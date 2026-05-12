Déficit histórico en NYC

Presupuesto sin subir impuestos

Impuesto a viviendas lujo El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este martes un presupuesto de 124.700 millones de dólares para el próximo año fiscal. El plan busca enfrentar un déficit superior a los 12.000 millones de dólares. Según la administración municipal, el faltante financiero fue heredado de la gestión anterior. Por qué importa: La ciudad atraviesa su mayor crisis fiscal desde la Gran Recesión, según autoridades locales. Presupuesto de Nueva York enfrenta déficit histórico 💰 Mamdani announces a balanced NYC budget that doesn’t ‘place the burden on the backs of working NYers’

🎤 @MackRosenberg reports 📹 NYC Mayor’s Office

📸 Ed Reed/Mayoral Photography Office pic.twitter.com/W82FLRBh3M — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) May 12, 2026 El presupuesto combina ayuda estatal, recortes internos y nuevas medidas fiscales.

Mamdani retrasó la presentación del presupuesto desde el 1 de mayo mientras negociaba apoyo financiero con Albany. La administración informó que las agencias municipales generaron 1.770 millones de dólares en ahorros. Cada dependencia tuvo que aplicar medidas de eficiencia y reducción de gastos. Uno de los principales ahorros provino del aplazamiento de una ley estatal sobre reducción del tamaño de las clases escolares. Ese acuerdo fue alcanzado con la gobernadora Kathy Hochul.

TE PUEDE INTERESAR: Barack Obama respalda a James Talarico en la carrera por el Senado en Texas La medida permitió ahorrar 500 millones de dólares. “Esto es lo que hicimos: buscamos ahorros y exigimos una mayor eficiencia en todas las áreas del gobierno municipal”, afirmó Mamdani. “Trabajamos con Albany y logramos miles de millones en nueva financiación”, agregó. Financiamiento estatal evita nuevos impuestos Mamdani presenta presupuesto balanceado con ayuda del Estado y recortes a las agencias https://t.co/HcjSFNK18W

— CDN 37 (@cdn37) May 12, 2026 El Gobierno estatal aprobó una financiación de 8.000 millones de dólares distribuidos en dos años. Según Hochul, esos recursos permitirán mantener programas esenciales de educación y seguridad pública. También se protegerán inversiones en infraestructuras y servicios básicos.

La gobernadora destacó además el avance hacia la ampliación de cuidados infantiles universales. El presupuesto no contempla aumentos al impuesto sobre la propiedad. La propuesta fue rechazada previamente por el Concejo municipal. Sin embargo, el plan sí incluye un nuevo impuesto dirigido a viviendas de lujo. El gravamen afectará segundas residencias valoradas en más de cinco millones de dólares.

La ciudad espera recaudar unos 500 millones de dólares mediante esta medida. Mamdani había impulsado originalmente impuestos a grandes fortunas y empresas. Esa propuesta fue rechazada por Hochul. Ambas partes finalmente acordaron el impuesto sobre propiedades de lujo. El alcalde también anunció conversaciones con el Concejo municipal sobre el Crédito Fiscal para Entidades de Transferencia (PTET).

Ese beneficio favorece principalmente a grandes contribuyentes. Reducirlo podría generar otros 68 millones de dólares para la ciudad. Vivienda y cuidado infantil reciben inversiones El presupuesto contempla 4.000 millones de dólares destinados a vivienda asequible. Parte de esos fondos financiarán “Little Apple”. Se trata de la primera guardería para hijos de trabajadores municipales.

El proyecto contará con 2,3 millones de dólares en 2027. Además, recibirá otros dos millones de dólares en 2028. El plan también destina 40 millones de dólares para cuidado infantil. La administración incluyó además 20,5 millones de dólares para apoyar a vendedores ambulantes. El presupuesto contempla inversiones adicionales en seguridad, bibliotecas y salud pública.

También habrá recursos para justicia económica, protección laboral y limpieza urbana. Los fondos llegarán al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda. Esa agencia recibirá además 500 millones de dólares adicionales en 2031. Otros 500 millones de dólares serán destinados a la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) en 2028. El objetivo es renovar y modernizar miles de viviendas públicas.

Las inversiones complementarán programas de rehabilitación ya previstos. Concejo municipal analizará el plan El presupuesto todavía necesita aprobación del Concejo municipal. En las próximas semanas se celebrarán audiencias públicas. La presidenta del Concejo, Julie Menin, y la presidenta del Comité de Finanzas, Linda Lee, respaldaron el enfoque general del plan. Ambas destacaron que la propuesta prioriza el ahorro.