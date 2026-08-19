México presenta 20 denuncias por muerte de 17 migrantes en EEUU

México presentó acciones legales por la muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos y exige investigaciones para esclarecer los casos.

México presenta 20 denuncias

Murieron 17 migrantes mexicanos

Fiscalías investigarán los casos El Gobierno de México presentó 20 denuncias contra integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por la muerte de 17 mexicanos. Los fallecimientos ocurrieron durante operativos o mientras los migrantes se encontraban bajo custodia de ICE en distintos estados de Estados Unidos. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que las acciones legales buscan garantizar justicia para las víctimas y sus familias. México denuncia a ICE por muerte de 17 migrantes mexicanos La Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en la vía penal para buscar responsables entre los funcionarios estadounidenses que estuvieron relacionados con el fallecimiento de migrantes 🖋️ @micaelav_

🔗 https://t.co/pqZ6BMQRO3 pic.twitter.com/xXCGxNsLQj — EL PAÍS México (@elpaismexico) August 19, 2026 “Se hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para realizar investigaciones prontas y que las autoridades responsables garanticen los derechos humanos de las víctimas”. “Por supuesto, pues que haya justicia sobre estos casos”, afirmó Velasco durante la conferencia matutina de este miércoles. Por qué importa: México busca que autoridades estadounidenses investiguen las circunstancias de los fallecimientos y determinen responsabilidades en cada uno de los casos denunciados.

Presenta denuncias ante fiscalías estatales y de distrito #Nación | El gobierno de #México anunció que presentará denuncias penales en #EstadosUnidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos relacionadas con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (#ICE), de las cuales 14 ocurrieron mientras las víctimas permanecían… pic.twitter.com/3GepTxPCUp — La Silla Rota (@lasillarota) August 19, 2026 Velasco explicó que los 17 mexicanos murieron desde mayo de 2025 hasta ahora durante operativos o bajo custodia de ICE. Los casos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Ante estos hechos, el Gobierno de México presentó ocho denuncias ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de distrito. Los fiscales generales de Illinois, Texas, Florida y California informaron que recibieron las denuncias presentadas por las autoridades mexicanas. TE PUEDE INTERESAR: Demandan a Trump por endurecer visas para estudiantes y periodistas También confirmaron la recepción los fiscales de distrito de Atlanta, Chicago, Oxnard y San Bernardino. Ahora, el Gobierno mexicano se encuentra a la espera de las respuestas y decisiones de las autoridades estadounidenses. “En los demás casos, en los 16 casos restantes, naturalmente estamos dando seguimiento”, explicó Velasco. El funcionario agregó que México espera conocer “cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”. La denuncia de la Fiscal General de la República sobre los 17 fallecimientos también fue transmitida al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, México realizó una solicitud formal para que sean abiertas las investigaciones correspondientes por estos casos.

México llevó los casos ante Naciones Unidas #ÚLTIMAHORA | @Claudiashein anunció que México intervendrá directamente para esclarecer la muerte de 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE en EU. La presidenta dijo que se buscará determinar si hubo abusos o violaciones y, de ser así, fincar… pic.twitter.com/36OwUK9W6N — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 19, 2026 Las acciones del Gobierno mexicano también llegaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. México envió una carta al funcionario como parte de las medidas emprendidas para defender a los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. En su respuesta, Türk manifestó conocimiento y preocupación por la situación que atraviesan integrantes de la comunidad mexicana que reside en territorio estadounidense. Velasco aseguró que estas acciones no tienen como objetivo generar un conflicto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. El propósito, señaló, es proteger a los connacionales y buscar justicia para los migrantes fallecidos. “Es una prioridad de la cancillería atender, obviamente no con miras a generar un conflicto con el gobierno de Estados Unidos”, destacó. “Pero sí, naturalmente, es algo que corresponde al gobierno y particularmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores atender de manera prioritaria”, agregó.