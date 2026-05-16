Salud, educación técnica e impuestos escalonados: Las propuestas clave de Mateo Sanabria para Georgia
Publicado el15/05/2026 a las 22:33
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Impuestos más bajos para emprendedores.
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Prácticas técnicas en escuelas públicas.
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Leyes para reparaciones económicas directas.
Mateo Sanabria elecciones Georgia. Con 23 años de edad y una carrera recién terminada, Mateo Sanabria busca llegar a la Cámara de Representantes de Georgia por el Distrito 28 (Forsyth y Hall). En entrevista con Mundo Now, el candidato demócrata explicó que su plataforma no se basa en promesas abstractas, sino en reformas muy específicas para la economía familiar, la salud y el sistema educativo del estado, áreas que considera actualmente desatendidas por el gobierno local.
Sanabria, cuyos padres son inmigrantes uno de ellos de Colombia y dedicados al sector de la construcción, enfatizó que el crecimiento de los pequeños negocios y la protección del bolsillo de los trabajadores son sus prioridades. Para el candidato, la legislación estatal debe adaptarse a las necesidades reales de los ciudadanos de Forsyth y Hall a partir de las elecciones del próximo 19 de mayo.
Tres propuestas centrales de su agenda legislativa: Mateo Sanabria elecciones Georgia
Impuestos escalonados («Ramp Taxes») para nuevos negocios: Propone que los emprendedores inicien sus empresas con 0% de impuestos estatales durante el primer año, permitiendo que la tasa aumente de manera gradual en un plazo de cinco años para asegurar la supervivencia del negocio en su etapa más crítica.
Programas de aprendizaje técnico (Apprenticeships): Busca integrar al sistema escolar de las preparatorias (high schools) convenios de prácticas laborales con electricistas y otros técnicos, con el fin de que los estudiantes se gradúen sabiendo un oficio y entendiendo cómo ganar su propio dinero.
El «Derecho a Reparar» (Right to Repair): Impulsa una ley para obligar a las grandes corporaciones tecnológicas y de maquinaria agrícola a proveer piezas de repuesto, permitiendo que los agricultores y talleres independientes hagan reparaciones a bajo costo sin tener que comprar equipos nuevos.
Frenar el desvío de recursos a escuelas privadas: Mateo Sanabria elecciones Georgia
En el ámbito educativo, Sanabria denunció las deficiencias en el financiamiento de las escuelas públicas de Georgia y criticó duramente la ley conocida como voucher bill. Según el candidato, esta medida desvía el dinero de los impuestos de los ciudadanos para otorgar descuentos de aproximadamente 3,000 dólares a familias que deciden trasladar a sus hijos al sistema privado, lo que descapitaliza a los planteles públicos y beneficia a quienes ya tienen recursos económicos.
«Si las autoridades calculan un presupuesto para apoyar a nuestras escuelas públicas, deberían pagar ese número completo en lugar de recortarlo a la mitad», señaló. Sanabria aseguró que defenderá el presupuesto asignado a los planteles de la comunidad para garantizar que los maestros cuenten con recursos suficientes y los estudiantes tengan instalaciones dignas.
Salud y bipartidismo en la legislatura
Otro de los pilares de su propuesta económica es la expansión de Medicare. El candidato recordó que Georgia es uno de los pocos estados que se niega a ampliar la cobertura de este programa de salud federal, a pesar de que los ciudadanos ya lo pagan a través de sus impuestos. Sanabria considera que aceptar este beneficio aliviaría los costos médicos de miles de familias trabajadoras de la región.
Finalmente, respecto a cómo implementará estas reformas en un congreso local dividido, Sanabria aclaró que su enfoque es completamente práctico y libre de dogmas partidistas. Manifestó que trabajará de la mano con los legisladores republicanos si presentan iniciativas que beneficien a su distrito, como en temas de centros de datos o tecnología, pues su prioridad es llevar las necesidades de Forsyth y Hall directamente a la capital en Atlanta.