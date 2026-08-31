ICE dispara el gasto para rastrear inmigrantes: empresas privadas reciben $57.1 millones

Rastrean inmigrantes para ICE

$57.1 millones en nuevas órdenes

$14.5 millones para Capgemini

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amplió considerablemente su inversión en compañías privadas dedicadas a localizar inmigrantes dentro de Estados Unidos.

La agencia colocó $57.1 millones en nuevas órdenes entre 14 empresas especializadas en skip tracing, según registros de contratación revisados por Project Salt Box.

El aumento resulta significativo porque cada nueva orden es aproximadamente tres veces mayor que las primeras asignaciones realizadas en diciembre, ampliando el papel de contratistas privados.

Estas compañías pueden utilizar registros públicos, bases comerciales e información disponible en internet para identificar posibles domicilios o lugares de trabajo vinculados con una persona buscada.

Así funciona el rastreo de inmigrantes contratado por ICE

El skip tracing consiste en reunir y cruzar información para localizar a una persona específica, una práctica utilizada también fuera del ámbito migratorio.

En estos contratos, las empresas pueden verificar físicamente una dirección y fotografiar el inmueble como evidencia después de identificar un posible domicilio o empleo.

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Los resultados son entregados posteriormente a ICE y pueden utilizarse dentro de operaciones de aplicación de las leyes migratorias, de acuerdo con Project Salt Box.

Constellation, por ejemplo, pasó de una orden inicial de $767,468.75 a otra por aproximadamente $2.3 millones, prácticamente triplicando el monto anterior.