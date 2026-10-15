Gasolina supera los cuatro dólares por galón.

El petróleo rebasa los $106 por barril.

La inflación aumenta antes de las elecciones.

Gasolina supera los $4 por galón durante 158 días. El precio de la gasolina en Estados Unidos se mantuvo por encima de los $4 por galón durante 158 días en 2026, una racha récord que incrementa la presión sobre los presupuestos familiares a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el promedio nacional alcanzó $4.33 por galón el miércoles 14 de octubre.

Antes del inicio de la guerra con Irán, en febrero, el combustible costaba menos de $3 por galón.

La plataforma GasBuddy registró la duración de esta racha histórica. Patrick De Haan, analista de la empresa, confirmó el récord en una publicación en la red social X, según reportaron Infobae y la agencia EFE.

La situación también fue cubierta por Univision, medio citado por Infobae. Sus reportes vinculan el encarecimiento de la gasolina con las interrupciones del suministro petrolero en Medio Oriente.

El petróleo supera los $106 por barril

Uno de los factores detrás del aumento es la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo. Las interrupciones del suministro relacionadas con el conflicto en Medio Oriente han contribuido a elevar los precios de la energía.

El crudo llegó a cotizar por encima de $106 por barril, aproximadamente un 50% más que antes del conflicto, según la información publicada por Infobae y EFE.

El encarecimiento del petróleo aumenta los costos de la materia prima utilizada por las refinerías y ejerce presión sobre los precios que pagan los conductores en las estaciones de servicio.

El diésel también registró un incremento significativo. Su precio llegó a $6.29 por galón, un 66% más que al comienzo de la guerra, de acuerdo con los reportes citados.