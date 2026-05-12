Patel niega acusaciones públicas

Senado cuestiona gestión FBI

Crecen rumores de destitución

El director del FBI, Kash Patel, protagonizó este martes un fuerte intercambio en el Senado de Estados Unidos luego de ser cuestionado por acusaciones relacionadas con un supuesto consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas en su trabajo.

La polémica aumenta la presión sobre el liderazgo de Patel al frente del FBI en medio de críticas políticas, investigaciones internas y rumores constantes sobre una posible destitución.

Patel niega acusaciones sobre alcohol

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Segun la agencia EFE, el momento más tenso de la audiencia ocurrió durante un intercambio con el senador demócrata Chris Van Hollen.

El legislador citó un artículo publicado por The Atlantic.

La publicación aseguró que el puesto de Patel como director del FBI estaba en peligro debido a un supuesto consumo excesivo de alcohol.

También mencionó presuntas ausencias injustificadas del funcionario en su lugar de trabajo.

Patel rechazó categóricamente las acusaciones.