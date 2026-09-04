Trump minimiza a México con polémica frase: “Solo tamales picantes y tomates”

Trump sobre México y el comercio

Descarta romper comercio actualmente

T-MEC enfrenta nuevas tensiones

Donald Trump volvió a colocar la relación con México bajo presión al asegurar que Estados Unidos prácticamente no necesita productos mexicanos para sostener su economía.

El presidente afirmó este viernes que México no tendría mucho que ofrecer a EE.UU., salvo “tamales picantes, tomates, un par de cosas”, durante declaraciones en el Despacho Oval.

La frase surgió mientras Trump explicaba su postura frente a países que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos y defendía la posibilidad de reducir relaciones comerciales.

Sin embargo, el mandatario descartó por ahora romper el intercambio con México y atribuyó esa postura a la relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump dice que Estados Unidos no necesita productos de México

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma”, afirmó Trump al responder preguntas de periodistas sobre su estrategia comercial.

El mandatario aseguró que Estados Unidos pierde $195,000 millones anuales con México, cifra que utilizó para defender su argumento sobre el desequilibrio comercial entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 95 camioneros inmigrantes en Arizona: ¿Ni los camioneros están a salvo del ICE?

“Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos”, sostuvo antes de mencionar los tamales y tomates, y añadir que Estados Unidos cuenta con recursos suficientes.

“Tenemos petróleo, lo tenemos todo”, agregó Trump, aunque inmediatamente matizó su discurso al destacar la relación política que conserva con la mandataria mexicana.