Reencuentro ocurrió antes fallecimiento

Padres fueron deportados aceleradamente

Caso conmueve comunidades migrantes Kevin González, un joven estadounidense de 18 años diagnosticado con cáncer terminal, falleció este domingo en el estado mexicano de Durango apenas un día después de reencontrarse con sus padres, quienes habían sido deportados aceleradamente desde Estados Unidos. El caso provocó conmoción en ambos lados de la frontera por las circunstancias que retrasaron durante semanas el reencuentro familiar. Kevin González nació en Chicago, pero fue criado en México. En enero fue diagnosticado con cáncer de colon metastásico mientras permanecía en Estados Unidos bajo el cuidado de su hermano Jovany Ramírez. De acuerdo con reportes citados por medios locales, el cáncer se extendió posteriormente al estómago y los pulmones.

Los médicos determinaron que el tratamiento ya no era viable. Sus padres, Isidoro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya, residían en México tras haber sido deportados años atrás. Cuando la familia recibió el diagnóstico terminal, ambos intentaron obtener visas para viajar legalmente a Estados Unidos y acompañar a su hijo. Sin embargo, las solicitudes fueron rechazadas debido a sus antecedentes migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó, según NBC Chicago, que las visas B1/B2 fueron negadas por sus ingresos y presencia irregular previos en el país.

Padres fueron detenidos al intentar cruzar frontera Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMás (@n.mas)

Segun la agencia EFE, tras el rechazo de las visas, los padres decidieron intentar cruzar la frontera para ver a Kevin. Ambos fueron detenidos el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona.

Posteriormente fueron enviados a un centro de detención migratoria. Mientras permanecían detenidos, Kevin regresó a Durango para estar con familiares maternos. Su estado de salud empeoró rápidamente. Familiares señalaron a medios que el joven tenía dificultades para comer, beber agua y hablar. Médicos de Chicago enviaron cartas solicitando la liberación humanitaria de los padres.

Las cartas buscaban permitir que acompañaran a Kevin durante sus últimos días de vida. TE PUEDE INTERESAR: Estudiante de preparatoria detenido por ICE podría perder su graduación en Texas “Lamentablemente, no se espera que Kevin sobreviva mucho tiempo”, señalaba una de las cartas citadas por Telemundo. El caso comenzó a generar atención mediática y presión pública debido a la situación de la familia. Durante una audiencia judicial en Arizona, Isidoro González Avilés pidió ser enviado a México para ver a su hijo.

Finalmente, un juez autorizó la deportación acelerada de ambos padres. El reencuentro ocurrió un día antes de la muerte Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ABC Noticias MX (@abcnoticiasmx)

Consulados mexicanos y autoridades en Durango coordinaron el traslado de la pareja.

Los padres cruzaron por la garita de Nogales y viajaron de emergencia hacia Durango. El reencuentro familiar ocurrió el sábado en la casa de la abuela materna de Kevin. Un día después, familiares confirmaron el fallecimiento del joven. La historia ha reavivado el debate sobre el impacto humano de las políticas migratorias estadounidenses. El caso también ha generado cuestionamientos sobre las dificultades que enfrentan familias separadas por temas migratorios en situaciones médicas extremas.