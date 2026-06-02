Trump sorprende con mensaje de apoyo a migrante cubano liberado

Trump celebra liberación cubana

Migrante salió de custodia

Alligator Alcatraz cerrará pronto

El presidente Donald Trump sorprendió con un mensaje público en el que celebró la liberación de un inmigrante cubano que permaneció más de seis meses detenido en ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención migratoria ubicado en los humedales de los Everglades.

Por qué importa: El gesto resulta inusual debido a que Trump suele mantener una postura dura frente a casos migratorios y frecuentemente critica decisiones judiciales que favorecen a inmigrantes detenidos.

A través de una publicación realizada durante el fin de semana en Truth Social, Trump envió un mensaje dirigido a Justo Betancourt y a su familia.

“Bienvenido a casa, Justo Betancourt, cuya hija, Arianne, luchó con gran tenacidad para liberar a su padre de Alligator Alcatraz. Disfruten juntos de su libertad”, escribió el mandatario.

La publicación no incluyó detalles sobre las razones que motivaron el mensaje ni explicaciones adicionales sobre el caso.

Betancourt, de 54 años, recuperó su libertad el pasado 14 de mayo.

La liberación ocurrió tras una orden emitida por un juez federal.



Segun EFE, hasta entonces permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La liberación llegó tras más de seis meses detenido

Justo Betancourt estuvo recluido en ‘Alligator Alcatraz’, una instalación inaugurada por Trump en 2025.

Su liberación se produjo en cumplimiento de una decisión judicial federal.

El caso llamó la atención debido a que Betancourt había perdido previamente su residencia permanente.

Según la información disponible, enfrentó cargos criminales relacionados con conspiración para distribuir metanfetaminas.

El caso también se desarrolló en medio de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.

Documentos judiciales revisados por EFE indican que ICE intentó deportar a Betancourt a México en enero de este año.

Sin embargo, las autoridades mexicanas rechazaron su ingreso.

La negativa estuvo relacionada con problemas médicos y de salud mental señalados en la documentación judicial.