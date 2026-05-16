Trump asegura que fuerzas de Estados Unidos abatieron a líder clave del ISIS en Nigeria
Publicado el16/05/2026 a las 09:55
- ISIS pierde líder clave
- Trump anuncia operativo militar
- Nigeria confirma eliminación
El presidente Donald Trump afirmó este viernes que fuerzas militares de Estados Unidos y Nigeria abatieron a Abu-Bilal al-Minuki, identificado como líder del Estado Islámico en África y uno de los principales operadores del grupo terrorista.
Trump aseguró que la muerte de al-Minuki representa un golpe importante para las operaciones globales del ISIS, organización que mantiene presencia activa en varias zonas de África y Medio Oriente pese a haber perdido gran parte de su territorio en Irak y Siria desde 2017.
Trump destaca operación conjunta en Nigeria
Segun CBS, el mandatario anunció la operación a través de Truth Social.
Trump calificó la misión como “meticulosamente planificada y muy compleja”.
También describió a Abu-Bilal al-Minuki como el segundo al mando del Estado Islámico a nivel mundial.
Además, lo llamó “el terrorista más activo del mundo”.
“Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra los estadounidenses”, escribió Trump.
El presidente añadió que con la eliminación de al-Minuki “la operación global del ISIS se ve considerablemente mermada”.
TE PUEDE INTERESAR: Senador que votó contra Trump pierde apoyo en Luisiana
La oficina del presidente de Nigeria confirmó la operación militar.
Según el gobierno nigeriano, “las primeras evaluaciones confirman la eliminación” del líder extremista.
Las autoridades también informaron que “varios de sus lugartenientes” murieron durante el operativo.
La operación ocurrió en la cuenca del lago Chad
Ver este video en su propia página →
La oficina presidencial de Nigeria indicó que la operación se llevó a cabo en el complejo de al-Minuki, ubicado en la cuenca del lago Chad.
El Ministerio de Defensa nigeriano describió la misión como una “operación antiterrorista meticulosamente planificada y altamente coordinada”.
Al-Minuki era originario de Nigeria.
En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo identificó como un líder del Estado Islámico en la región del Sahel africano.
En ese momento, ocupaba un alto cargo dentro de una de las oficinas de la Dirección General de Provincias del Estado Islámico.
De acuerdo con el Departamento de Estado, esas oficinas proporcionan orientación operativa y financiamiento para las actividades del grupo extremista en distintas regiones del mundo.
Ese mismo año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la lista de terroristas globales especialmente designados.
La medida implicó fuertes sanciones económicas contra él.
El ISIS mantiene presencia en África Occidental
Aunque el Estado Islámico perdió grandes extensiones de territorio desde 2017, el grupo y sus filiales continúan operando en algunas zonas de África y Medio Oriente.
Las filiales del ISIS en África Occidental tienen presencia en Nigeria y en países del Sahel como Burkina Faso, Mali y Níger.
Según el International Crisis Group, en los últimos meses se han reportado presuntos ataques del Estado Islámico en esos cuatro países.
Entre ellos, una ofensiva contra una base militar en Nigeria y enfrentamientos con otros grupos islamistas.
Trump ya había ordenado ataques contra objetivos del ISIS en Nigeria el día de Navidad del año pasado.
En ese momento, el Comando África del ejército estadounidense informó que “varios terroristas del ISIS” murieron en campamentos extremistas.
El otoño pasado, Trump también presionó públicamente a Nigeria para que reforzara sus acciones contra el terrorismo.
El presidente acusó al país africano de no frenar la violencia contra comunidades cristianas.
Sin embargo, el gobierno nigeriano rechazó esas acusaciones.
Analistas sostienen que tanto musulmanes como cristianos han sido afectados por la insurgencia armada en el norte de Nigeria.