Trump sorprende con mensaje de apoyo a migrante cubano liberado
Publicado el01/06/2026 a las 15:04
- Trump celebra liberación cubana
- Migrante salió de custodia
- Alligator Alcatraz cerrará pronto
El presidente Donald Trump sorprendió con un mensaje público en el que celebró la liberación de un inmigrante cubano que permaneció más de seis meses detenido en ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención migratoria ubicado en los humedales de los Everglades.
Por qué importa: El gesto resulta inusual debido a que Trump suele mantener una postura dura frente a casos migratorios y frecuentemente critica decisiones judiciales que favorecen a inmigrantes detenidos.
A través de una publicación realizada durante el fin de semana en Truth Social, Trump envió un mensaje dirigido a Justo Betancourt y a su familia.
“Bienvenido a casa, Justo Betancourt, cuya hija, Arianne, luchó con gran tenacidad para liberar a su padre de Alligator Alcatraz. Disfruten juntos de su libertad”, escribió el mandatario.
La publicación no incluyó detalles sobre las razones que motivaron el mensaje ni explicaciones adicionales sobre el caso.
Betancourt, de 54 años, recuperó su libertad el pasado 14 de mayo.
La liberación ocurrió tras una orden emitida por un juez federal.
Segun EFE, hasta entonces permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La liberación llegó tras más de seis meses detenido
Justo Betancourt estuvo recluido en ‘Alligator Alcatraz’, una instalación inaugurada por Trump en 2025.
Su liberación se produjo en cumplimiento de una decisión judicial federal.
El caso llamó la atención debido a que Betancourt había perdido previamente su residencia permanente.
Según la información disponible, enfrentó cargos criminales relacionados con conspiración para distribuir metanfetaminas.
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El caso también se desarrolló en medio de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump.
Documentos judiciales revisados por EFE indican que ICE intentó deportar a Betancourt a México en enero de este año.
Sin embargo, las autoridades mexicanas rechazaron su ingreso.
La negativa estuvo relacionada con problemas médicos y de salud mental señalados en la documentación judicial.
Un caso distinto a la postura habitual de Trump
La reacción del presidente contrasta con posiciones que ha expresado en otros procesos migratorios.
Habitualmente Trump cuestiona las decisiones de jueces federales que emiten órdenes favorables para inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.
Entre esos casos figura el del salvadoreño Kilmar Abrego García.
Según la información citada, Estados Unidos tuvo que devolverlo al país después de haberlo enviado a El Salvador.
En esta ocasión, sin embargo, Trump optó por destacar públicamente la liberación de Betancourt y reconocer el papel desempeñado por su hija durante la campaña para conseguir su salida del centro de detención.
La publicación llamó la atención precisamente por diferenciarse de los mensajes que normalmente comparte sobre asuntos migratorios.
La hija lideró la campaña y el centro se prepara para cerrar
Arianne Betancourt encabezó los esfuerzos para lograr la liberación de su padre.
La joven argumentó que él había cumplido sus condenas y que continuaba acatando las instrucciones de ICE para presentarse periódicamente ante las autoridades.
Además, participó junto a grupos de manifestantes que denunciaban las condiciones de detención dentro de ‘Alligator Alcatraz’.
Arianne también señaló que su padre padece diabetes.
Según sus declaraciones, requiere medicamentos y atención médica continua.
Mientras tanto, el centro de detención atraviesa un proceso de cierre.
Las instalaciones operaron durante menos de un año desde su inauguración.
De acuerdo con información citada por el canal Local10 de Miami, varios proveedores fueron notificados de que las operaciones cesarán este lunes.
El futuro del centro se define mientras el caso de Justo Betancourt continúa generando atención debido al respaldo público que recibió inesperadamente por parte del presidente Trump.