Golpe a las CDL en EEUU: cierran más de 110 escuelas y anuncian operativos en 23 estados

Más de 110 escuelas de capacitación para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) deberán suspender inmediatamente sus operaciones en Estados Unidos, como parte de una amplia ofensiva federal contra irregularidades en la industria del transporte.

El Departamento de Transporte (USDOT) anunció este 31 de agosto que los centros serán retirados de emergencia del Registro de Proveedores de Capacitación. Las autoridades los vinculan con más de 5,000 conductores que posteriormente incumplieron los requisitos federales de dominio del inglés.

Más de 5,000 conductores bajo la lupa

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) comparó inspecciones realizadas en carretera con los registros de las escuelas que habían certificado a esos conductores.

Las escuelas afectadas deberán detener sus clases, el uso de instalaciones para instrucción y las prácticas de manejo.

Además, una investigación realizada en 40 estados encontró centros con instructores sin las licencias correspondientes, falta de registros de evaluaciones y espacios inadecuados para realizar las prácticas. Más de 160 proveedores adicionales recibieron avisos de posible eliminación del registro federal.

Operativos alcanzarán más de 200 escuelas