Redada de ICE sacude Memphis: reportan 120 detenidos y familias exigen respuestas

Redada de ICE en Memphis

Reportan al menos 120 detenidos

Familias buscan a arrestados

Una redada de ICE en Memphis desató preocupación entre familias inmigrantes después de que agentes federales irrumpieran durante la madrugada en un concurrido centro nocturno de Tennessee.

Testigos citados por N+ Univision aseguran que al menos 120 personas fueron detenidas y trasladadas en autobuses y camionetas, aunque ICE todavía no confirma oficialmente esa cifra.

El operativo comenzó alrededor de la una de la madrugada, cuando agentes rodearon el área antes de iniciar las detenciones de personas que se encontraban dentro del establecimiento.

La magnitud del despliegue sorprendió a residentes y organizaciones comunitarias, mientras familiares comenzaron a buscar información sobre el paradero y situación migratoria de los arrestados.

Testigos describen escenas de tensión durante la redada de ICE

José Salazar aseguró a N+ Univision que encontró jóvenes y niños llorando, además de mujeres que buscaban respuestas después de que sus familiares fueran detenidos.

“Cuando yo llego a la escena había muchos jóvenes llorando porque pues habían detenido a sus papás, había niños llorando, había mujeres gritando, hijas gritando”, relató Salazar.

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El testigo agregó que llevaba más de 15 años realizando esta actividad y nunca había observado una operación migratoria de semejante magnitud en esa zona de Memphis.

Entre las personas arrestadas habría numerosas mujeres, mientras algunos testigos indicaron que los detenidos fueron distribuidos entre diferentes vehículos utilizados durante el operativo.