Trump minimiza a México con polémica frase: “Solo tamales picantes y tomates”
Publicado el04/09/2026 a las 16:03
- Trump sobre México y el comercio
- Descarta romper comercio actualmente
- T-MEC enfrenta nuevas tensiones
Donald Trump volvió a colocar la relación con México bajo presión al asegurar que Estados Unidos prácticamente no necesita productos mexicanos para sostener su economía.
El presidente afirmó este viernes que México no tendría mucho que ofrecer a EE.UU., salvo “tamales picantes, tomates, un par de cosas”, durante declaraciones en el Despacho Oval.
La frase surgió mientras Trump explicaba su postura frente a países que mantienen un superávit comercial con Estados Unidos y defendía la posibilidad de reducir relaciones comerciales.
Sin embargo, el mandatario descartó por ahora romper el intercambio con México y atribuyó esa postura a la relación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Trump dice que Estados Unidos no necesita productos de México
“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma”, afirmó Trump al responder preguntas de periodistas sobre su estrategia comercial.
El mandatario aseguró que Estados Unidos pierde $195,000 millones anuales con México, cifra que utilizó para defender su argumento sobre el desequilibrio comercial entre ambos países.
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“Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos”, sostuvo antes de mencionar los tamales y tomates, y añadir que Estados Unidos cuenta con recursos suficientes.
“Tenemos petróleo, lo tenemos todo”, agregó Trump, aunque inmediatamente matizó su discurso al destacar la relación política que conserva con la mandataria mexicana.
Trump elogia a Sheinbaum pese a polémicos comentarios sobre México
“No quiero hacer eso porque nos llevamos muy bien con la presidenta. Nos cae bien la presidenta, la respetamos mucho”, declaró Trump sobre la posibilidad de cortar el comercio.
Las palabras muestran nuevamente la combinación de presión económica y acercamiento político que ha marcado varios episodios recientes entre las administraciones de Trump y Sheinbaum.
La presidenta mexicana reconoció esta semana que la relación con Washington ha atravesado “sus dificultades”, pero sostuvo que su Gobierno continuará buscando acuerdos en áreas estratégicas.
“En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
T-MEC enfrenta nuevas presiones entre Estados Unidos y México
Las declaraciones aparecen en un momento especialmente delicado para el comercio entre México y Estados Unidos, con conversaciones sobre sectores fundamentales para ambas economías.
Durante la ronda comercial celebrada en julio en Ciudad de México, funcionarios abordaron diferencias relacionadas con los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio, además del sector agrícola.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron entonces mantener las negociaciones durante septiembre.
La incertidumbre también alcanza a Canadá, después de que Washington y Ottawa intensificaran su disputa mediante nuevos aranceles, aumentando las dudas alrededor del futuro comercial norteamericano.
¿Qué significan las palabras de Trump?
La polémica declaración no equivale a una ruptura del comercio ni significa que Washington haya decidido abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sí eleva nuevamente la presión política mientras los tres países enfrentan diferencias comerciales y se discute el rumbo de uno de los acuerdos económicos fundamentales de Norteamérica.
México y Estados Unidos mantienen cadenas de producción estrechamente conectadas, especialmente en industrias que forman parte de las actuales conversaciones comerciales entre ambos gobiernos.
Por ahora, Trump combina sus críticas económicas con elogios hacia Sheinbaum, mientras las negociaciones previstas para septiembre podrían determinar hasta dónde llegará la nueva tensión comercial, señaló ‘EFE’, ‘El Universal‘ y ‘Ground News‘.