían representar solamente el comienzo.
The Washington Post señaló que America PAC está entrando nuevamente en escena después de haber gastado cientos de millones de dólares durante las elecciones de 2024 para respaldar a Donald Trump y otros candidatos republicanos.
The New York Times, por su parte, reportó que Musk habría autorizado a su super PAC a gastar más de $100 millones para respaldar a los republicanos durante el ciclo electoral de 2026.
La cifra convertiría nuevamente al dueño de Tesla y SpaceX en uno de los grandes protagonistas financieros de la política estadounidense.
America PAC también apuesta por publicidad
Además del dinero dirigido a las contiendas legislativas, America PAC habría invertido más de $207,000 en publicidad digital en Texas, Michigan, Nuevo Hampshire y Maine, según datos de AdImpact y la biblioteca de anuncios de Facebook.
Parte de esa estrategia está enfocada en incentivar la participación de los votantes.
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La intervención adquiere mayor relevancia debido al enorme papel financiero que Musk desempeñó durante las elecciones de 2024.
America PAC gastó entonces más de $239 millones para favorecer a candidatos republicanos, mientras Musk se convirtió en uno de los principales financiadores políticos de ese ciclo electoral.
Mike Johnson confirma reunión con Musk
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que se reunió con Musk durante una gira política por Texas.
Johnson evitó revelar si durante el encuentro discutieron específicamente los aportes económicos para las elecciones de medio mandato.
“Vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato”, respondió el republicano cuando fue cuestionado sobre la reunión.
Los nuevos gastos de America PAC fueron clasificados como “PRINTING”, una categoría que apunta al uso de materiales impresos y publicidad enviada directamente por correo.
El desembolso fue autorizado por Chris Young, estratega republicano y antiguo integrante del Departamento de Eficiencia Gubernamental impulsado por Musk.
La nueva ofensiva política también contrasta con declaraciones anteriores del empresario, quien había anticipado que reduciría considerablemente sus gastos políticos.
“Creo que ya he hecho suficiente”, había señalado Musk.
Ahora, con las elecciones de medio mandato acercándose y más de $100 millones potencialmente disponibles para respaldar a los republicanos, sus movimientos vuelven a colocarlo en el centro de la batalla por el control del Congreso.