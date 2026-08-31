ICE dispara el gasto para rastrear inmigrantes: empresas privadas reciben $57.1 millones
Publicado el31/08/2026 a las 12:50
- Rastrean inmigrantes para ICE
- $57.1 millones en nuevas órdenes
- $14.5 millones para Capgemini
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió considerablemente su inversión en compañías privadas dedicadas a localizar inmigrantes dentro de Estados Unidos.
La agencia colocó $57.1 millones en nuevas órdenes entre 14 empresas especializadas en skip tracing, según registros de contratación revisados por Project Salt Box.
El aumento resulta significativo porque cada nueva orden es aproximadamente tres veces mayor que las primeras asignaciones realizadas en diciembre, ampliando el papel de contratistas privados.
Estas compañías pueden utilizar registros públicos, bases comerciales e información disponible en internet para identificar posibles domicilios o lugares de trabajo vinculados con una persona buscada.
Así funciona el rastreo de inmigrantes contratado por ICE
El skip tracing consiste en reunir y cruzar información para localizar a una persona específica, una práctica utilizada también fuera del ámbito migratorio.
En estos contratos, las empresas pueden verificar físicamente una dirección y fotografiar el inmueble como evidencia después de identificar un posible domicilio o empleo.
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Los resultados son entregados posteriormente a ICE y pueden utilizarse dentro de operaciones de aplicación de las leyes migratorias, de acuerdo con Project Salt Box.
Constellation, por ejemplo, pasó de una orden inicial de $767,468.75 a otra por aproximadamente $2.3 millones, prácticamente triplicando el monto anterior.
Capgemini recibe la mayor orden para localizar inmigrantes
La mayor asignación individual fue para Capgemini Government Solutions, que recibió una orden por $14.5 millones, según los registros revisados por la investigación.
Su matriz francesa había anunciado en febrero que vendería esta filial estadounidense tras las críticas surgidas por su contrato con ICE y las dificultades para supervisar determinadas operaciones.
Otro caso es Enprovera, cuya asignación pasó de $34,552 en la primera ronda a $103,656 en las nuevas órdenes.
La expansión ocurre después de que Scripps News reportara que inicialmente ICE había contratado 13 compañías; ahora son 14 las empresas involucradas en estas labores.
Los incentivos privados abren un debate sobre el rastreo
Uno de los puntos más controvertidos es el sistema de incentivos: una investigación previa de Scripps señaló que los contratos contemplaban bonificaciones relacionadas con la cantidad de personas encontradas.
Sharon Bradford Franklin, expresidenta de la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, describió entonces a estas compañías como “cazadores de recompensas” de ICE.
“Es el mismo tipo de situación de incentivos”, afirmó Franklin al cuestionar un esquema que vincula pagos con resultados en la localización de personas.
Los contratos originales podían alcanzar conjuntamente hasta $1,200 millones durante dos años, aunque esa cifra representa el potencial contractual y no significa que ICE ya haya desembolsado ese monto.
Empresas de rastreo amplían su papel en el sistema migratorio
El alcance de algunas compañías no termina con la localización de inmigrantes, ya que varias participan simultáneamente en otros contratos federales relacionados con inmigración.
SOS International, National Protective Services y Response AI Solutions tienen además contratos de ICE para verificaciones de seguridad relacionadas con menores inmigrantes no acompañados.
Response AI Solutions también mantiene un acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para gestionar el cobro de multas a personas que ya fueron deportadas.
El crecimiento de estas contrataciones muestra cómo las operaciones migratorias federales incorporan cada vez más recursos privados para localizar personas, verificar información y apoyar otras tareas de cumplimiento, apuntó ‘Univisión‘ y ‘ Project Salt Box‘.