Defendió deportaciones masivas y terminó expulsado: ICE deporta a Milo Yiannopoulos

Milo Yiannopoulos deportado por ICE

Excedió su permanencia autorizada

Había exigido deportaciones masivas

Milo Yiannopoulos, conocido por defender públicamente una política migratoria más dura en Estados Unidos, fue deportado al Reino Unido tras permanecer años en el país.

El exeditor de Breitbart News fue expulsado el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las autoridades sostienen que Yiannopoulos entró legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero permaneció después de que terminara el periodo autorizado.

El caso genera atención por una particular contradicción: durante el último año, el comentarista había reclamado deportaciones masivas y una aplicación más estricta de las leyes migratorias.

Por qué ICE deportó a Milo Yiannopoulos

Yiannopoulos fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, ubicado en Kenner, Louisiana, antes de concretarse su expulsión.

Según DHS, un juez había emitido una orden definitiva de expulsión el 22 de julio, después de que Yiannopoulos no acudiera a una audiencia migratoria.

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El gobierno señaló que su entrada de 2019 se produjo legalmente a través de Nueva York, pero aseguró que posteriormente excedió el tiempo permitido de permanencia.

Finalmente fue enviado al Reino Unido, su país de origen, después de permanecer bajo custodia federal mientras las autoridades completaban el procedimiento migratorio.