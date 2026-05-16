Impuestos más bajos para emprendedores.

Prácticas técnicas en escuelas públicas.

Leyes para reparaciones económicas directas. Mateo Sanabria elecciones Georgia. Con 23 años de edad y una carrera recién terminada, Mateo Sanabria busca llegar a la Cámara de Representantes de Georgia por el Distrito 28 (Forsyth y Hall). En entrevista con Mundo Now, el candidato demócrata explicó que su plataforma no se basa en promesas abstractas, sino en reformas muy específicas para la economía familiar, la salud y el sistema educativo del estado, áreas que considera actualmente desatendidas por el gobierno local. Sanabria, cuyos padres son inmigrantes uno de ellos de Colombia y dedicados al sector de la construcción, enfatizó que el crecimiento de los pequeños negocios y la protección del bolsillo de los trabajadores son sus prioridades. Para el candidato, la legislación estatal debe adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos de Forsyth y Hall a partir de las elecciones del próximo 19 de mayo.

Tres propuestas centrales de su agenda legislativa: Mateo Sanabria elecciones Georgia Impuestos escalonados («Ramp Taxes») para nuevos negocios: Propone que los emprendedores inicien sus empresas con 0% de impuestos estatales durante el primer año, permitiendo que la tasa aumente de manera gradual en un plazo de cinco años para asegurar la supervivencia del negocio en su etapa más crítica. Programas de aprendizaje técnico (Apprenticeships): Busca integrar al sistema escolar de las preparatorias (high schools) convenios de prácticas laborales con electricistas y otros técnicos, con el fin de que los estudiantes se gradúen sabiendo un oficio y entendiendo cómo ganar su propio dinero. El «Derecho a Reparar» (Right to Repair): Impulsa una ley para obligar a las grandes corporaciones tecnológicas y de maquinaria agrícola a proveer piezas de repuesto, permitiendo que los agricultores y talleres independientes hagan reparaciones a bajo costo sin tener que comprar equipos nuevos. Frenar el desvío de recursos a escuelas privadas: Mateo Sanabria elecciones Georgia En el ámbito educativo, Sanabria denunció las deficiencias en el financiamiento de las escuelas públicas de Georgia y criticó duramente la ley conocida como voucher bill. Según el candidato, esta medida desvía el dinero de los impuestos de los ciudadanos para otorgar descuentos de aproximadamente 3,000 dólares a familias que deciden trasladar a sus hijos al sistema privado, lo que descapitaliza a los planteles públicos y beneficia a quienes ya tienen recursos económicos.