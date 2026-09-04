¿Qué cambió esta semana para los inmigrantes en EE.UU.? 3 casos que debes conocer
Publicado el04/09/2026 a las 07:48
- TPS salvadoreño en riesgo
- Ciudadanía por nacimiento
- Agente de ICE acusado
La migración volvió a dejar decisiones importantes esta semana en Estados Unidos, algunas con consecuencias inmediatas para familias que llevan años viviendo en el país.
El futuro del TPS para salvadoreños, una nueva batalla sobre ciudadanía por nacimiento y un caso que pone bajo escrutinio a ICE estuvieron entre los hechos destacados.
Por qué es importante: Más allá de la política, estos casos pueden repercutir en permisos de trabajo, permanencia en el país, ciudadanía y actuación de agentes migratorios.
Más de 170,000 salvadoreños se acercan a una fecha decisiva por el TPS
El primer gran cambio tiene fecha: el 9 de septiembre, cuando está previsto el vencimiento del TPS que protege a más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos.
El fin de esta protección podría dejar a numerosos beneficiarios sin autorización de trabajo y expuestos a consecuencias migratorias después de décadas construyendo sus vidas en el país.
Entre ellos está Alma, una salvadoreña de 30 años residente en Misuri que llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 18 meses.
“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dijo Alma a EFE.
Obtuvo el TPS a los cinco años, después de que su madre solicitara la protección para ambas, y prácticamente toda su vida ha estado vinculada al programa.
“Yo crecí con el TPS”, insiste Alma.
Incluso conserva recuerdos infantiles de los procedimientos migratorios necesarios para mantener esa protección.
“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, contó.
Para beneficiarios que llegaron siendo niños, la posibilidad de marcharse también abre una pregunta sobre qué significa realmente “regresar” a un país donde apenas vivieron.
“Cuando la gente me dice ‘regresa’ (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.
José Palma, coordinador de la Alianza TPS y padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también comenzó a reducir gastos y detener proyectos ante la incertidumbre.
“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?», dijo el activista sobre la posibilidad de haber buscado una solución permanente si hubiera estado disponible.
Una jueza frena otro intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento
El segundo cambio de la semana llegó desde los tribunales y afecta una de las disputas migratorias y constitucionales más importantes de la Administración Trump.
La jueza federal Deborah Boardman bloqueó una nueva estrategia del presidente para restringir el reconocimiento de ciudadanía por nacimiento en determinadas circunstancias.
La decisión frenó una orden ejecutiva firmada por Trump en agosto, después de una decisión de la Corte Suprema a finales de junio.
Una de las situaciones contempladas era el denominado “turismo de maternidad”, utilizado para describir viajes a Estados Unidos con el propósito de dar a luz.
La Administración sostiene que sus medidas buscan impedir abusos y proteger “el significado y valor” de la ciudadanía estadounidense.
Boardman consideró, sin embargo, que la orden es “casi con toda certeza inconstitucional”, según informó EFE.
La Decimocuarta Enmienda establece la ciudadanía para las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción.
El impacto potencial iba más allá del reconocimiento legal porque la orden instruía a determinadas agencias federales a no emitir documentos que reconocieran la ciudadanía en las circunstancias contempladas.
Por ello, la disputa podría repercutir en documentos federales y pasaportes de niños afectados si las restricciones finalmente pudieran entrar en vigor.
El bloqueo mantiene frenada la orden, pero no termina la batalla judicial sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al establecer excepciones a la ciudadanía por nacimiento.
El caso de un venezolano baleado pone bajo escrutinio la actuación de un agente de ICE
El tercer caso no representa un cambio migratorio general, pero sí coloca nuevamente bajo la lupa la actuación de agentes durante los operativos de inmigración.
Christian Castro, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrenta una acusación federal por presuntamente hacer declaraciones falsas a investigadores.
La investigación está relacionada con un tiroteo ocurrido en enero en Minneapolis, donde resultó herido en el muslo el inmigrante venezolano Sosa-Celis.
Las autoridades de Minnesota sostienen que Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda tras perseguir junto con otro agente a Alfredo Alejandro Aljorna.
Inicialmente, las autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y otro hombre de atacar a un agente con el mango de una escoba y una pala para nieve.
Esos cargos fueron posteriormente retirados después de que evidencia en video planteara dudas sobre la versión proporcionada por los agentes.
Además de la acusación relacionada con sus declaraciones, continúa una investigación de derechos civiles que podría determinar si Castro enfrenta cargos adicionales.
La abogada Robin Wolpert cuestionó la respuesta del Departamento de Justicia y considera insuficientes los cargos presentados hasta ahora.
“El sr. Sosa-Celis quiere que el sr. Castro rinda cuentas plenamente por sus delitos”, señaló Wolpert.
ICE suspendió sin sueldo a Castro en febrero mientras avanzaba la investigación federal
El director interino de ICE, Todd Lyons, aseguró entonces que los agentes migratorios deben cumplir con “los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”.
Los tres acontecimientos dejan escenarios diferentes para los inmigrantes: una protección temporal cerca de vencer, una restricción de ciudadanía bloqueada y una investigación sobre la actuación de un agente federal.
La próxima semana será especialmente importante para los salvadoreños protegidos por TPS, mientras las otras dos disputas continuarán avanzando en los tribunales.
¿Cómo afectan estos cambios a los inmigrantes?
Los tres casos muestran impactos distintos.
- Para los salvadoreños con TPS, la preocupación es inmediata: la protección vigente llega hasta el 9 de septiembre, una fecha que puede afectar su autorización de trabajo y protección frente a la deportación si no existe otra base migratoria para permanecer legalmente.
- En la batalla por la ciudadanía por nacimiento, el efecto por ahora es diferente: el bloqueo de la jueza Deborah Boardman impide aplicar las nuevas restricciones de Trump mientras continúa el litigio, manteniendo protegidos a los niños comprendidos por la decisión judicial.
- El caso del venezolano herido durante un operativo de ICE, por su parte, pone el foco en la rendición de cuentas de los agentes migratorios y en cómo se investigan denuncias sobre uso de la fuerza y versiones oficiales cuestionadas por otras evidencias.
En conjunto, la semana deja tres asuntos que los inmigrantes deben seguir de cerca: su estatus y permiso de trabajo, los derechos de sus hijos nacidos en EE.UU. y las garantías que tienen durante operativos migratorios.
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FUENTE: MundoNow News