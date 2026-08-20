FBI frustra supuesto plan de ISIS para atacar el Capitolio de Nueva York
Publicado el20/08/2026 a las 14:26
Una mujer de 35 años habría vigilado el edificio, estudiado su seguridad y buscado ayuda para fabricar explosivos antes de ser arrestada por agentes federales.
Agentes del FBI arrestaron a Jessica Bowie, residente de Albany, acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York y de intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico (ISIS), según informó EFE.
Por qué importa: Las autoridades sostienen que el supuesto complot avanzó de conversaciones sobre ISIS a preparativos concretos, aunque las acusaciones contra Bowie todavía deberán probarse ante un tribunal.
Plan de ISIS contra Capitolio frustado por FBI
El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York en nombre del Estado Islámico https://t.co/zPgjPss4nC
— EL MUNDO (@elmundoes) August 20, 2026
Según el FBI, Bowie habría jurado lealtad a ISIS y señalado el Capitolio estatal, ubicado en Albany, como su principal objetivo.
La acusación sostiene que quería perpetrar el ataque mientras legisladores estatales estuvieran reunidos dentro del edificio. Incluso habría discutido una forma de introducir el explosivo sin llamar la atención.
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El plan: Bowie habría hablado de esconder una bomba dentro de una bolsa de DoorDash, el servicio de entrega de comida a domicilio.
El objetivo: Según las autoridades, pretendía matar a legisladores durante el ataque.
Bowie está acusada, pero no ha sido condenada por estos hechos. Las afirmaciones sobre el supuesto complot forman parte del caso presentado por las autoridades federales.
Bowie habría vigilado cinco veces el Capitolio
El supuesto plan se desarrolló durante aproximadamente un mes.
A mediados de julio, Bowie comenzó a comunicarse con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador de ISIS, de acuerdo con la información citada por EFE.
Los investigadores aseguran que Bowie le pidió ayuda para fabricar explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo principal.
Después habría comenzado a estudiar directamente el lugar.
La vigilancia: Las autoridades afirman que visitó los alrededores del Capitolio al menos cinco veces entre el 21 de julio y el 9 de agosto.
Durante esas visitas habría tomado fotografías y analizado las medidas de seguridad alrededor del edificio.
Estas acciones son uno de los elementos que las autoridades utilizan para sostener que el supuesto plan habría pasado de conversaciones a una etapa de preparación.