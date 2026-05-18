Tiroteo en mezquita de California termina con cinco muertos, incluidos los presuntos atacantes

Cinco muertos en mezquita

Investigan posible crimen odio

Refuerzan seguridad en California La violencia armada volvió a golpear a Estados Unidos tras un ataque registrado en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado californiano. Al menos cinco personas murieron este lunes, incluidos los dos presuntos atacantes, según confirmaron autoridades locales. El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, informó que entre las víctimas hay tres adultos y dos sospechosos que habrían fallecido por heridas de bala autoinfligidas. Las primeras investigaciones del FBI indican que los presuntos tiradores tenían entre 17 y 19 años. Los cuerpos de ambos adolescentes fueron hallados dentro de un vehículo cerca de la mezquita.

Una de las víctimas mortales era un guardia de seguridad que ayudó a contener el ataque. El tiroteo ocurrió en el Centro Islámico de San Diego, ubicado en el barrio de Clairemont. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo alrededor de las 12:00 hora local tras reportes de un “tirador activo” en la zona. Autoridades investigan posible crimen de odio 🇺🇸 Dos adolescentes armados abrieron fuego el ⁠lunes en ⁠el Centro Islámico de San Diego, en California, y mataron a tres hombres en el exterior de la mezquita, uno de ellos un guardia de seguridad, informó la policía. Los sospechosos fueron hallados muertos luego del ataque,… pic.twitter.com/lIqHrj0t1w

— La Jornada (@lajornadaonline) May 18, 2026

Segun la agencia EFE, Scott Wahl señaló que la investigación tomará varios días e incluso semanas debido a la complejidad del caso. El jefe policial aseguró que el ataque está siendo analizado bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario. “Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, declaró el funcionario. Imágenes difundidas en televisión y redes sociales mostraron a varias personas abandonando el lugar escoltadas por agentes de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Target acelera su expansión: seis nuevas tiendas abrirán este mes en cuatro estados Entre quienes salían de la mezquita había menores de edad tomados de la mano mientras eran evacuados. El ataque ocurre en medio de un aumento reciente de hechos violentos dirigidos contra la comunidad musulmana y lugares de culto en Estados Unidos. El Centro Islámico de San Diego es considerado un punto clave de reunión para la comunidad musulmana local. La magnitud del operativo policial mantuvo cerrada la zona mientras equipos de emergencia y agentes federales trabajaban en la escena.

Trump reacciona al ataque en California El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo como “una situación terrible”. Trump adelantó que las autoridades federales ofrecerán una sesión informativa sobre el caso. La rueda de prensa será encabezada por el director del FBI, Kash Patel. La reacción política también llegó desde Los Ángeles. La alcaldesa Karen Bass anunció un aumento de seguridad en centros islámicos de su ciudad tras el ataque en San Diego.

“He hablado con líderes de la comunidad musulmana en Los Ángeles para ofrecerles mi ayuda”, escribió Bass en X. La alcaldesa informó además que ordenó al Departamento de Policía de Los Ángeles desplegar recursos adicionales para proteger mezquitas. Bass condenó el ataque y aseguró que los lugares de culto deben ser espacios seguros. “Los lugares de culto deben ser verdaderos santuarios donde el odio y la violencia no tengan cabida”, afirmó. Refuerzan vigilancia antes del Mundial de Fútbol Las medidas de seguridad buscan evitar un posible “efecto contagio” tras el ataque ocurrido en San Diego.