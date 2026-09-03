Trump quiere castigar con impuestos a universidades que beneficien a hispanos
Publicado el03/09/2026 a las 15:52
El Gobierno de Donald Trump propuso una nueva norma que podría retirar la exención fiscal a escuelas privadas y universidades que otorguen beneficios específicos a estudiantes en función de su raza.
La propuesta, presentada este jueves por el Departamento del Tesoro, representa una nueva ofensiva de la Administración Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las instituciones educativas de Estados Unidos.
De aprobarse de manera definitiva, la regulación entraría en vigor después de mayo de 2027.
¿Qué cambiaría con la nueva propuesta de Trump?
La norma establece que ofrecer beneficios basados en la raza en áreas como admisiones, becas e instalaciones sería incompatible con los requisitos que permiten a las instituciones educativas mantener su estatus de exención fiscal.
Esto podría tener importantes consecuencias económicas para universidades privadas, muchas de las cuales se benefician desde hace décadas de exenciones fiscales por ser consideradas instituciones que prestan un servicio de interés público.
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estiman que hasta 18,000 escuelas privadas, universidades y otras instituciones educativas podrían quedar bajo el alcance de la regulación.
Programas para estudiantes negros e hispanos, bajo presión
La propuesta forma parte de los esfuerzos de la Administración Trump para eliminar políticas DEI que beneficien específicamente a determinados grupos raciales.
Decenas de universidades ya han cerrado, modificado o cambiado el nombre de sus oficinas de diversidad, además de eliminar becas y organizaciones dirigidas a estudiantes pertenecientes a minorías.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que cambiar el nombre de estos programas no necesariamente evitará que sean examinados por el Gobierno.
“Cambiar el nombre de las preferencias basadas en la raza por términos como equidad, inclusión o promoción de la diversidad no cambia su naturaleza discriminatoria”, afirmó Bessent.
La Administración sostiene que estas políticas pueden discriminar a estudiantes blancos y asiático-estadounidenses y asegura que su objetivo es recuperar un sistema educativo basado en el mérito.
Universidades podrían perder millones de dólares
La pérdida del estatus de exención fiscal podría representar un fuerte impacto económico para algunas universidades.
Las instituciones privadas de educación superior estadounidenses han disfrutado de distintas exenciones fiscales durante más de un siglo, un beneficio que puede representar millones de dólares anuales.
Además, mantener el estatus de organización sin fines de lucro permite que determinadas donaciones realizadas a estas instituciones sean deducibles de impuestos.
Trump ya había amenazado anteriormente con utilizar esta herramienta contra universidades.
Durante su enfrentamiento con Harvard, el presidente planteó retirar el beneficio fiscal a la institución. Funcionarios de la universidad argumentaron entonces que no existía base legal para hacerlo y advirtieron que una medida de ese tipo podría provocar recortes en ayudas financieras e investigación médica.
Existe un precedente ante la Corte Suprema
Aunque es extremadamente inusual que el Gobierno federal retire la exención fiscal de una universidad, existe un importante precedente.
La Universidad Bob Jones, una institución cristiana de Carolina del Sur, perdió este beneficio debido a sus políticas que prohibían las relaciones y matrimonios interraciales.
La Corte Suprema respaldó posteriormente la decisión del IRS de negarle la exención fiscal.
La universidad terminó eliminando esa política y recuperó su estatus de exención fiscal años después.
Gobierno también investiga admisiones universitarias
La ofensiva de la Administración Trump no se limita a la nueva propuesta del Departamento del Tesoro.
El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones contra varias facultades de medicina acusadas de favorecer a estudiantes negros e hispanos durante sus procesos de admisión.
Funcionarios de la Administración argumentan que estas prácticas pueden violar la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, advirtió que las instituciones educativas que continúen aplicando prácticas consideradas discriminatorias podrían perder sus beneficios fiscales.
“Las regulaciones propuestas hoy ponen sobre aviso a las instituciones, y las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deben esperar perder ese estatus”, señaló.
La propuesta todavía debe completar el proceso regulatorio antes de convertirse en una norma definitiva.
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