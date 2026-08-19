Trump lanza ofensiva económica contra Irán y amenaza a países que lo ayuden

Trump aumenta presión sobre Irán

Washington amenaza a países aliados

Teherán enfrenta ofensiva económica

El presidente Donald Trump anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán destinada a cortar las vías de financiación y apoyo económico al país.

Trump presentó la iniciativa como la operación económica de mayor impacto emprendida contra una nación y advirtió sobre consecuencias para quienes ayuden a Teherán.

“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Por qué importa: La medida busca ampliar la presión estadounidense sobre Irán y cerrar mecanismos utilizados para mantener recursos financieros pese a las sanciones.

Trump lanza ofensiva económica contra Irán

#ÚLTIMAHORA Trump anuncia una guerra económica sin precedentes contra Irán Donald Trump anunció una “guerra económica” y un aislamiento sin precedentes contra Irán, medida que calificó como un “Día D económico”. El presidente estadounidense sostuvo que Teherán desaprovechó las… pic.twitter.com/kCrj85aFJf — NX Noticias (@NXNoticias) August 20, 2026

Trump lanzó una advertencia directa contra países y entidades que permitan mantener cualquier forma de respaldo económico hacia Irán.

Según el mandatario, habrá consecuencias para quienes permitan que instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen “cualquier tipo de salvavidas” al país.

La ofensiva estará dirigida especialmente contra los mecanismos utilizados para eludir las sanciones y mantener activos los flujos financieros hacia Irán.

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Entre ellos, Trump mencionó el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo y las casas de cambio.

También incluyó los registros de buques y las empresas pantalla dentro de las operaciones que Washington buscará detener.

Trump exigió que todas estas actividades “se detengan AHORA”.

El mandatario también advirtió que Washington vigilará a los países y entidades que permitan continuar estas operaciones vinculadas con Irán.

La amenaza económica amplía así el alcance de la presión estadounidense más allá de las operaciones realizadas directamente por Teherán.