EEUU pone fecha para comenzar a estabilizar el sistema eléctrico de Venezuela

Estados Unidos espera que el acuerdo alcanzado entre Venezuela y la compañía estadounidense GE Vernova permita comenzar a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano en un período de entre seis meses y un año.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, explicó que la primera fase del proyecto estará enfocada en recuperar equipos e infraestructura que ya existen en el país, pero que actualmente no funcionan a plena capacidad.

“El plan es inmediatamente… en seis a 12 meses enfocarse en volver a poner en funcionamiento los activos existentes, devolverlos a condiciones operativas, estabilizar la red y ampliar las horas de servicio”, declaró Wright ante periodistas antes de regresar a Washington.

¿Qué harán durante los primeros meses?

El acuerdo con GE Vernova forma parte de una serie de entendimientos energéticos alcanzados en Caracas durante la visita de Wright.

La prioridad inicial no será construir desde cero, sino recuperar capacidad eléctrica que Venezuela ya posee.

Esto incluye instalaciones de generación, sistemas de transmisión y equipos vinculados tanto al Sistema Eléctrico Nacional como a la industria petrolera.

El objetivo, según lo explicado por el funcionario estadounidense, es mejorar las condiciones operativas de la red y aumentar progresivamente las horas de servicio eléctrico.

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