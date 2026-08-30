Defendió deportaciones masivas y terminó expulsado: ICE deporta a Milo Yiannopoulos
Publicado el30/08/2026 a las 09:01
- Milo Yiannopoulos deportado por ICE
- Excedió su permanencia autorizada
- Había exigido deportaciones masivas
Milo Yiannopoulos, conocido por defender públicamente una política migratoria más dura en Estados Unidos, fue deportado al Reino Unido tras permanecer años en el país.
El exeditor de Breitbart News fue expulsado el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Las autoridades sostienen que Yiannopoulos entró legalmente a Estados Unidos el 14 de mayo de 2019, pero permaneció después de que terminara el periodo autorizado.
El caso genera atención por una particular contradicción: durante el último año, el comentarista había reclamado deportaciones masivas y una aplicación más estricta de las leyes migratorias.
Por qué ICE deportó a Milo Yiannopoulos
Yiannopoulos fue detenido por ICE en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, ubicado en Kenner, Louisiana, antes de concretarse su expulsión.
Según DHS, un juez había emitido una orden definitiva de expulsión el 22 de julio, después de que Yiannopoulos no acudiera a una audiencia migratoria.
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El gobierno señaló que su entrada de 2019 se produjo legalmente a través de Nueva York, pero aseguró que posteriormente excedió el tiempo permitido de permanencia.
Finalmente fue enviado al Reino Unido, su país de origen, después de permanecer bajo custodia federal mientras las autoridades completaban el procedimiento migratorio.
De pedir deportaciones masivas a ser deportado
El episodio adquiere especial relevancia debido a las posiciones que Yiannopoulos había expresado sobre inmigración durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
En junio de 2025, reclamó públicamente que el gobierno cumpliera su promesa de intensificar las expulsiones y sostuvo que Estados Unidos debía “deportar a millones y millones de personas”.
También había defendido una mayor presencia de ICE en California y planteado controles migratorios en lugares concurridos para identificar a personas sin autorización legal.
En otra intervención, Yiannopoulos llegó a reclamar mayor protección legal para agentes de ICE mientras estuvieran desempeñando sus funciones, en medio del debate sobre las operaciones migratorias.
Quién es Milo Yiannopoulos y por qué se hizo famoso
Nacido en Inglaterra, Yiannopoulos ganó notoriedad nacional durante la campaña presidencial de Trump en 2016, cuando se convirtió en una figura provocadora dentro del movimiento conservador estadounidense.
Como editor sénior de Breitbart News, construyó una audiencia mediante posiciones sobre inmigración, feminismo, islam, género y política que generaron fuertes críticas y frecuentes protestas.
Su presencia en universidades estadounidenses provocó controversias durante años. Algunos grupos conservadores defendían sus presentaciones como libertad de expresión, mientras opositores denunciaban mensajes discriminatorios.
Su carrera sufrió un importante golpe en 2017, cuando dejó Breitbart tras una polémica por comentarios relacionados con abuso sexual infantil y perdió otros espacios conservadores relevantes.
🚨 BREAKING: Right-wing activist Milo Yiannopoulos, a British citizen, has been taken into ICE CUSTODY in Louisiana, per TMZ
Milo, who was Kanye West’s Chief of Staff for two years, was supposedly apprehended at an airport in Louisiana.
It’s unclear exactly why Milo was… pic.twitter.com/DjbaoihSEx
— Nick Sortor (@nicksortor) August 28, 2026
Sus vínculos con Trump, Ye y la política conservadora
Yiannopoulos había sido un entusiasta partidario de Trump y llegó a presentar su propia popularidad como parte del movimiento antisistema que impulsó al republicano hacia la Casa Blanca.
Con el paso de los años también mantuvo conexiones con otras figuras políticas y culturales, incluida la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene y el artista Ye.
Posteriormente trabajó alrededor de la campaña presidencial de Ye en 2024 y recuperó presencia digital después de que Elon Musk adquiriera Twitter, actualmente denominado X.
Su expulsión ocurre además mientras la administración Trump mantiene una estrategia de mayor aplicación de las leyes migratorias, incluidas operaciones de ICE en distintos puntos del país.
On August 27, ICE arrested Milo Yiannopoulos, an illegal alien from the United Kingdom, at the Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) in Kenner, Louisiana. Yiannopoulos legally entered the country on May 14, 2019, through New York City, New York. He chose to… https://t.co/Hk6QBUmGDI pic.twitter.com/DbIhv8Z6PI
— Homeland Security (@DHSgov) August 28, 2026
Qué significa una permanencia más allá del tiempo autorizado
El caso también pone sobre la mesa una distinción importante: entrar legalmente a Estados Unidos no garantiza que una persona pueda permanecer indefinidamente en el país.
Un extranjero puede ingresar con autorización y posteriormente quedar en situación migratoria irregular si permanece después del periodo permitido bajo las condiciones de su admisión.
En el caso de Yiannopoulos, DHS sostiene precisamente que ingresó legalmente en 2019, pero posteriormente excedió su permanencia y terminó sujeto a un proceso de expulsión.
Su deportación deja así una paradoja política difícil de ignorar: una figura que exigía intensificar las expulsiones migratorias terminó enfrentándose personalmente al mismo sistema que defendía, señaló ‘Newsweek‘ y ‘CNN en Español‘.