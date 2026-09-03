EEUU pone fecha para comenzar a estabilizar el sistema eléctrico de Venezuela
Publicado el03/09/2026 a las 16:07
Estados Unidos espera que el acuerdo alcanzado entre Venezuela y la compañía estadounidense GE Vernova permita comenzar a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano en un período de entre seis meses y un año.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, explicó que la primera fase del proyecto estará enfocada en recuperar equipos e infraestructura que ya existen en el país, pero que actualmente no funcionan a plena capacidad.
“El plan es inmediatamente… en seis a 12 meses enfocarse en volver a poner en funcionamiento los activos existentes, devolverlos a condiciones operativas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio”, declaró Wright ante periodistas antes de regresar a Washington.
¿Qué harán durante los primeros meses?
El acuerdo con GE Vernova forma parte de una serie de entendimientos energéticos alcanzados en Caracas durante la visita de Wright.
La prioridad inicial no será construir desde cero, sino recuperar capacidad eléctrica que Venezuela ya posee.
Esto incluye instalaciones de generación, sistemas de transmisión y equipos vinculados tanto al Sistema Eléctrico Nacional como a la industria petrolera.
El objetivo, según lo explicado por el funcionario estadounidense, es mejorar las condiciones operativas de la red y aumentar progresivamente las horas de servicio eléctrico.
Guri aparece entre las prioridades
Uno de los puntos centrales del proyecto será el complejo hidroeléctrico de Guri, una de las principales fuentes de electricidad de Venezuela.
Según Wright, actualmente Guri produce aproximadamente la mitad de la electricidad para la que fue diseñado.
El deterioro y envejecimiento de turbinas y líneas de transmisión han reducido su capacidad operativa, por lo que la rehabilitación de esta infraestructura figura entre las prioridades.
GE Vernova incorporaría nueva capacidad eléctrica
El proyecto no se limitará a reparar instalaciones existentes.
La Casa Blanca informó que GE Vernova prevé incorporar 1 gigavatio de nueva capacidad eléctrica durante los primeros 24 meses.
Posteriormente, el plan contempla sumar otros 5 gigavatios durante los cuatro años siguientes.
La estrategia se desarrollaría así en dos etapas: primero recuperar la infraestructura disponible y estabilizar el sistema, y posteriormente aumentar de manera permanente la capacidad de generación.
Acuerdo también alcanza a PDVSA
La participación de GE Vernova también estará vinculada con la industria petrolera venezolana.
Petróleos de Venezuela suscribió un convenio con la empresa estadounidense para recuperar infraestructura eléctrica utilizada por el sector de hidrocarburos.
De manera paralela, GE Vernova alcanzó un entendimiento con la Corporación Eléctrica Nacional para desarrollar proyectos dirigidos a fortalecer la red eléctrica del país.
Venezuela busca reducir las fallas eléctricas
Los problemas del sistema eléctrico han afectado durante años a diferentes regiones de Venezuela, especialmente fuera de Caracas.
La falta de generación disponible, el deterioro de equipos y las dificultades de mantenimiento han reducido la confiabilidad del servicio.
El acuerdo representa además uno de los componentes no petroleros de la nueva cooperación energética entre Washington y Caracas.
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“Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano”, afirmó Wright.
GE Vernova ya había avanzado en junio con un memorando de entendimiento para definir los aspectos técnicos de su intervención en Venezuela.
El objetivo ahora será comenzar con la recuperación de los activos existentes y conseguir mejoras durante los próximos meses.