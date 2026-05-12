ICE enfrenta nuevas críticas

Migrante denunció retrasos médicos

Familia exige respuestas urgentes La familia de Darisbell Paola Quintero, una mujer venezolana detenida por ICE en el área de Dallas, denunció que ella habría perdido su embarazo mientras permanecía bajo custodia migratoria. Por qué importa: El caso ha generado cuestionamientos sobre la atención médica dentro del centro de detención, luego de denuncias sobre presuntos retrasos en su traslado a un hospital. Según relató su esposo, Gilbert Jesús Vicent, todo comenzó el pasado 9 de marzo. Ese día, Darisbell acudió a un check-in migratorio anual con autoridades de ICE. ICE y su negligencia médica desata indignación en Dallas “Anhelaba ser mamá”: venezolana perdió su embarazo al estar bajo custodia de ICE https://t.co/yDb5ct2QQd #LaPatillaUSA

— La Patilla (@la_patilla) May 12, 2026 Sin embargo, terminó detenida por agentes migratorios. En ese momento, explicó su esposo, ninguno de los dos sabía que ella estaba embarazada. “Normalmente le hacían una prueba de embarazo, se la hicieron y salió negativa. Le preguntaron: ‘¿Tú estás embarazada?’ y ella dijo que no”, contó Gilbert en entrevista para N+ Univision.

Días después, según la familia, otra prueba confirmó el embarazo. A partir de entonces, aseguró el entorno de Darisbell, comenzaron a suministrarle vitaminas prenatales. La noticia representó un momento de felicidad para la pareja. Familiares y amigos señalaron que ambos llevaban tiempo intentando convertirse en padres. “Ella anhelaba muchísimo ser mamá, ella estaba muy contenta porque llevaba 2 años buscando su bebé”, expresó Paola Ocampo Diosa, amiga de Darisbell.

Denuncian retrasos en atención médica El esposo de Darisbell Quintero alertó sobre el deterioro emocional de la inmigrante tras perder a su bebé mientras permanecía en un centro de detención de ICE. La defensa legal busca evitar que continúe detenida después del trauma sufrido.https://t.co/rj1rH2VtUk — N+ UNIVISION (@nmasunivision) May 11, 2026 La situación cambió el pasado 6 de mayo. Ese día, Darisbell llamó a su esposo desde el centro de detención.

Según Gilbert, ella le informó que estaba sangrando. “Me llama primero y me dice: ‘Estoy sangrando’. Le dije: ‘Ve y le avisas a ICE’”, recordó. La familia asegura que Darisbell reportó el sangrado de inmediato. TE PUEDE INTERESAR: Mamdani evita subir impuestos pese a déficit récord en Nueva York Sin embargo, denuncian que pasaron varias horas antes de que fuera trasladada a un hospital.

“Le avisó como a las 6:00 de la tarde y se la llevaron como a las 9:00 de la noche para el hospital”, afirmó Gilbert. Además, aseguró que el trayecto también tomó tiempo adicional. “Se la llevaron a las 9:00 pero llegaron al hospital a las 12:00… Mira todo el tiempo que pasó”, denunció. Según el relato del esposo, una vez en el hospital comenzó la confusión sobre el diagnóstico. Gilbert afirmó que un oficial le aseguró a Darisbell que ella no estaba embarazada.

“El oficial le dice: ‘Tú no estás embarazada’”, sostuvo. Posteriormente, según la familia, personal médico le informó algo distinto. Gilbert aseguró que médicos confirmaron que Darisbell sí había estado embarazada. Además, indicó que habría sufrido una pérdida gestacional de aproximadamente ocho semanas. Familia denuncia impacto emocional El esposo relató que la noticia provocó un fuerte impacto emocional en Darisbell.

Según explicó, la situación fue aún más difícil porque se trataba del primer embarazo de la pareja. “Va la psicóloga, psiquiatra y le dice: ‘¿Cómo te sientes con tu pérdida de embarazo?’”, relató Gilbert. De acuerdo con su testimonio, Darisbell respondió sorprendida. “¿Cómo así?, el de ICE me dijo que yo no estaba embarazada”, dijo ella, según el relato de su esposo. Gilbert aseguró que el estado emocional de Darisbell se ha deteriorado desde entonces.

“Ella está mal de una manera que no te puedo explicar”, expresó. Incluso, aseguró que la mujer ha tenido pensamientos suicidas. “Hasta pensando en suicidarse, cuando ella no es de eso… es una locura”, agregó. Actualmente, Darisbell continúa detenida por autoridades migratorias. Su familia exige respuestas sobre lo ocurrido y solicita su liberación.

ICE evita responder sobre posible negligencia N+ Univision solicitó información a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional sobre las denuncias del caso. Sin embargo, ambas agencias evitaron responder preguntas sobre una posible negligencia médica. Tampoco aclararon si existe una investigación interna relacionada con lo sucedido. En un comunicado, únicamente confirmaron que Darisbell reportó un episodio de sangrado el pasado 5 de mayo. Además, señalaron que posteriormente fue trasladada a un hospital.