Trump quiere castigar con impuestos a universidades que beneficien a hispanos

El Gobierno de Donald Trump propuso una nueva norma que podría retirar la exención fiscal a escuelas privadas y universidades que otorguen beneficios específicos a estudiantes en función de su raza.

La propuesta, presentada este jueves por el Departamento del Tesoro, representa una nueva ofensiva de la Administración Trump contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las instituciones educativas de Estados Unidos.

De aprobarse de manera definitiva, la regulación entraría en vigor después de mayo de 2027.

¿Qué cambiaría con la nueva propuesta de Trump?

La norma establece que ofrecer beneficios basados en la raza en áreas como admisiones, becas e instalaciones sería incompatible con los requisitos que permiten a las instituciones educativas mantener su estatus de exención fiscal.

Esto podría tener importantes consecuencias económicas para universidades privadas, muchas de las cuales se benefician desde hace décadas de exenciones fiscales por ser consideradas instituciones que prestan un servicio de interés público.

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estiman que hasta 18,000 escuelas privadas, universidades y otras instituciones educativas podrían quedar bajo el alcance de la regulación.

Programas para estudiantes negros e hispanos, bajo presión

La propuesta forma parte de los esfuerzos de la Administración Trump para eliminar políticas DEI que beneficien específicamente a determinados grupos raciales.