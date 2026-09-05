EEUU golpea tres petroleros de Irán tras ataque a sus buques: crece la tensión en Ormuz

EEUU ataca petroleros iraníes

Irán atacó buques estadounidenses

Gasolina ronda récord histórico

Estados Unidos atacó este sábado tres petroleros vinculados a Irán después de que fuerzas iraníes lanzaran misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que un portaaviones y un destructor lograron evadir los ataques y que ningún militar estadounidense resultó herido.

La respuesta estadounidense dejó dos petroleros permanentemente inutilizados y un tercero destruido, en una nueva escalada militar alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.

La ofensiva ocurre mientras el conflicto mantiene bajo presión los mercados energéticos y los conductores estadounidenses enfrentan precios récord de gasolina durante el fin de semana del Labor Day.

EEUU responde a Irán atacando tres petroleros

Los petroleros M/T Downy y M/T Stark 1 fueron inutilizados cerca de la isla de Kharg y Jask, respectivamente, según la información divulgada por CENTCOM.

Las fuerzas estadounidenses también destruyeron el M/T Kylo, conocido como Noxen, en el golfo de Omán después de ordenar a su tripulación abandonar la embarcación.

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Washington sostiene que los tres barcos pertenecían a una red clandestina de transporte petrolero valorada en miles de millones de dólares que financiaba a la Guardia Revolucionaria iraní.

Medios iraníes confirmaron al menos el ataque contra un petrolero cerca de Kharg y reportaron que la tripulación sobrevivió, según The Guardian.