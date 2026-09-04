Misuri frena mapa respaldado por Trump que buscaba ampliar ventaja republicana

El fallo obliga a usar los distritos de 2022 en noviembre, mientras los votantes decidirán si el nuevo mapa puede entrar en vigor después.

La Corte Suprema de Misuri bloqueó por unanimidad el nuevo mapa congresional respaldado por Donald Trump y ordenó someterlo al voto popular en noviembre.

Por qué importa: El fallo frena, por ahora, el intento republicano de pasar de seis a siete escaños de los ocho que Misuri tiene en la Cámara.

El mapa buscaba poner en riesgo el escaño de Emanuel Cleaver

El rediseño fue aprobado por la Legislatura estatal en 2025 y buscaba modificar especialmente el 5.º Distrito, actualmente representado por el demócrata Emanuel Cleaver.

Según EFE, el objetivo político era favorecer a los republicanos y cambiar la delegación estatal de seis republicanos y dos demócratas a una relación de 7-1.

El nuevo distrito incorporaba zonas rurales más favorables al Partido Republicano. El senador estatal Rick Brattin ganó las primarias republicanas para enfrentar a Cleaver.

El dato: Aproximadamente 59% de los votantes del 5.º Distrito habrían sido nuevos bajo los límites modificados, según una estimación citada por AP.

Cleaver, quien no tuvo rival en las primarias demócratas, vuelve ahora a competir bajo las líneas congresionales utilizadas desde 2022.