Arrestos de ICE golpean a inmigrantes con casos pendientes en USCIS
Publicado el20/05/2026 a las 14:10
- ICE arresta solicitantes pendientes
- USCIS acumula millones casos
- Asilos siguen sin resolución
Cientos de miles de inmigrantes que ingresaron con visa a Estados Unidos y luego solicitaron asilo están siendo arrestados por ICE.
El contexto: Se trata de personas con casos de asilo afirmativo pendientes ante USCIS.
Muchos aguardaban una resolución desde hace años.
Ahora, varios están siendo puestos en proceso de deportación mientras sus solicitudes continúan sin resolverse.
ICE arresta inmigrantes con asilo pendiente
USCIS registró al cierre del Año Fiscal 2025 un total de 1,435,560 formularios I-589 acumulados.
Estas solicitudes corresponden a peticiones de asilo afirmativo, según Univision.
Muchos expedientes llevan entre cinco y ocho años sin resolución.
USCIS ha explicado que los retrasos responden principalmente a protocolos de seguridad nacional y falta de recursos.
La acumulación afecta a miles de inmigrantes que permanecen en incertidumbre migratoria.
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Por qué importa: Muchos solicitantes ingresaron legalmente con visa y permanecen en Estados Unidos mientras esperan respuesta oficial.
No existe información pública detallada sobre cuántos excedieron el tiempo autorizado de permanencia.
Tampoco hay claridad sobre cuántos forman parte de los operativos recientes de ICE.
Más de 11 millones de casos siguen pendientes
La base de datos de USCIS reflejaba al cierre de septiembre de 2025 un total de 11.6 millones de casos acumulados.
Entre los formularios con más retrasos aparecen las peticiones familiares I-130. Ese grupo registró 2,357,348 casos pendientes.
- Las solicitudes de permisos de trabajo I-765 sumaban 1,726,897 expedientes acumulados.
- Las peticiones de TPS I-821 alcanzaron 1,173,699 casos pendientes.
- Las solicitudes de ajuste migratorio I-485 llegaron a 1,243,867 casos.
- Las peticiones de ciudadanía N-400 acumulaban 524,972 expedientes.
- También había 421,782 solicitudes de visa U pendientes.
- Los formularios I-751 para retiro de condiciones de residencia registraron 263,655 casos.
- Las peticiones de DACA I-821D alcanzaron 130,064 expedientes acumulados.
No hay datos sobre objetivos de ICE
Hasta ahora no existe información oficial detallada sobre los criterios de detención utilizados por ICE.
Tampoco hay datos públicos que permitan conocer cuántos arrestados ingresaron originalmente con visa.
Las autoridades migratorias no han informado cuántos tenían estadías vencidas.
El escenario genera preocupación entre solicitantes de asilo con casos aún pendientes.
Muchos permanecen atrapados en procesos largos mientras esperan decisiones migratorias.
Lo que viene: USCIS continúa enfrentando uno de los mayores atrasos migratorios registrados en los últimos años.