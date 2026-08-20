Gobernadora demócrata choca con Trump tras revelar votantes no elegibles en Nueva Jersey
Publicado el20/08/2026 a las 15:58
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó a la administración de Donald Trump tras publicar nuevos resultados de la revisión del padrón electoral del estado.
Unos 5,100 registros fueron eliminados y casi 400 personas registradas incorrectamente habían votado en elecciones recientes, según información reportada por Fox News.
Por qué importa: El caso abrió una disputa sobre integridad electoral, mientras autoridades de Nueva Jersey y federales ofrecen versiones diferentes sobre su cooperación.
Sherrill choca con Trump tras revelar votantes no elegibles
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El problema se originó por un “error de software” relacionado con el sistema de registro de votantes de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, según había informado previamente la gobernadora.
Sherrill sostuvo que el error ocurrió durante la administración estatal anterior y presentó la revisión como una muestra de responsabilidad gubernamental.
“Mi administración ha seguido actuando con determinación para corregir el error […] para corregir nuestros registros de votantes y para proteger el derecho al voto”, afirmó.
En números: Aproximadamente 5,100 registros fueron eliminados y otros 1,450 pasaron al estado de “rechazado” mientras funcionarios revisan su documentación.
El hallazgo: Casi 400 personas registradas incorrectamente habían emitido votos en elecciones recientes.
La oficina de Sherrill señaló que esas personas fueron retiradas del padrón porque habían sido incluidas por error.
Sherrill acusa a Trump de buscar rédito político
VOTER ROLLS: New Jersey Gov. Sherrill fires back at the Trump administration over the state’s noncitizen voter registration scandal — the same day she released findings showing about 5,100 names were removed from voter rolls after a motor-voter software glitch registered people… pic.twitter.com/9vjYyISdj4
— Fox News Politics (@foxnewspolitics) August 20, 2026
La gobernadora también lanzó una crítica directa contra la administración Trump y los republicanos.
“Su único interés ha sido intentar utilizar este tema para obtener rédito político”, dijo Sherrill al contrastar la respuesta federal con las acciones de su gobierno.
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Su portavoz, Darwin Pham, reiteró que la gobernadora continuará trabajando para solucionar completamente el problema y proteger los derechos de los ciudadanos elegibles.
La disputa: Sherrill presenta el caso como un problema administrativo que está siendo corregido; la Casa Blanca lo utiliza para cuestionar la postura demócrata sobre la integridad electoral.
La portavoz de la Casa Blanca Lauren Bis respondió que resulta “ridículo” que Sherrill critique a la administración Trump y acusó a los demócratas de negar durante años que personas no ciudadanas puedan registrarse y votar.
Gobierno federal habla de 35,000 posibles casos
Thank you, @GovSherrillNJ. We got news from your Secretary of State that New Jersey will participate with @DHSgov in STOPPING aliens from illegally voting in your state. ⁰⁰The 35,000 potential registered aliens we identified may only be the beginning— look forward to helping NJ…
— Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) August 18, 2026
La tensión aumentó después de que Markwayne Mullin afirmó en X que Nueva Jersey había aceptado colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para impedir que extranjeros votaran ilegalmente.
Mullin también habló de 35,000 posibles inmigrantes indocumentados identificados y aseguró que esa cifra “podría ser solo el comienzo”.
La diferencia: Una fuente demócrata citada por Fox News aseguró que no existe un acuerdo de cooperación entre Sherrill y el DHS.
Lo confirmado: Según esa versión, la comunicación conocida fue una respuesta de la oficina del vicegobernador Dale Caldwell a congresistas republicanos.
El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Fox News, según el reporte.
La revisión del padrón continúa
El caso enfrenta dos versiones: Sherrill asegura que corrige registros indebidos, mientras republicanos lo presentan como un problema mayor de integridad electoral.
Por ahora, miles de registros siguen bajo revisión y las cifras divulgadas no equivalen automáticamente a votos ilegales comprobados.
Los funcionarios de los condados deberán revisar la documentación de los 1,450 registros colocados en estado de “rechazado” antes de que esas personas puedan votar.