ICE detuvo a niños en parada escolar y juez ordenó liberarlos

ICE arrestó estudiantes venezolanos

Juez ordenó liberación inmediata

Caso desató críticas migratorias Una familia venezolana detenida por agentes federales de inmigración en una parada de autobús escolar en Texas fue liberada por orden de un juez federal. Víctor Labrador, de 11 años, Montserrat Labrador, de 8 años, y su madrastra, María Betania Castillo, permanecían detenidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley. El centro está ubicado a unos 110 kilómetros al suroeste de San Antonio. Arresto de niños por ICE en Texas desata críticas y fallo judicial Ver este video en su propia página →

La familia fue detenida el pasado 27 de abril mientras se dirigía a una parada de autobús escolar en Alamo Heights. Por qué importa: El caso provocó críticas de defensores migratorios y legisladores por la detención de menores de edad cerca de una escuela. También volvió a poner atención sobre las condiciones dentro del centro de detención de Dilley y el incremento de demandas migratorias en tribunales federales. Orden judicial permitió la liberación La liberación ocurrió después de una audiencia de hábeas corpus realizada el miércoles.

Los abogados del bufete Lincoln-Goldfinch solicitaron la liberación inmediata de la familia. La abogada Kate Lincoln-Goldfinch confirmó en un video que el juez federal ordenó liberar a los tres detenidos antes de las 9:30 de la mañana del jueves. Poco después de la liberación, el congresista demócrata Joaquín Castro habló desde Washington durante una conferencia de prensa. TE PUEDE INTERESAR: Nueva ley migratoria de Nuevo México desata choque con Trump Castro dijo esperar que el gobierno no apele la decisión judicial.

“En la mayoría de los casos en los que el juez ha concedido la petición de hábeas corpus, no ha habido apelación en muchos de ellos, y no creo que el gobierno tenga muchos argumentos sólidos”, expresó Castro. El legislador también informó en una publicación en redes sociales que la familia ya se encontraba de camino a su casa en San Antonio. Compañeros de escuela enviaron cartas de apoyo Víctor y Montserrat asisten a la escuela primaria Cambridge dentro del distrito escolar independiente de Alamo Heights. Según Castro, varios compañeros de quinto grado de Víctor escribieron cartas de apoyo tras enterarse de la detención. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la familia fue detenida después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 2021.

Sin embargo, la familia venezolana ya tenía programada una audiencia ante el tribunal de asilo para 2027. El abogado Lincoln-Goldfinch afirmó previamente que la familia estaba siguiendo el proceso migratorio correspondiente. “Estaban haciendo todo correctamente. Esto fue una completa y absoluta sorpresa para ellos”, declaró el abogado durante una conferencia de prensa realizada a principios de este mes. El caso generó preocupación entre organizaciones y activistas migratorios. También atrajo atención nacional debido a la detención de dos menores de primaria mientras se dirigían a tomar el autobús escolar.

Aumentan demandas migratorias en tribunales Defensores y legisladores han continuado denunciando supuestas condiciones inseguras dentro del centro de detención de Dilley. También han señalado preocupaciones relacionadas con atención médica inadecuada para las personas detenidas. El caso ocurre en medio de un aumento histórico de litigios migratorios en cortes federales. Datos analizados recientemente por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestran que las demandas relacionadas con inmigración alcanzaron niveles récord en 2026. El reporte identificó un incremento importante en las demandas de hábeas corpus.