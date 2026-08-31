Golpe a las CDL en EEUU: cierran más de 110 escuelas y anuncian operativos en 23 estados
Publicado el31/08/2026 a las 17:40
Más de 110 escuelas de capacitación para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) deberán suspender inmediatamente sus operaciones en Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva federal contra irregularidades en la industria del transporte.
El Departamento de Transporte (USDOT) anunció este 31 de agosto que los centros serán retirados de emergencia del Registro de Proveedores de Capacitación. Las autoridades los vinculan con más de 5,000 conductores que posteriormente incumplieron los requisitos federales de dominio del inglés.
Más de 5,000 conductores bajo la lupa
La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) comparó inspecciones realizadas en carretera con los registros de las escuelas que habían certificado a esos conductores.
Las escuelas afectadas deberán detener sus clases, el uso de instalaciones para instrucción y las prácticas de manejo.
Además, una investigación realizada en 40 estados encontró centros con instructores sin las licencias correspondientes, falta de registros de evaluaciones y espacios inadecuados para realizar las prácticas. Más de 160 proveedores adicionales recibieron avisos de posible eliminación del registro federal.
Operativos alcanzarán más de 200 escuelas
SHUTDOWN: @USDOT announces a historic crackdown on fraudulent CDL schools. Over 100 of these schools allowed non-English speakers to operate big rig trucks, endangering American citizens.
The Trump Administration’s interagency effort to prosecute fraud and shut down these… pic.twitter.com/4SWbskNWGJ
— The White House (@WhiteHouse) August 31, 2026
La ofensiva también involucra al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las autoridades anunciaron inspecciones coordinadas en más de 200 escuelas de conducción en 23 estados.
Las investigaciones abarcan posibles casos de empleo no autorizado, fraude de identidad, irregularidades con las CDL y otras actividades relacionadas con empresas, escuelas, transportistas y empleadores.
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El gobierno también anunció una auditoría nacional de los examinadores externos encargados de realizar las pruebas para obtener licencias comerciales.
Conductores enfrentan mayor vigilancia
Según el Departamento de Transporte, en el último año y medio más de 28,000 conductores han sido retirados de servicio por incumplir los requisitos de dominio del inglés y más de 30,000 licencias emitidas irregularmente a conductores extranjeros han sido canceladas.
Las nuevas acciones aumentan la presión sobre escuelas, compañías y conductores en momentos en que el gobierno federal intensifica la vigilancia sobre el sector del transporte comercial.