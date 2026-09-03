Acusan a agente de ICE de mentir al FBI tras dispararle a inmigrante venezolano

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta cargos federales por presuntamente mentir a los investigadores sobre un tiroteo en el que resultó herido un inmigrante venezolano durante un operativo migratorio en Minneapolis.

Christian Castro, de 52 años, fue acusado de hacer declaraciones falsas a investigadores federales sobre el incidente ocurrido en enero, según personas familiarizadas con el caso citadas por NBC News y The Associated Press.

Un gran jurado habría presentado una acusación contra Castro por mentir al FBI acerca de las circunstancias del tiroteo.

Además, continúa una investigación de derechos civiles para determinar si el agente podría enfrentar cargos adicionales relacionados con el uso de la fuerza.

Agente de ICE habría disparado a través de una puerta

Las autoridades de Minnesota sostienen que Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en el muslo.

El incidente ocurrió después de que Castro y otro agente persiguieran a Alfredo Alejandro Aljorna hasta un dúplex de Minneapolis donde vivían Aljorna y Sosa-Celis.

Inicialmente, las autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente con el mango de una escoba y una pala para nieve.

Sin embargo, esos cargos fueron posteriormente retirados después de que evidencia en video planteara dudas sobre la versión proporcionada por los agentes.