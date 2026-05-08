Nueva York contra ICE

Prohíben máscaras a ICE

Trump enfrenta nueva tensión La tensión entre las autoridades de Nueva York y la Administración del presidente Donald Trump aumentó tras la aprobación de una nueva legislación estatal. Incluso, la medida prohíbe que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cubran sus rostros durante operativos y detenciones. La decisión llega un día después de que el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, amenazara con “inundar” el estado con un despliegue de agentes migratorios. Por qué importa: La nueva legislación busca limitar el uso excesivo de la fuerza y aumentar la transparencia en los operativos migratorios. ICE recibe fuerte golpe en Nueva York por nueva legislación Golpe a Trump, en Estados Unidos:

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, ha firmado un nuevo proyecto de ley, que se convierte en ley, y que prohíbe a los agentes de ICE, usar máscaras para protección.

RT👇 pic.twitter.com/uOpi16A4WC — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) May 5, 2026 La gobernadora demócrata Kathy Hochul afirmó que los agentes deberán trabajar con la cara descubierta de ahora en adelante, según Infobae. Organizaciones de Derechos Humanos habían denunciado previamente el uso de máscaras por parte de agentes de ICE durante redadas y arrestos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, los operativos migratorios se han intensificado en distintos estados del país. Las políticas impulsadas por el mandatario han provocado detenciones, redadas y deportaciones masivas. Kathy Hochul endurece restricciones contra ICE 🚨Nueva York aprueba ley que restringe las operaciones de agentes de ICE y cooperación local 🔴 Las autoridades de Nueva York aprobaron una ley que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar máscaras para ocultar su rostro y a los… pic.twitter.com/IlTaOlSSIy — teleSUR TV (@teleSURtv) May 8, 2026

El paquete legislativo aprobado en Nueva York incluye varias restricciones dirigidas a los operativos migratorios federales. Además de prohibir el uso de máscaras, la ley impide que ICE utilice cárceles locales para albergar detenidos. La legislación también limita las acciones de los agentes dentro de espacios considerados sensibles. TE PUEDE INTERESAR: Trump quiere despedir al jefe de la FDA tras choques por vapeadores y aborto

Los agentes no podrán realizar registros en casas, hospitales, iglesias ni escuelas sin una orden judicial. La medida representa uno de los mayores desafíos estatales recientes contra las políticas migratorias federales. Hochul aseguró que la intención es proteger derechos civiles y evitar abusos durante las operaciones migratorias. La decisión se produce en un ambiente de creciente confrontación entre autoridades estatales demócratas y la Administración Trump. Operativos migratorios aumentan bajo Trump Desde el inicio de la política antiinmigratoria impulsada por Trump, los agentes de ICE han operado frecuentemente con el rostro cubierto.

Las imágenes de redadas y detenciones han generado críticas entre activistas y organizaciones defensoras de migrantes. Diversos grupos consideran que el uso de máscaras dificulta la identificación de agentes y reduce la rendición de cuentas. La nueva legislación pretende aumentar la transparencia en los procedimientos migratorios. La amenaza de Tom Homan de “inundar” Nueva York con agentes federales elevó aún más la tensión política. El funcionario ha defendido públicamente las políticas de deportación masiva impulsadas por la Casa Blanca.

Nueva York se ha convertido en uno de los estados más críticos frente a las medidas migratorias federales. La confrontación podría intensificarse en las próximas semanas debido al aumento de operativos migratorios. La Administración Trump podría acudir a tribunales La legislación aprobada en Nueva York enfrenta ahora posibles desafíos legales. Está previsto que la Administración Trump recurra la medida ante los tribunales. Un antecedente similar ocurrió en California durante 2025.