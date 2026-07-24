Google elimina reseñas de centros de detención de ICE y desaparecen testimonios sobre inmigrantes
Publicado el23/07/2026 a las 19:47
- Miles de reseñas desaparecen.
- Google explica su política.
- Investigación cuestiona moderación
Miles de reseñas publicadas en Google Maps sobre centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desaparecieron de la plataforma, según una investigación que sostiene que la empresa eliminó testimonios de exdetenidos, familiares y otras personas que describían las condiciones dentro de estas instalaciones.
La investigación, difundida por The Intercept, señala que cientos de relatos dejaron de estar disponibles sin previo aviso y que, además, Google bloqueó la posibilidad de publicar nuevas reseñas en decenas de centros utilizados para detener inmigrantes en Estados Unidos.
Una investigación documentó la desaparición de más de mil reseñas sobre centros de ICE
El reportaje retoma el trabajo de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien durante varios meses recopiló y analizó las reseñas publicadas por personas que afirmaban haber estado detenidas, familiares y otros usuarios relacionados con los centros administrados por ICE.
Como parte de su investigación, McCammon reunió en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención.
Además, identificó otras 91 instalaciones donde Google ya había deshabilitado la posibilidad de publicar comentarios.
Al revisar nuevamente el contenido meses después, encontró que prácticamente todo el material había desaparecido de Google Maps.
“Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.
El archivo digital que documentaba denuncias sobre las condiciones desapareció
Según McCammon, las reseñas representaban un archivo público que permitía conocer experiencias de personas directamente afectadas por el sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
En su estudio sostiene que las políticas de moderación aplicadas por Google terminaron suprimiendo información de interés público relacionada con el funcionamiento de los centros de detención.
La investigadora argumenta que, al desaparecer esos testimonios, también disminuye el acceso a relatos que documentaban presuntas condiciones dentro de las instalaciones.
Su análisis plantea que la moderación de contenidos no solo afecta publicaciones individuales, sino también la manera en que el público puede conocer el funcionamiento de determinadas instituciones.
Google explica por qué eliminó las reseñas de los centros de detención
Consultada por The Intercept, la portavoz de Google, Genevieve Park, rechazó que las eliminaciones obedecieran a solicitudes del Gobierno de Estados Unidos.
“Las reseñas ayudan a la gente a decidir adónde ir y no mostramos reseñas en categorías de lugares a los que las personas acuden sin tener otra opción”, explicó la vocera, al referirse a prisiones, comisarías y centros de detención.
Google indicó que esta política fue anunciada desde 2023.
La compañía sostiene que elimina comentarios en lugares donde las reseñas podrían resultar «poco útiles, perjudiciales o fuera de contexto», debido a la naturaleza de esas instalaciones.
De acuerdo con la empresa tecnológica, la medida forma parte de sus normas generales de moderación y no responde a casos específicos relacionados con ICE.
DHS asegura que ICE no pidió borrar los testimonios publicados
Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó al medio citado que ICE no solicitó la eliminación de las reseñas.
El funcionario también negó que la agencia hubiera intervenido en las decisiones adoptadas por Google respecto a la moderación de contenidos.
Las declaraciones buscan responder a las dudas surgidas tras la desaparición de miles de comentarios relacionados con los centros de detención.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuántas reseñas fueron eliminadas directamente por la empresa ni si todas fueron retiradas bajo la misma política.
Los testimonios eliminados denunciaban problemas de comunicación y condiciones dentro de los centros
Entre las publicaciones que desaparecieron figuraban mensajes escritos por familiares que describían dificultades para comunicarse con personas detenidas por ICE.
También había relatos de exinternos que hablaban sobre las condiciones que, según afirmaban, existían dentro de algunas instalaciones.
Una reseña, citada por The Intercept, señalaba en español:
“Apenas se puede oír al detenido cuando se le llama por teléfono”.
Otras publicaciones describían presuntas infestaciones de cucarachas.
Algunos usuarios también denunciaban la falta de traductores para personas que no hablaban inglés.
Otros testimonios hacían referencia a temperaturas extremadamente bajas dentro de las celdas.
McCammon considera que este conjunto de publicaciones constituía un registro público sobre el sistema migratorio estadounidense.
En el resumen de su investigación concluye que las decisiones de moderación de Google también influyen en la visibilidad de las instituciones públicas y en la circulación de información relacionada con el sistema de detención administrado por ICE.
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FUENTE: La Opinion