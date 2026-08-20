Juez limita inspecciones en centros migratorios de Colorado

Juez frena inspecciones estatales

Colorado mantiene autoridad sanitaria

Investigación por tuberculosis continúa

Un juez federal bloqueó temporalmente parte de una nueva ley de Colorado destinada a ampliar las inspecciones estatales en centros privados de detención de inmigrantes.

La decisión afecta ciertos requisitos de supervisión, pero mantiene intactas facultades estatales existentes relacionadas con salud y seguridad.

Por qué importa: El fallo ocurre mientras Colorado investiga un caso confirmado de tuberculosis en una instalación de Aurora administrada por GEO Group.

La disputa plantea hasta dónde pueden llegar los estados al supervisar instalaciones privadas contratadas por el Gobierno federal para detener inmigrantes.

Juez limita inspecciones en centros migratorios en Colorado

🚨 A federal judge has partially blocked a Colorado law imposing new inspection requirements on the state’s only ICE detention center, ruling the law likely unlawfully singles out a federal contractor for state regulation. pic.twitter.com/vJbqMncOFh — SCOTUS Wire (@scotus_wire) August 20, 2026

El juez Daniel Domenico, del Distrito de Colorado, emitió el fallo tras una demanda presentada en junio por GEO contra el estado.

La compañía buscaba frenar una ley aprobada este año que fortalece la supervisión sanitaria y de seguridad en centros privados que albergan inmigrantes.

La orden bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección establecidos por la nueva legislación estatal.

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La medida permanecerá vigente hasta el 15 de octubre, cuando vence el actual contrato de GEO con ICE para operar el centro de Aurora.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, lamentó que la decisión temporal no fuera “el amplio alivio que buscaba”.

Sin embargo, destacó una parte del fallo que resulta clave para la investigación sanitaria actualmente abierta.

Según Weiser, la decisión judicial “deja intacta la autoridad existente de Colorado en materia de salud y seguridad”.

El punto clave: Esa autoridad no depende exclusivamente de las nuevas facultades establecidas por la legislación parcialmente bloqueada.