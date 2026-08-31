Redada de ICE sacude Memphis: reportan 120 detenidos y familias exigen respuestas
Publicado el31/08/2026 a las 15:00
- Redada de ICE en Memphis
- Reportan al menos 120 detenidos
- Familias buscan a arrestados
Una redada de ICE en Memphis desató preocupación entre familias inmigrantes después de que agentes federales irrumpieran durante la madrugada en un concurrido centro nocturno de Tennessee.
Testigos citados por N+ Univision aseguran que al menos 120 personas fueron detenidas y trasladadas en autobuses y camionetas, aunque ICE todavía no confirma oficialmente esa cifra.
El operativo comenzó alrededor de la una de la madrugada, cuando agentes rodearon el área antes de iniciar las detenciones de personas que se encontraban dentro del establecimiento.
La magnitud del despliegue sorprendió a residentes y organizaciones comunitarias, mientras familiares comenzaron a buscar información sobre el paradero y situación migratoria de los arrestados.
Testigos describen escenas de tensión durante la redada de ICE
José Salazar aseguró a N+ Univision que encontró jóvenes y niños llorando, además de mujeres que buscaban respuestas después de que sus familiares fueran detenidos.
“Cuando yo llego a la escena había muchos jóvenes llorando porque pues habían detenido a sus papás, había niños llorando, había mujeres gritando, hijas gritando”, relató Salazar.
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El testigo agregó que llevaba más de 15 años realizando esta actividad y nunca había observado una operación migratoria de semejante magnitud en esa zona de Memphis.
Entre las personas arrestadas habría numerosas mujeres, mientras algunos testigos indicaron que los detenidos fueron distribuidos entre diferentes vehículos utilizados durante el operativo.
Algunos detenidos habrían sido trasladados
Diego Pérez llegó después de iniciado el operativo y comenzó a documentar la situación con su teléfono, cuando gran parte de las detenciones ya se había producido.
Pérez explicó que prácticamente no encontró familiares porque la intervención ocurrió durante la madrugada, cuando muchas personas habían acudido al establecimiento para pasar la noche.
Testimonios posteriores recogidos por Univision indican que algunos detenidos habrían sido trasladados fuera de Tennessee, incluyendo posiblemente un centro de detención ubicado en Virginia.
Sin embargo, ICE no ha confirmado ni negado esos posibles traslados, por lo que tampoco existe hasta ahora un listado oficial público con las identidades de los arrestados.
Comunidad inmigrante busca respuestas tras operativo
El operativo también provocó posiciones encontradas entre residentes: mientras algunas familias expresaron temor, otras personas respaldaron que las autoridades intervinieran en el centro nocturno.
Pérez aseguró que existe preocupación dentro de la comunidad, especialmente por el impacto que las detenciones podrían tener sobre inmigrantes trabajadores y sus familias.
Organizaciones comunitarias comenzaron a contactar a familiares para ayudarles a localizar a sus seres queridos y coordinar la recuperación de vehículos pertenecientes a personas detenidas.
Mientras ICE no publique un balance oficial, la cifra de 120 arrestados debe considerarse preliminar, y familiares continúan esperando información sobre dónde permanecen las personas bajo custodia, señaló ‘Univisión‘, ‘Action News 5‘ y ‘WPLN News‘.