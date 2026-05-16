Senador que votó contra Trump pierde apoyo en Luisiana

Trump presiona republicanos rebeldes

Cassidy pierde apoyo conservador

MAGA castiga disidencia republicana El presidente Donald Trump vuelve a mostrar su influencia dentro del Partido Republicano en una nueva contienda primaria que pone a prueba la lealtad hacia su movimiento político. El foco ahora está en Luisiana. El senador republicano Bill Cassidy enfrenta un escenario complicado rumbo a las elecciones primarias del 16 de mayo. Primarias republicanas debilitan a Cassidy (CNN) — President Donald Trump’s drive for political revenge faces a key test Saturday in Louisiana, where he is looking to defeat Republican Sen. Bill Cassidy five years after Cassidy https://t.co/r4tRASUMSZ — waaytv (@WAAYTV) May 16, 2026

Las encuestas muestran al legislador rezagado frente a dos rivales republicanos que lo acusan de distanciarse de Trump y de la agenda conservadora. Por qué importa: La elección refleja cómo el respaldo a Trump continúa siendo un factor decisivo entre los votantes republicanos conservadores. También evidencia las dificultades que enfrentan los republicanos considerados críticos o independientes frente al presidente. Bill Cassidy pierde terreno en las encuestas Louisiana Sen. Bill Cassidy could be Trump’s next Republican ouster https://t.co/NilcNuScBH

— USA TODAY Politics (@usatodayDC) May 16, 2026 Cassidy, médico de 68 años y senador por segundo mandato, aparece detrás de la representante Julia Letlow y del tesorero estatal John Fleming. El sondeo independiente de Emerson College, publicado en abril, ubicó a Fleming con 28% de apoyo. Letlow obtuvo 27%.

Cassidy apareció en tercer lugar con 21%. La encuesta también mostró un 22% de votantes indecisos. TE PUEDE INTERESAR: ICE detuvo a niños en parada escolar y juez ordenó liberarlos Aunque distintas encuestas financiadas por los candidatos han presentado resultados variados, el estudio de Emerson reforzó la percepción de debilidad política del senador. Cassidy ha sido uno de los pocos republicanos en el Congreso que ha cuestionado públicamente decisiones de funcionarios de la administración Trump.

Entre ellas destacan sus críticas al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. El senador votó a favor de confirmar a Kennedy en 2025, aunque lo hizo de manera reacia. El voto contra Trump sigue marcando la campaña La mayor fuente de rechazo hacia Cassidy dentro de la base MAGA sigue siendo su voto en 2021 durante el segundo juicio político contra Trump. Cassidy fue uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar al entonces expresidente por el ataque del 6 de enero al Capitolio. Sus rivales consideran que esa decisión sigue teniendo consecuencias políticas en Luisiana.

“Lo ven como una traición. Este es un estado muy afín a Trump”, dijo John Fleming a USA TODAY el 12 de mayo. Fleming, quien sirvió en la primera administración Trump, aseguró que Cassidy no es percibido como suficientemente conservador por los votantes del estado. “En Massachusetts o New Hampshire, Bill Cassidy sería considerado conservador”, añadió. “Pero en Luisiana, no, no se le considera conservador en absoluto”. Julia Letlow también criticó el comportamiento político del senador.

La congresista afirmó que Cassidy “pasó cuatro años socavando” al presidente. Además, recordó el breve acercamiento del senador a una posible candidatura independiente bajo la plataforma “Sin Etiquetas” en 2024. Trump mantiene fuerza en las primarias republicanas Letlow sostuvo que las diferencias con Trump deben manejarse en privado y no públicamente. “Si alguna vez tengo una diferencia de opinión con el presidente Trump, sin duda lo llamaré por teléfono”, declaró a USA TODAY el 13 de mayo. La campaña de Cassidy no respondió a solicitudes de comentarios.