Trump asegura que fuerzas de Estados Unidos abatieron a líder clave del ISIS en Nigeria

ISIS pierde líder clave

Trump anuncia operativo militar

Nigeria confirma eliminación

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que fuerzas militares de Estados Unidos y Nigeria abatieron a Abu-Bilal al-Minuki, identificado como líder del Estado Islámico en África y uno de los principales operadores del grupo terrorista.

Trump aseguró que la muerte de al-Minuki representa un golpe importante para las operaciones globales del ISIS, organización que mantiene presencia activa en varias zonas de África y Medio Oriente pese a haber perdido gran parte de su territorio en Irak y Siria desde 2017.

Trump destaca operación conjunta en Nigeria



Segun CBS, el mandatario anunció la operación a través de Truth Social.

Trump calificó la misión como “meticulosamente planificada y muy compleja”.

También describió a Abu-Bilal al-Minuki como el segundo al mando del Estado Islámico a nivel mundial.