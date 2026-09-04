Misuri frena mapa respaldado por Trump que buscaba ampliar ventaja republicana
Publicado el04/09/2026 a las 06:37
El fallo obliga a usar los distritos de 2022 en noviembre, mientras los votantes decidirán si el nuevo mapa puede entrar en vigor después.
La Corte Suprema de Misuri bloqueó por unanimidad el nuevo mapa congresional respaldado por Donald Trump y ordenó someterlo al voto popular en noviembre.
Por qué importa: El fallo frena, por ahora, el intento republicano de pasar de seis a siete escaños de los ocho que Misuri tiene en la Cámara.
El mapa buscaba poner en riesgo el escaño de Emanuel Cleaver
El rediseño fue aprobado por la Legislatura estatal en 2025 y buscaba modificar especialmente el 5.º Distrito, actualmente representado por el demócrata Emanuel Cleaver.
Según EFE, el objetivo político era favorecer a los republicanos y cambiar la delegación estatal de seis republicanos y dos demócratas a una relación de 7-1.
El nuevo distrito incorporaba zonas rurales más favorables al Partido Republicano. El senador estatal Rick Brattin ganó las primarias republicanas para enfrentar a Cleaver.
- El dato: Aproximadamente 59% de los votantes del 5.º Distrito habrían sido nuevos bajo los límites modificados, según una estimación citada por AP.
Cleaver, quien no tuvo rival en las primarias demócratas, vuelve ahora a competir bajo las líneas congresionales utilizadas desde 2022.
Más de 300,000 firmas cambiaron el rumbo del mapa
La batalla llegó a los tribunales después de que opositores al rediseño reunieran más de 300,000 firmas para exigir un referéndum estatal.
El secretario de Estado republicano Denny Hoskins había rechazado la petición, al argumentar que los mapas congresionales no podían someterse a ese procedimiento.
La Corte Suprema estatal concluyó lo contrario. Determinó que la petición era legal, suficiente y presentada a tiempo, y que Hoskins actuó incorrectamente al rechazarla.
- Lo que cambia: Las primarias de agosto se realizaron con el mapa nuevo, pero las elecciones generales deberán celebrarse con los distritos de 2022.
Eso crea una situación electoral poco común: candidatos seleccionados en unas primarias bajo determinadas líneas competirán en noviembre utilizando otras.
El mapa respaldado por Trump, sin embargo, no quedó eliminado definitivamente.
Los votantes decidirán el 3 de noviembre si aprueban el rediseño.
Solo entonces podría entrar en vigor para elecciones posteriores.
El caso todavía podría llegar al Supremo de EE.UU.
La fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway, anunció que buscará inmediatamente la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hanaway calificó la decisión estatal como una “crisis constitucional” y sostiene que cambiar los distritos después de las primarias viola la legislación federal.
- Fecha clave: La Corte ordenó completar antes del 8 de septiembre los pasos necesarios para incluir el referéndum en la papeleta.
- Qué sigue: Una eventual intervención del Supremo federal podría abrir otra batalla antes de que avance la preparación definitiva de las papeletas.
La disputa trasciende Misuri.
El rediseño de distritos se ha convertido en otra pieza de la batalla nacional por el control de la Cámara, con iniciativas impulsadas por republicanos y demócratas en distintos estados.
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FUENTE: EFE / Thruth Social