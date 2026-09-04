Casa Blanca convierte deportaciones en un videojuego: ¿Diversión o propaganda?
Publicado el04/09/2026 a las 06:53
Arcade.gov lleva políticas de Trump al formato de videojuegos retro, mientras abre un debate sobre si innovar en comunicación puede trivializar decisiones que afectan a migrantes.
En “Rio Run”, el jugador patrulla el río Grande, persigue a personas que intentan cruzar la frontera y termina la partida con un contador de deportaciones.
Por qué es importante: La experiencia forma parte de Arcade.gov, una página oficial de la Casa Blanca que convierte políticas públicas reales en entretenimiento digital.
Un videojuego convierte deportaciones en puntos
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— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026
La Casa Blanca lanzó Arcade con cinco videojuegos inspirados en clásicos conocidos, según informó EFE.
“Rio Run” utiliza una mecánica similar a “Snake”.
El objetivo es recorrer la frontera y detener a personas que aparecen intentando cruzarla.
Al finalizar, esas personas son contabilizadas como deportadas, llevando una de las políticas más controvertidas de Trump a una dinámica de juego.
- El dato: Arcade está alojado en una web oficial del Gobierno, no en una plataforma de campaña electoral.
- La estrategia: La Casa Blanca busca presentar la agenda presidencial mediante formatos interactivos capaces de atraer nuevas audiencias.
La iniciativa puede entenderse como gamificación: utilizar elementos propios de los videojuegos, como objetivos y puntuaciones, para presentar un mensaje o actividad.
“Construye el muro” habla de una “horda”
La inmigración también protagoniza “Build the Wall”, inspirado en la dinámica de “Tetris”.
Los jugadores deben colocar bloques para construir un muro y, según la descripción oficial citada por EFE, proteger la frontera de la “horda que se aproxima”.
Ese lenguaje añade otra dimensión al debate: no solamente se transforma una política migratoria en entretenimiento, sino que se representa a quienes cruzan como una amenaza.
- El contraste: Para la Administración, Arcade busca comunicar los logros de Trump de una manera novedosa y accesible.
- La controversia: Críticos de este tipo de mensajes consideran que presentar deportaciones como una competencia puede reducir experiencias humanas complejas a puntos y recompensas.
No puede afirmarse, sin embargo, que los inmigrantes en general hayan reaccionado de una misma manera.
El material proporcionado no incluye testimonios específicos de migrantes u organizaciones fronterizas.
Arcade también promociona salud y ahorro
La estrategia no se limita a inmigración. Otros juegos presentan iniciativas económicas, alimentarias y legislativas de la Administración.
“Supply Line” permite retirar alimentos que incumplen los criterios de “Make America Healthy Again”, mientras “Trump Savings Tycoon” promociona las llamadas Trump Accounts.
También aparece “Flappy Bill”, protagonizado por un águila calva que sobrevuela el National Mall.
- El mensaje: La Casa Blanca dijo a The Washington Examiner que pretende trasladar la agenda de Trump a un formato interactivo y contar sus logros.
- Qué sigue: Arcade anuncia que un sexto videojuego estará disponible próximamente.
La pregunta de fondo trasciende los videojuegos: ¿es una nueva forma de comunicar políticas públicas o una trivialización de decisiones que afectan directamente a personas y familias?
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FUENTE: EFE / The White House X