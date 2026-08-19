Trump lanza ofensiva económica contra Irán y amenaza a países que lo ayuden
Publicado el19/08/2026 a las 16:59
- Trump aumenta presión sobre Irán
- Washington amenaza a países aliados
- Teherán enfrenta ofensiva económica
El presidente Donald Trump anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán destinada a cortar las vías de financiación y apoyo económico al país.
Trump presentó la iniciativa como la operación económica de mayor impacto emprendida contra una nación y advirtió sobre consecuencias para quienes ayuden a Teherán.
“Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, afirmó Trump en su red Truth Social.
Por qué importa: La medida busca ampliar la presión estadounidense sobre Irán y cerrar mecanismos utilizados para mantener recursos financieros pese a las sanciones.
Trump lanza ofensiva económica contra Irán
#ÚLTIMAHORA Trump anuncia una guerra económica sin precedentes contra Irán
Donald Trump anunció una “guerra económica” y un aislamiento sin precedentes contra Irán, medida que calificó como un “Día D económico”. El presidente estadounidense sostuvo que Teherán desaprovechó las… pic.twitter.com/kCrj85aFJf
— NX Noticias (@NXNoticias) August 20, 2026
Trump lanzó una advertencia directa contra países y entidades que permitan mantener cualquier forma de respaldo económico hacia Irán.
Según el mandatario, habrá consecuencias para quienes permitan que instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen “cualquier tipo de salvavidas” al país.
La ofensiva estará dirigida especialmente contra los mecanismos utilizados para eludir las sanciones y mantener activos los flujos financieros hacia Irán.
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Entre ellos, Trump mencionó el contrabando de petróleo, las líneas de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo y las casas de cambio.
También incluyó los registros de buques y las empresas pantalla dentro de las operaciones que Washington buscará detener.
Trump exigió que todas estas actividades “se detengan AHORA”.
El mandatario también advirtió que Washington vigilará a los países y entidades que permitan continuar estas operaciones vinculadas con Irán.
La amenaza económica amplía así el alcance de la presión estadounidense más allá de las operaciones realizadas directamente por Teherán.
Trump presenta la medida como una nueva fase de presión sobre Teherán
🇺🇸 | El presidente Donald J. Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciaron una nueva ofensiva económica contra Irán que, según Trump, será “la operación económica más contundente jamás emprendida contra cualquier país”.
“Será un Día D económico.”
Cualquier país… pic.twitter.com/YOLEdi62UG
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) August 19, 2026
El presidente estadounidense presentó su anuncio como una nueva etapa dentro de la presión de Washington contra el Gobierno iraní.
Trump aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes han quedado gravemente debilitadas después de los recientes enfrentamientos.
También afirmó que la economía iraní se encuentra al borde del colapso.
“Esto será un DÍA D económico”, afirmó Trump al describir el alcance que espera conseguir con las nuevas medidas.
El mandatario pidió además a los aliados de Estados Unidos que participen en el aislamiento económico de Irán.
Trump reiteró que su Gobierno impedirá que el país obtenga un arma nuclear.
El anuncio coloca así el frente económico como una de las principales herramientas de Washington para aumentar la presión sobre Teherán.
La ofensiva pretende impedir que Irán encuentre alternativas para sostener sus operaciones económicas mediante terceros países, compañías u otras entidades.
Trump deja abierta la posibilidad de nuevas negociaciones con Irán
Pese al endurecimiento de la presión económica, Trump no descartó completamente una futura negociación entre Washington y Teherán.
El mandatario señaló previamente que “quizá en algún momento” ambas partes podrían retomar conversaciones para poner fin a la guerra.
Sus declaraciones llegaron después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.
Trump también se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz.
Según el presidente, actualmente la situación en esa zona “es muy buena” y muchos petroleros están transitando sin problemas.
“Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena”, respondió Trump desde la Casa Blanca.
“Pero sí, quizás en algún momento”, agregó al ser consultado sobre el estado de las conversaciones con Teherán.
Por ahora, el anuncio de Trump coloca el foco sobre el aislamiento económico y las medidas contra quienes mantengan mecanismos de apoyo financiero hacia Irán.