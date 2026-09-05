EEUU golpea tres petroleros de Irán tras ataque a sus buques: crece la tensión en Ormuz
Publicado el05/09/2026 a las 10:23
- EEUU ataca petroleros iraníes
- Irán atacó buques estadounidenses
- Gasolina ronda récord histórico
Estados Unidos atacó este sábado tres petroleros vinculados a Irán después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que un portaaviones y un destructor lograron evadir los ataques y que ningún militar estadounidense resultó herido.
La respuesta estadounidense dejó dos petroleros permanentemente inutilizados y un tercero destruido, en una nueva escalada militar alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.
La ofensiva ocurre mientras el conflicto mantiene bajo presión los mercados energéticos y los conductores estadounidenses enfrentan precios récord de gasolina durante el fin de semana del Labor Day.
EEUU responde a Irán atacando tres petroleros
Los petroleros M/T Downy y M/T Stark 1 fueron inutilizados cerca de la isla de Kharg y Jask, respectivamente, según la información divulgada por CENTCOM.
Las fuerzas estadounidenses también destruyeron el M/T Kylo, conocido como Noxen, en el golfo de Omán después de ordenar a su tripulación abandonar la embarcación.
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Washington sostiene que los tres barcos pertenecían a una red clandestina de transporte petrolero valorada en miles de millones de dólares que financiaba a la Guardia Revolucionaria iraní.
Medios iraníes confirmaron al menos el ataque contra un petrolero cerca de Kharg y reportaron que la tripulación sobrevivió, según The Guardian.
CENTCOM lanza una fuerte advertencia a Irán
El comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, presentó los ataques como una respuesta económica y militar directa a las acciones iraníes contra las fuerzas estadounidenses.
“Si disparan contra dos de nuestros barcos, les impondremos un costo económico aún mayor”, afirmó Cooper al explicar la decisión de atacar tres embarcaciones iraníes.
El comandante advirtió además que Estados Unidos no dudará en defender a sus fuerzas y amenazó con atacar la “limitada y vulnerable flota petrolera” iraní si fuera necesario.
La advertencia eleva el riesgo de nuevas represalias en una región donde el intercambio de ataques había disminuido durante aproximadamente un mes antes de esta nueva confrontación.
Estrecho de Ormuz vuelve al centro de la tensión
La ubicación de los ataques añade preocupación porque Kharg constituye un punto fundamental para las exportaciones petroleras iraníes y Ormuz continúa siendo estratégico para el suministro energético mundial.
Estados Unidos mantiene presencia naval en la zona para proteger la navegación, mientras Irán ha continuado atacando embarcaciones y objetivos estadounidenses durante el conflicto.
El tránsito petrolero tampoco se ha detenido completamente: estimaciones recientes sitúan las exportaciones reales a través de Ormuz entre 15 y 16 millones de barriles diarios, pese a las restricciones.
Pero la incertidumbre militar mantiene una prima de riesgo sobre el petróleo: el Brent se encontraba recientemente alrededor de los $95 por barril.
Ataques ocurren con gasolina récord en EEUU
La escalada llega en un momento especialmente sensible para los estadounidenses: el promedio nacional de gasolina se ubicó este sábado en aproximadamente $4.15 por galón, según AAA.
Hace exactamente un año, el promedio rondaba $3.19, lo que representa un aumento cercano al 30% para los consumidores que ahora llenan sus tanques.
AAA señaló que la volatilidad persistente en el estrecho de Ormuz ha llevado el petróleo al rango de los $90 y anticipó precios récord para este Labor Day.
El nuevo ataque contra petroleros iraníes añade otra variable al mercado: cualquier escalada que amenace los flujos de crudo por Ormuz podría volver a trasladar presión hacia combustibles, transporte y consumidores estadounidenses, según ‘EFE’, ‘BBC‘ e ‘Infobae‘.