Acusan a agente de ICE de mentir al FBI tras dispararle a inmigrante venezolano
Publicado el03/09/2026 a las 16:56
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta cargos federales por presuntamente mentir a los investigadores sobre un tiroteo en el que resultó herido un inmigrante venezolano durante un operativo migratorio en Minneapolis.
Christian Castro, de 52 años, fue acusado de hacer declaraciones falsas a investigadores federales sobre el incidente ocurrido en enero, según personas familiarizadas con el caso citadas por NBC News y The Associated Press.
Un gran jurado habría presentado una acusación contra Castro por mentir al FBI acerca de las circunstancias del tiroteo.
Además, continúa una investigación de derechos civiles para determinar si el agente podría enfrentar cargos adicionales relacionados con el uso de la fuerza.
Agente de ICE habría disparado a través de una puerta
Las autoridades de Minnesota sostienen que Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en el muslo.
El incidente ocurrió después de que Castro y otro agente persiguieran a Alfredo Alejandro Aljorna hasta un dúplex de Minneapolis donde vivían Aljorna y Sosa-Celis.
Inicialmente, las autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a otro hombre de atacar a un agente con el mango de una escoba y una pala para nieve.
Sin embargo, esos cargos fueron posteriormente retirados después de que evidencia en video planteara dudas sobre la versión proporcionada por los agentes.
La situación provocó la apertura de una investigación federal.
Investigación podría terminar en cargos más graves
Aunque Castro enfrenta una acusación por presuntamente realizar declaraciones falsas, el caso podría ampliarse.
Según una fuente citada en el reporte, si las pruebas respaldan un cargo de privación de derechos bajo el pretexto de la ley, un gran jurado podría presentar una acusación sustitutiva que incluya esa imputación.
Un abogado de Sosa-Celis cuestionó la respuesta del Departamento de Justicia y considera insuficientes los cargos presentados hasta ahora.
La abogada Robin Wolpert afirmó que las declaraciones atribuidas a Castro buscaban encubrir que el agente supuestamente disparó contra su cliente a través de la puerta de una vivienda ocupada sin una justificación de legítima defensa.
“El sr. Sosa-Celis quiere que el sr. Castro rinda cuentas plenamente por sus delitos”, señaló Wolpert.
Sosa-Celis también planea reclamar una indemnización por daños y perjuicios al Gobierno federal, según la Unión Estadounidense por las Libertades de Minnesota.
Castro también enfrenta cargos en Minnesota
El agente ya había sido arrestado en mayo por cargos presentados por las autoridades de Minnesota relacionados con el mismo incidente.
Castro permaneció detenido en Brownsville, Texas, mientras Minnesota solicitaba su extradición.
Sin embargo, fue puesto en libertad después de que un juez federal se negara a ordenar a Texas que lo extraditara.
Las autoridades de Minnesota habían expresado preocupación por una posible fuga a México. De acuerdo con una demanda citada en el reporte, mientras estaba encarcelado Castro habría hablado con una mujer sobre casarse y comprar una vivienda en México después de recuperar su libertad.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había cuestionado anteriormente el proceso estatal contra Castro, calificándolo de “ilegal” y de una “maniobra política”, bajo el argumento de que el caso correspondía a la jurisdicción federal.
ICE suspendió al agente
Castro fue suspendido sin sueldo de ICE en febrero mientras avanzaba la investigación federal.
El director interino de ICE, Todd Lyons, aseguró entonces que los agentes migratorios deben cumplir con “los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”.
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El caso se produjo durante la denominada Operación Metro Surge, un amplio despliegue migratorio realizado en el área de Minneapolis y St. Paul.
Castro es señalado en el reporte como el primer agente federal de inmigración procesado en relación con acciones realizadas durante ese operativo.