El director del FBI enfrenta fuertes cuestionamientos por presunto consumo excesivo de alcohol
Patel niega acusaciones públicas Senado cuestiona gestión FBI Crecen rumores de destitución El director del FBI, Kash Patel, protagonizó este martes un fuerte intercambio en el Senado de Estados Unidos luego de ser cuestionado por acusaciones relacionadas con un supuesto consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas en su trabajo. La polémica aumenta la presión […]
Publicado el12/05/2026 a las 15:20
- Patel niega acusaciones públicas
- Senado cuestiona gestión FBI
- Crecen rumores de destitución
El director del FBI, Kash Patel, protagonizó este martes un fuerte intercambio en el Senado de Estados Unidos luego de ser cuestionado por acusaciones relacionadas con un supuesto consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas en su trabajo.
La polémica aumenta la presión sobre el liderazgo de Patel al frente del FBI en medio de críticas políticas, investigaciones internas y rumores constantes sobre una posible destitución.
Patel niega acusaciones sobre alcohol
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Segun la agencia EFE, el momento más tenso de la audiencia ocurrió durante un intercambio con el senador demócrata Chris Van Hollen.
El legislador citó un artículo publicado por The Atlantic.
La publicación aseguró que el puesto de Patel como director del FBI estaba en peligro debido a un supuesto consumo excesivo de alcohol.
También mencionó presuntas ausencias injustificadas del funcionario en su lugar de trabajo.
Patel rechazó categóricamente las acusaciones.
“Es una farsa total. Ni siquiera sé de dónde sacan esas cosas”, respondió durante la comparecencia.
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El director del FBI ya presentó una demanda por difamación contra The Atlantic.
Las acusaciones publicadas incluían versiones sobre una supuesta reserva personalizada de bourbon con su nombre y cargo grabados en las botellas.
El artículo también señalaba que empleados del FBI estarían preocupados por un comportamiento errático de Patel.
El funcionario negó las versiones y defendió su gestión al frente de la agencia federal.
Video en Juegos Olímpicos aumentó cuestionamientos
La polémica sobre Patel ya había generado atención meses atrás.
A principios de este año, ProPublica difundió un video grabado en el vestuario del equipo masculino de hockey de Estados Unidos en Milán.
Las imágenes mostraban a Patel bebiendo de una botella y rociándose cerveza tras la victoria del equipo sobre Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno.
El video provocó cuestionamientos públicos sobre la conducta del director del FBI.
Durante la audiencia en el Senado, Van Hollen también criticó varias decisiones tomadas por Patel desde que asumió el cargo.
El senador acusó al director de despedir agentes federales e investigar periodistas.
Además, lo señaló de “malgastar recursos en venganzas políticas”.
Otro tema polémico discutido fue el uso de pruebas de polígrafo dentro del FBI.
Las pruebas buscaban detectar posibles filtraciones de información a la prensa.
Patel defiende investigaciones y gestión del FBI
Patel negó haber ordenado personalmente el uso de pruebas de polígrafo.
Sin embargo, aseguró que el FBI mantiene procesos internos de revisión e inspección relacionados con filtraciones.
“Existe un proceso interno de inspección y revisión para todas y cada una de las filtraciones”, afirmó.
El director explicó que esos procedimientos están supervisados por personal de inteligencia y agentes de campo.
Durante la comparecencia también defendió las investigaciones impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre las elecciones presidenciales de 2020.
Entre ellas mencionó registros y solicitudes de documentos en estados como Georgia y Michigan.
Los rumores sobre una posible salida de Patel del FBI circulan desde finales de 2025.
Pese a ello, la Casa Blanca ha negado públicamente las versiones sobre una destitución.
Hasta ahora, Patel continúa al frente de la principal agencia federal de investigación del país.