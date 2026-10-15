Gasolina en Estados Unidos supera los $4 por galón y agrava la inflación antes de las elecciones
Publicado el 15/10/2026 a las 17:57
- Gasolina supera los cuatro dólares por galón.
- El petróleo rebasa los $106 por barril.
- La inflación aumenta antes de las elecciones.
Gasolina supera los $4 por galón durante 158 días. El precio de la gasolina en Estados Unidos se mantuvo por encima de los $4 por galón durante 158 días en 2026, una racha récord que incrementa la presión sobre los presupuestos familiares a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el promedio nacional alcanzó $4.33 por galón el miércoles 14 de octubre.
Antes del inicio de la guerra con Irán, en febrero, el combustible costaba menos de $3 por galón.
La plataforma GasBuddy registró la duración de esta racha histórica. Patrick De Haan, analista de la empresa, confirmó el récord en una publicación en la red social X, según reportaron Infobae y la agencia EFE.
La situación también fue cubierta por Univision, medio citado por Infobae. Sus reportes vinculan el encarecimiento de la gasolina con las interrupciones del suministro petrolero en Medio Oriente.
El petróleo supera los $106 por barril
Uno de los factores detrás del aumento es la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo. Las interrupciones del suministro relacionadas con el conflicto en Medio Oriente han contribuido a elevar los precios de la energía.
El crudo llegó a cotizar por encima de $106 por barril, aproximadamente un 50% más que antes del conflicto, según la información publicada por Infobae y EFE.
El encarecimiento del petróleo aumenta los costos de la materia prima utilizada por las refinerías y ejerce presión sobre los precios que pagan los conductores en las estaciones de servicio.
El diésel también registró un incremento significativo. Su precio llegó a $6.29 por galón, un 66% más que al comienzo de la guerra, de acuerdo con los reportes citados.
El aumento del combustible impulsa la inflación
El impacto de la energía va más allá de llenar el tanque. El diésel es fundamental para el transporte de mercancías, por lo que su encarecimiento puede aumentar los costos de distribución de alimentos y otros productos.
Los datos oficiales de septiembre mostraron que los precios de la gasolina aumentaron más de un 9% respecto de agosto y explicaron más de la mitad del incremento mensual del índice general de inflación, según la información recogida por Infobae y Univision.
A esa presión se sumaron los datos publicados el 15 de octubre por Associated Press (AP). El índice de precios al productor de Estados Unidos, que mide los costos antes de que lleguen a los consumidores, aumentó 6.3% interanual en septiembre, frente al 5.6% registrado en agosto.
En términos mensuales, los precios mayoristas subieron un 1.3%, el mayor incremento desde marzo de 2022. Los precios subyacentes, que excluyen alimentos y energía, avanzaron un 0.7% respecto de agosto.
AP señaló que estos resultados podrían aumentar la presión sobre la Reserva Federal, mientras la inflación continúa por encima de su objetivo del 2%.
Sube gasolina en EEUU: Los precios presionan antes de las elecciones legislativas
El aumento de los costos energéticos representa un desafío económico y político para el presidente Donald Trump y los republicanos, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
En esos comicios se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. El costo de vida se mantiene como una de las preocupaciones de los votantes, según los reportes de Infobae y EFE.
La confianza de los consumidores también mostró señales de debilidad. La encuesta mensual de la Universidad de Michigan registró en septiembre un descenso cercano a su mínimo histórico, de acuerdo con la información proporcionada.
La evolución del conflicto en Medio Oriente, el suministro de petróleo y los precios de la gasolina serán factores importantes para determinar cómo continúa la presión sobre los hogares estadounidenses durante las próximas semanas.