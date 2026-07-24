Google elimina reseñas de centros de detención de ICE y desaparecen testimonios sobre inmigrantes

Miles de reseñas desaparecen.

Google explica su política.

Investigación cuestiona moderación

Miles de reseñas publicadas en Google Maps sobre centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desaparecieron de la plataforma, según una investigación que sostiene que la empresa eliminó testimonios de exdetenidos, familiares y otras personas que describían las condiciones dentro de estas instalaciones.

La investigación, difundida por The Intercept, señala que cientos de relatos dejaron de estar disponibles sin previo aviso y que, además, Google bloqueó la posibilidad de publicar nuevas reseñas en decenas de centros utilizados para detener inmigrantes en Estados Unidos.

Una investigación documentó la desaparición de más de mil reseñas sobre centros de ICE

El reportaje retoma el trabajo de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien durante varios meses recopiló y analizó las reseñas publicadas por personas que afirmaban haber estado detenidas, familiares y otros usuarios relacionados con los centros administrados por ICE.

Como parte de su investigación, McCammon reunió en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención.

Además, identificó otras 91 instalaciones donde Google ya había deshabilitado la posibilidad de publicar comentarios.

Al revisar nuevamente el contenido meses después, encontró que prácticamente todo el material había desaparecido de Google Maps.

“Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.