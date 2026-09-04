Casa Blanca convierte deportaciones en un videojuego: ¿Diversión o propaganda?

Arcade.gov lleva políticas de Trump al formato de videojuegos retro, mientras abre un debate sobre si innovar en comunicación puede trivializar decisiones que afectan a migrantes.

En “Rio Run”, el jugador patrulla el río Grande, persigue a personas que intentan cruzar la frontera y termina la partida con un contador de deportaciones.

Por qué es importante: La experiencia forma parte de Arcade.gov, una página oficial de la Casa Blanca que convierte políticas públicas reales en entretenimiento digital.

Un videojuego convierte deportaciones en puntos

La Casa Blanca lanzó Arcade con cinco videojuegos inspirados en clásicos conocidos, según informó EFE.

“Rio Run” utiliza una mecánica similar a “Snake”.

El objetivo es recorrer la frontera y detener a personas que aparecen intentando cruzarla.

Al finalizar, esas personas son contabilizadas como deportadas, llevando una de las políticas más controvertidas de Trump a una dinámica de juego.

El dato: Arcade está alojado en una web oficial del Gobierno, no en una plataforma de campaña electoral.

Arcade está alojado en una web oficial del Gobierno, no en una plataforma de campaña electoral. La estrategia: La Casa Blanca busca presentar la agenda presidencial mediante formatos interactivos capaces de atraer nuevas audiencias.

La iniciativa puede entenderse como gamificación: utilizar elementos propios de los videojuegos, como objetivos y puntuaciones, para presentar un mensaje o actividad.