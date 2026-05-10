Proponen automatizar cuentas infantiles

Millones quedarían fuera

Tesoro busca ampliar alcance El programa federal conocido como “Cuentas Trump” podría ampliarse drásticamente si la administración Trump automatiza la inscripción de recién nacidos elegibles. Por qué importa: Dos investigadores académicos sostienen que el sistema actual limita el alcance del programa y deja fuera a millones de familias estadounidenses. Actualmente, las familias deben inscribirse manualmente para acceder al beneficio federal de ahorro para la jubilación. Cuentas Trump podrían ampliarse masivamente What if the government just gave every baby a $1,000 ‘Trump Account’? https://t.co/6kHRgtrYcW — USA TODAY Money (@USATODAYmoney) May 10, 2026

Según el Departamento del Tesoro, unas 6,6 millones de niñas y niños estadounidenses ya están inscritos en el nuevo programa. Además, 1,4 millones de recién nacidos están en camino de recibir depósitos iniciales de 1.000 dólares por parte del gobierno federal. Las familias completaron la inscripción antes del lanzamiento oficial del programa el pasado 4 de julio, según USA Today. El registro se realizó mediante el formulario 4547 del IRS disponible en el sitio web trumpaccounts.gov.

También se permitió la inscripción junto con las declaraciones de impuestos correspondientes a 2025. Académicos creen que el programa podría llegar a 73 millones de niños Stephen Roll, profesor asistente de la Escuela Brown de la Universidad de Washington en San Luis, considera que el sistema actual desperdicia el potencial del programa. Según los investigadores, una inscripción automática permitiría ampliar las “Cuentas Trump” hasta alcanzar a 73 millones de menores estadounidenses. “Creo que se trata de una oportunidad perdida”, afirmó Roll. TE PUEDE INTERESAR: Guerra por vivienda en California sacude carrera por gobernación

“Estas cuentas tienen el potencial de transformar la forma en que ayudamos a las personas a generar riqueza en este país”, agregó. Roll publicó un artículo de opinión el 4 de mayo en The Washington Post junto con Jin Huang, también académico de la Universidad de Washington. En ese texto, ambos defienden que el gobierno automatice el acceso al programa para todos los recién nacidos elegibles. Los investigadores aseguraron que el Departamento del Tesoro ya conoce la propuesta. La agencia federal respondió con un comunicado sobre los objetivos del programa.

“El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está comprometido a maximizar el impacto de las Cuentas Trump”, señaló la dependencia. También indicó que busca impulsar las inscripciones de todos los menores elegibles. Además, aseguró que pretende lograr que “cada niño estadounidense tenga una Cuenta Trump”. ¿Cómo funcionan las “Cuentas Trump”? El programa promete depositar 1.000 dólares en cuentas de ahorro para la jubilación de cada niño nacido entre 2025 y 2028. La iniciativa forma parte del segundo mandato presidencial de Donald Trump.

Las cuentas funcionan como una especie de plan individual de jubilación para menores de edad. Los niños nacidos antes de 2025 y menores de 18 años también pueden acceder al programa. Sin embargo, esos menores no reciben la contribución inicial financiada por el gobierno federal. El programa fue diseñado para enseñar a los menores conceptos relacionados con ahorro e inversión. También busca incentivar que las familias acumulen patrimonio para la vida adulta y la jubilación de sus hijos.

Críticas apuntan a beneficios para familias con más recursos No todos respaldan el programa impulsado por la administración Trump. Algunos críticos consideran que las “Cuentas Trump” podrían convertirse en un beneficio desproporcionado para familias con mayores ingresos. Según esas críticas, padres con inversiones ya consolidadas podrían usar las cuentas para ampliar aún más sus carteras financieras. Los académicos que promueven la automatización sostienen que ampliar el acceso podría reducir ese riesgo. Aseguran que la inscripción automática permitiría que más familias participen sin depender de trámites adicionales.