California regalará pañales gratuitos

Newsom anuncia ayuda familiar

Hospitales entregarán 400 pañales California comenzará a entregar cientos de pañales gratuitos a familias con recién nacidos antes de salir del hospital. El programa fue anunciado el viernes por el gobernador Gavin Newsom. La iniciativa será la primera de este tipo en el país, según la oficina del mandatario estatal. El plan arrancará en entre 65 y 75 hospitales de California. Gavin Newsom regalará pañales gratis a familias en California California families welcoming newborns will soon receive hundreds of free diapers before leaving the hospital under a first-in-the-nation program being announced Friday by Gov. Gavin Newsom. https://t.co/9AcMMUjg5K pic.twitter.com/B2OiIR4V1K

— Yahoo News (@YahooNews) May 8, 2026 Estos centros médicos atienden aproximadamente una cuarta parte de los nacimientos del estado. La mayoría de los hospitales participantes atienden a pacientes de bajos ingresos. Las autoridades estatales indicaron que el programa se expandirá a más hospitales próximamente.

Sin embargo, no se detalló cuántos centros adicionales serán incluidos. El estado trabajará junto a la organización sin fines de lucro Baby2Baby. Los pañales serán fabricados bajo la marca “Golden State Start”. El programa busca aliviar gastos familiares California families will soon get hundreds of free diapers before leaving the hospital. Learn more: https://t.co/ZQlccYCiVC pic.twitter.com/Mgrkjd49ME

— kcranews (@kcranews) May 8, 2026 Newsom aseguró que la medida forma parte de los esfuerzos para ayudar a las familias en California. El gobernador destacó el alto costo de vida que enfrentan muchos residentes del estado. También mencionó políticas recientes enfocadas en apoyar a padres y estudiantes.

Entre ellas, recordó las comidas gratuitas para estudiantes y el preescolar gratuito universal. “Todo bebé que nace en California merece un comienzo de vida saludable”, dijo Newsom en un comunicado. TE PUEDE INTERESAR: Nueva York declara guerra a ICE y prohíbe agentes encapuchados El gobernador añadió que los padres necesitan apoyo desde el primer día. El presupuesto estatal del año pasado destinó 7,4 millones de dólares para iniciar el programa.

Además, la nueva propuesta presupuestaria incluye otros 12,5 millones de dólares. Ese dinero permitirá mantener el proyecto durante el próximo año fiscal, que termina en junio de 2027. Cada familia recibirá 400 pañales al salir del hospital tras el parto. Los paquetes incluirán tallas para recién nacidos y bebés de hasta 6 kilogramos. La cantidad equivale a poco más de un mes de uso.

Los recién nacidos suelen necesitar entre ocho y diez pañales diarios. Baby2Baby fabricará pañales con descuento Baby2Baby es una organización dedicada a entregar artículos esenciales a familias necesitadas. La agrupación creó un sistema de fabricación para reducir costos de producción. Según la codirectora ejecutiva Kelly Sawyer Patricof, los pañales pueden producirse con un descuento del 80 %. Ese porcentaje se calcula respecto al precio minorista tradicional.

Norah Weinstein, también codirectora ejecutiva, celebró la iniciativa impulsada por California. “California vuelve a marcar la pauta de lo que significa apoyar a las madres y a los bebés”, afirmó. Las autoridades consideran que el programa reducirá presión económica sobre muchas familias. Los pañales representan uno de los gastos más constantes tras el nacimiento de un bebé. Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, estos productos suelen costar unos 100 dólares mensuales por niño.

El grupo explicó que algunas familias dejan los pañales durante demasiado tiempo por razones económicas. También señaló que algunos padres reutilizan pañales desechables. Esa práctica puede provocar sarpullidos e infecciones urinarias en los bebés. California se suma a iniciativas similares en EE.UU. El anuncio ocurre dos años después de programas similares en Tennessee y Delaware. Ambos estados fueron pioneros en ofrecer pañales gratuitos mediante Medicaid.

En Tennessee, las familias inscritas pueden recoger 100 pañales mensuales en farmacias. El beneficio está disponible para menores de dos años. Delaware comenzó con un programa piloto antes de expandirlo en 2024. Ese estado ofrece hasta 80 pañales semanales y un paquete de toallitas húmedas. La ayuda cubre las primeras 12 semanas de vida del bebé.

Actualmente, Medicaid en California no cubre pañales para recién nacidos. Sí ofrece estos productos para beneficiarios mayores de cinco años con necesidad médica. Funcionarios estatales afirmaron que la nueva medida busca llenar ese vacío. Kim Johnson, secretaria de salud de California, destacó el impacto emocional y financiero del programa. “Los primeros días en casa con un recién nacido deben centrarse en el amor, la conexión y la alegría”, declaró.