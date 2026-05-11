ICE detiene estudiante texano

Familia busca liberación urgente

Graduación podría perderse El congresista demócrata Greg Casar pidió la liberación inmediata de Luis Fernando Cabrera, un estudiante de 18 años de Austin ISD detenido por ICE durante una parada de tráfico a pocos días de su graduación de preparatoria. La familia del joven y su defensa legal buscan que pueda asistir a la ceremonia programada para el próximo 2 de junio. Lo que debía convertirse en una celebración familiar terminó transformándose en una situación de incertidumbre para el estudiante y sus seres queridos. Luis Fernando ya tenía preparada su toga, birrete y anillo de graduación. Mientras sus compañeros continúan preparándose para la ceremonia, él permanece detenido en un centro migratorio.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Greg Casar aseguró que el joven no debería encontrarse bajo custodia migratoria. “Luis es el tipo de hijo que todos queremos. El tipo de estudiante que queremos en este país. Debería de estar preparándose para graduarse”, expresó el legislador. Casar afirmó que la detención provocó indignación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad. Personas cercanas al estudiante lo describieron como un joven trabajador, deportista y enfocado en su futuro académico. Familia busca liberación inmediata antes de graduación Ver este video en su propia página →



Segun Segun univision , el abogado Jim Harrington informó que el pasado viernes presentaron un recurso de habeas corpus. La intención de la defensa es solicitar la liberación inmediata de Luis Fernando antes de la ceremonia de graduación. La familia espera obtener una resolución antes del 2 de junio. Ese día el joven debería recibir oficialmente su diploma de preparatoria. Durante la conferencia de prensa también se compartieron detalles sobre la rutina diaria del estudiante.

Según familiares y allegados, Luis Fernando trabajaba más de 40 horas por semana. Además entrenaba fútbol desde muy temprano y luego asistía a clases. TE PUEDE INTERESAR: ICE ordena a autoridades locales guardar silencio sobre redadas en Florida y Texas Después de la escuela regresaba nuevamente a trabajar por las noches. Su hermana relató previamente a N+ Univision 62 que la detención fue inesperada y devastadora para toda la familia.

“ ‘Voy a llamar a Inmigración porque eres ilegal’, (le dijeron) y dice mi hermano que empezó a llorar y no supo qué hacer ”, contó. La joven también recordó la emoción que sentía Luis Fernando por graduarse. Explicó que ese logro representaba un momento importante para toda la familia. “A mi hermano le hacía mucha ilusión”, expresó. Greg Casar critica detención migratoria Ver este video en su propia página →



Durante la rueda de prensa, Greg Casar criticó las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. Durante la rueda de prensa, Greg Casar criticó las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. El congresista aseguró que la detención del estudiante es injusta. “Luis se debería de estar con nosotros (…) para graduarse en varios días, está en un centro de detención solamente porque lo pararon rumbo aquí a la escuela”, declaró. Casar insistió en que Luis Fernando no representa una amenaza. Familiares, amigos y activistas también defendieron públicamente al joven.

Las personas cercanas al estudiante señalaron que nunca imaginaron verlo detenido a tan poco tiempo de alcanzar una de las metas más importantes de su vida. Mientras esperan una decisión judicial, la familia mantiene la esperanza de que pueda regresar a casa antes del día de graduación. También esperan que Luis Fernando pueda usar la toga que tantas veces se probó frente al espejo imaginando el momento de recibir su diploma. Comunidad sigue pendiente del caso El caso ha generado atención dentro de la comunidad de Austin y entre organizaciones cercanas a la familia. La situación ocurre en medio del debate nacional sobre las políticas migratorias y las detenciones realizadas por ICE.