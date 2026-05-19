Trabajadores del Mundial 2026 lanzan advertencia por operativos migratorios

Huelga amenaza Mundial 2026

ICE genera tensión migratoria

SoFi Stadium bajo presión A solo 24 días del inicio del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium mantienen su amenaza de irse a huelga. El reclamo surge por una posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante los partidos. Unite Here Local 11, sindicato del sector hostelero, representa a unos 2.000 empleados del recinto ubicado en Los Ángeles. La organización exige garantías de que el gobierno federal no desplegará agentes migratorios durante los ocho encuentros programados en el estadio. Los trabajadores consideran que la presencia de ICE provocaría miedo e inseguridad entre empleados y aficionados.

Mundial 2026 enfrenta amenaza de huelga 🗣️ «No queremos vivir con miedo» Trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles mantienen su amenaza de huelga en contra de ICE 🏟️🚓https://t.co/2zyTKKoGHp — De10Sports (@De10Sports) May 19, 2026 “ICE no debe tener ningún rol en estos juegos”, afirmó Isaac Martínez, cocinero del estadio.

El trabajador participó en una protesta frente al recinto deportivo, considerado el estadio más caro del mundo. “Como trabajadores no queremos vivir con miedo al entrar al trabajo ni con el temor de ser detenidos al regresar a casa”, agregó. Martínez advirtió que el sindicato está dispuesto a irse a huelga si no logran un acuerdo. “Si no llegamos a un acuerdo, mis compañeros y yo estamos listos para irnos a una huelga”, reafirmó. El colectivo está conformado principalmente por empleados de concesiones de alimentos y bebidas.

Crece la preocupación por ICE ICE ha sido una de las principales agencias en la ofensiva antinmigración impulsada por el presidente Donald Trump. La agencia ha recibido críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos por operativos y redadas en distintas ciudades. Los Ángeles figura entre las ciudades donde se han reportado acciones de ICE que generaron controversia. El organismo también ha sido señalado por actuar contra personas con acento hispano, incluso cuando se encuentran en situación regular. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en mezquita de California termina con cinco muertos, incluidos los presuntos atacantes

Entre los incidentes mencionados por los manifestantes están las muertes a tiros de dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis. Los hechos ocurrieron a comienzos de 2026 y aumentaron la tensión alrededor de la agencia migratoria. Los trabajadores del SoFi Stadium también expresaron preocupación por la información personal requerida para laborar durante el torneo. Para ser acreditados, empleados deberán compartir datos con la FIFA. La inquietud gira en torno al posible uso o intercambio de esa información con agencias migratorias o de inteligencia.

“Pedimos a la FIFA que no comparta nuestra información ni nuestros datos con ninguna de las agencias de ICE”, declaró Yolanda Fierro. La auxiliar de servicios en suites también pidió que la información no sea compartida con países extranjeros ni agencias de inteligencia. Durante las protestas, los manifestantes portaron carteles con mensajes contra la presencia de ICE en el Mundial. Algunos asistentes también llevaron pelotas de plástico con consignas relacionadas con el torneo. Tom Steyer respalda las protestas Las manifestaciones sumaron este lunes el respaldo de Tom Steyer, uno de los candidatos mejor posicionados para gobernador de California.

El empresario y financista cuestionó públicamente la posible participación de ICE en el Mundial 2026. “El trabajo de ICE es el control fronterizo”, afirmó Steyer durante el acto. “¿Puede alguien explicarme qué tiene eso que ver con el Mundial? Nada”, añadió. El aspirante demócrata también criticó la posibilidad de que agentes migratorios operen en eventos deportivos internacionales. “¿Cómo es posible que esa sea la agencia que va a estar aquí cuando sabemos que son una amenaza absoluta para los trabajadores en California?”, reclamó.