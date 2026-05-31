Agente de ICE se vuelve viral durante operativo en Nueva Jersey por lo que trae en su brazo

Agente de ICE viralizado

Tatuaje genera controversia

Debate en redes sociales

Una imagen captada durante un operativo migratorio en Newark, Nueva Jersey, ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

El protagonista de la fotografía es un agente adscrito a la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Por qué importa? La fotografía no se viralizó por las acciones del operativo, sino por los elementos visibles en el brazo del oficial.

Usuarios de distintas plataformas comenzaron a comentar y analizar los símbolos que aparecían en la imagen.

Agente de ICE se vuelve viral en Newark

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, el agente porta un tatuaje con la frase «We the People» («Nosotros el Pueblo»), una expresión tomada del preámbulo de la Constitución de Estados Unidos.

Además del tatuaje, usuarios identificaron que el oficial llevaba un reloj Relox de alta gama, detalle que también se convirtió en tema de conversación entre internautas.

La combinación de ambos elementos fue suficiente para que la fotografía comenzara a circular ampliamente en diferentes plataformas digitales.

Las publicaciones relacionadas acumularon comentarios, reacciones y análisis sobre el significado de los símbolos visibles en el brazo del agente.