Arrestos de ICE golpean a inmigrantes con casos pendientes en USCIS

ICE arresta solicitantes pendientes

USCIS acumula millones casos

Asilos siguen sin resolución

Cientos de miles de inmigrantes que ingresaron con visa a Estados Unidos y luego solicitaron asilo están siendo arrestados por ICE.

El contexto: Se trata de personas con casos de asilo afirmativo pendientes ante USCIS.

Muchos aguardaban una resolución desde hace años.

Ahora, varios están siendo puestos en proceso de deportación mientras sus solicitudes continúan sin resolverse.

ICE arresta inmigrantes con asilo pendiente

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