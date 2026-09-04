¿Qué cambió esta semana para los inmigrantes en EE.UU.? 3 casos que debes conocer

TPS salvadoreño en riesgo

Ciudadanía por nacimiento

Agente de ICE acusado

La migración volvió a dejar decisiones importantes esta semana en Estados Unidos, algunas con consecuencias inmediatas para familias que llevan años viviendo en el país.

El futuro del TPS para salvadoreños, una nueva batalla sobre ciudadanía por nacimiento y un caso que pone bajo escrutinio a ICE estuvieron entre los hechos destacados.

Por qué es importante: Más allá de la política, estos casos pueden repercutir en permisos de trabajo, permanencia en el país, ciudadanía y actuación de agentes migratorios.

Más de 170,000 salvadoreños se acercan a una fecha decisiva por el TPS

El primer gran cambio tiene fecha: el 9 de septiembre, cuando está previsto el vencimiento del TPS que protege a más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos.

El fin de esta protección podría dejar a numerosos beneficiarios sin autorización de trabajo y expuestos a consecuencias migratorias después de décadas construyendo sus vidas en el país.

Entre ellos está Alma, una salvadoreña de 30 años residente en Misuri que llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas 18 meses.

“Prácticamente he estado toda mi vida en Estados Unidos: aquí crecí, fui a la escuela, compré mi casa, y estoy haciendo una carrera”, dijo Alma a EFE.

Obtuvo el TPS a los cinco años, después de que su madre solicitara la protección para ambas, y prácticamente toda su vida ha estado vinculada al programa.

“Yo crecí con el TPS”, insiste Alma.

Incluso conserva recuerdos infantiles de los procedimientos migratorios necesarios para mantener esa protección.

“Una vez los oficiales de inmigración me subieron en una silla para tomarme las huellas, yo pensaba que era un juego. Ahora de adulta sé que eran los datos biométricos”, contó.

Para beneficiarios que llegaron siendo niños, la posibilidad de marcharse también abre una pregunta sobre qué significa realmente “regresar” a un país donde apenas vivieron.

“Cuando la gente me dice ‘regresa’ (a El Salvador), para mí no es regresar a una vida porque no viví allí. Pensar en eso es muy fuerte”, advierte.

José Palma, coordinador de la Alianza TPS y padre de cuatro ciudadanos estadounidenses, también comenzó a reducir gastos y detener proyectos ante la incertidumbre.

“Lo habríamos solicitado hace mucho tiempo. ¿Quién quiere vivir sin saber qué pasará con su futuro?», dijo el activista sobre la posibilidad de haber buscado una solución permanente si hubiera estado disponible.