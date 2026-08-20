Gobernadora demócrata choca con Trump tras revelar votantes no elegibles en Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó a la administración de Donald Trump tras publicar nuevos resultados de la revisión del padrón electoral del estado.

Unos 5,100 registros fueron eliminados y casi 400 personas registradas incorrectamente habían votado en elecciones recientes, según información reportada por Fox News.

Por qué importa: El caso abrió una disputa sobre integridad electoral, mientras autoridades de Nueva Jersey y federales ofrecen versiones diferentes sobre su cooperación.

Sherrill choca con Trump tras revelar votantes no elegibles

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El problema se originó por un “error de software” relacionado con el sistema de registro de votantes de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, según había informado previamente la gobernadora.

Sherrill sostuvo que el error ocurrió durante la administración estatal anterior y presentó la revisión como una muestra de responsabilidad gubernamental.

“Mi administración ha seguido actuando con determinación para corregir el error […] para corregir nuestros registros de votantes y para proteger el derecho al voto”, afirmó.

En números: Aproximadamente 5,100 registros fueron eliminados y otros 1,450 pasaron al estado de “rechazado” mientras funcionarios revisan su documentación.

El hallazgo: Casi 400 personas registradas incorrectamente habían emitido votos en elecciones recientes.

La oficina de Sherrill señaló que esas personas fueron retiradas del padrón porque habían sido incluidas por error.